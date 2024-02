NEWS24 – AC Milan in campo a AC Milanello: Nava presente con i portieri, c’è un’assenza

MN24 – Milan in campo a Milanello: Nava presente con i portieri Maignan e Sportiello, c’è un’assenza. Le ultime

(inviato a Milanello) – Giornata di vigilia a Milanello, con il Milan che ultimerà oggi la preparazione in vista della partita di domani sera a San Siro contro il Rennes, sfida valevole per i playoff di Europa League.

Come appreso da Milannews24.com, tra i portieri sono presenti Mike Maignan, Marco Sportiello e con loro anche il giovane Lapo Nava (iscritto alla lista B). Assente invece Antonio Mirante.

