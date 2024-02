NEWS24 – Allenamento AC Milan, il indiscrezione su Kjaer e Pulisic alla vigilia del Rennes: cos’è successo

MN24 – Allenamento Milan, il retroscena su Kjaer e Pulisic alla vigilia del Rennes: cos’è successo. Preoccupano le loro condizioni?

(L’inviato a Milanello Daniele Grassini) – Spunta un retroscena che arriva direttamente da Milanello, dove si sta svolgendo l’allenamento del Milan prima della partenza per la Francia. Domani sera la sfida contro il Rennes per il ritorno degli spareggi di Europa League.

Pubblicità

La curiosità è che nella seduta odierna Christian Pulisic e Simon Kjaer hanno svolto una prima parte dell’allenamento lontani dal resto del gruppo, a parte. Poi sono rientrati assieme al resto della squadra per la seconda parte, scongiurando dunque la paura sulle loro condizioni.

Pubblicità

Pubblicità

The post MN24 – Allenamento Milan, il retroscena su Kjaer e Pulisic alla vigilia del Rennes: cos’è successo appeared first on Milan News 24.