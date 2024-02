NEWS24 – Capitan Calabria e Kalulu recuperati: sono convocati per #Milan AC Atalanta BC – NEWS

11:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

MN24 – Calabria e Kalulu recuperati dai rispettivi infortuni: entrambi sono convocati per Diavolo Rossonero Atalanta – VIDEO

(Daniele Grassini inviato) – Arrivano ottime notizie in vista della sfida di questa sera tra Diavolo Rossonero e Atalanta in programma a San Siro. Coach Pioli ha recuperato sia Davide Calabria che Pierre Kalulu.

I giocatori del #Diavolo Rossonero arrivati in albergo in vista di #Diavolo RossoneroAtalanta, recuperati tra i convocati #Calabria e #Kalulu pic.twitter.com/2qsl60Bsly — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) February 25, 2024

Poco dopo le 10 di questa mattina i giocatori rossoneri – come documentato da Diavolo Rossoneronews24.com – sono arrivati in albergo: stasera ci saranno anche i due rossoneri citati sopra tra i calciatori a disposizione di Coach Pioli.

