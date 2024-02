NEWS24- Chukwueze si prepara per il Monza: il programma verso il match di Serie A

Samuel Chukwueze non sarà convocato per Milan Rennes. Il programma del nigeriano verso la sfida contro il Monza

Samuel Chukwueze è rientrato oggi a Milanello dopo la finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Durante l’allenamento della squadra in vista del match contro il Rennes, ha solo salutato la squadra. Non sarà convocato proprio perchè il rientro è avvenuto troppo a ridosso e dunque si è preferito lasciarlo fuori.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 l’attaccante sosterrà nel pomeriggio un allenamento individuale a Milanello per preparare e tornare a disposizione nella trasferta di Monza.

