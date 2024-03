14:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Furlani al pranzo UEFA prima di Slavia Praga Diavolo Rossonero: «Facciamo finta di partire da 0-0». Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo Rossonero e uno degli indagati per l’inchiesta avviata dalla Procura di Diavolo Rossoneroo, è arrivato in mattinata a Praga e si è diretto immediatamente al consueto pranzo Uefa. Ecco le sue parole ai media presenti:

#Furlani prima del pranzo UEFA in vista di #SLPACM: “Competizione importante vogliamo vincerla, stasera facciamo finta di partire dallo 0-0” pic.twitter.com/aN1ipuPYO3 — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) March 14, 2024

PAROLE – «Ciao a tutti, sono ancora qua, come vedete (ride, ndr). Stasera è importante, è una competizione che non abbiamo mai vinto. Partiamo dal 4-2 ma nella nostra testa facciamo finta che è 0-0».

