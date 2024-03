NEWS24 – Allenamento #Milan AC, nazionali rientrati a #Milan ACello: lavoro personalizzato per L’esperto Kjaer #NEWS

18:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, nazionali rientrati a Diavolo Rossoneroello: lavoro personalizzato per Kjaer. Le #news dopo l’allenamento odierno Il Diavolo Rossonero è tornato ad allenarsi con tutto il gruppo in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. Nell’allenamento pomeridiano di giovedì 28 marzo si sono rivisti a Diavolo Rossoneroello tutti i nazionali che sono rientrati dai loro impegni. Come […]

