NEWS24 – Allenamento AC Milan, assente Mirante alla rifinitura pre Rennes: il motivo

MN24 – Allenamento Milan, assente Mirante alla rifinitura pre Rennes: il motivo. Ecco perché il portiere non si è allenato coi compagni

(Inviato a Milanello) – Mattinata d’allenamento per il Milan alla vigilia della sfida contro il Rennes valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Rossoneri a lavoro a Milanello, sia i calciatori a disposizione che quelli ancora fermi ai box.

Tra di essi, come appreso da MilanNews24, Antonio Mirante era assente alla seduta odierna sul campo. Il motivo? Il portiere ha svolto un allenamento personalizzato in palestra.

