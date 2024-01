NEWS24 – Cardinale negli spogliatoi prima di AC Milan Roma: ha manifestato stretta vicinanza al mister e alla club

MN24 – Cardinale negli spogliatoi prima di Milan Roma: ha manifestato stretta vicinanza al mister e alla squadra. Cosa è successo

Pochi istanti prima del fischio d’inizio della partita Milan Roma, Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, ci ha tenuto ad incontrare il mister, lo staff e i giocatori. Cardinale ha trascorso alcuni preziosi minuti negli spogliatoi, manifestando il suo pieno sostegno e la sua stretta vicinanza al mister e all’intera squadra.

Ha voluto comunicare loro che, pur non essendo sempre fisicamente presente a Milano, è costantemente aggiornato e personalmente coinvolto in tutte le attività del Club. Cardinale ha sottolineato inoltre la sua disponibilità costante, mostrando l’impegno totale della proprietà nel sostenere il Club per garantirgli sviluppo e successo.

The post MN24 – Cardinale negli spogliatoi prima di Milan Roma: ha manifestato stretta vicinanza al mister e alla squadra appeared first on Milan News 24.