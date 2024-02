NEWS24 – Allenamento AC Milan, i recuperi di Tomori e Kalulu proseguono a rilento. Ecco cosa filtra da AC Milanello

Allenamento Milan, i recuperi di Tomori e Kalulu proseguono a rilento. Ecco cosa filtra da Milanello sulle condizioni dei due difensori

Secondo quanto appreso da Milannews24, i recuperi di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu proseguono a rilento, ma pur sempre nei tempi previsti.

Pubblicità

I due difensori rossoneri cominceranno con degli allenamenti individuali a partire dalla prossima settimana. Il rientro dell’inglese e del francese sono entrambi previsti per marzo 2024, ovvero nel momento in cui si decideranno le sorti della stagione rossonera.

Pubblicità

The post MN24 – Allenamento Milan, i recuperi di Tomori e Kalulu proseguono a rilento. Ecco cosa filtra da Milanello appeared first on Milan News 24.