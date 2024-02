NEWS24- AC Milan Rennes: ecco chi parla nella conferenza stampa di vigilia con Mister Stefano Pioli

Giovedì sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. In vista del match ecco chi parla in conferenza stampa con Pioli

Il Milan sta preparando il match valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24 contro il Rennes, in programma giovedì sera a San Siro.

In tal senso come raccolto dalla redazione di Milannews24 Stefano Pioli terrà la consueta conferenza stampa di vigilia a Milanello domani alle 14:30. Insieme all’allenatore parlerà Gabbia.

