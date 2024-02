NEWS24 – AC Milan Rennes, Chukwueze e Kjaer convocati? Le scelte di Mister Stefano Pioli

Milan Rennes, Chukwueze e Kjaer convocati? Le scelte di Pioli per la sfida di domani sera a San Siro valida per i playoff di Europa League

Secondo quanto appreso da Milannews24, Stefano Pioli ha preso le sue decisioni su Simon Kjaer e Samuel Chukwueze in vista della sfida tra Milan e Rennes valida per i playoff di Europa League di domani sera.

Il difensore rossonero sta bene, ha recuperato bene dopo il fastidio rimediato nella sfida di campionato contro il Napoli, e verrà convocato per il match di domani sera a San Siro. L’esterno nigeriano, invece, rientrato oggi a Milanello dopo la Coppa d’Africa, non verrà convocato.

