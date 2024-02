NEWS24 – Chukwueze verso la convocazione in AC Milan Rennes? Arriva la DECISIONE

MN24 – Chukwueze verso la convocazione in Milan Rennes? Arriva la DECISIONE. Cosa filtra in vista del match di domani

(Inviato a Milanello) – Uno degli osservati speciali dell’allenamento svolto stamattina dal Milan alla vigilia della sfida d’Europa League contro il Rennes era Samuel Chukwueze. Ritorno a Milanello per il nigeriano dopo aver terminato il proprio cammino in Coppa d’Africa.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione di MilanNews24, nonostante il calciatore oggi non si sia allenato assieme al resto della squadra per via della stanchezza dovuta al viaggio e per il jet lag, ci sarà per la sfida di domani sera a San Siro.

