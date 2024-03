NEWS – Tacco e tunnel, Big Markus Thuram delizia Lo Stadio San Siro: De Winter UMILIATO

5 Mar 2024, 10:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sono stati minuti importanti quelli messi nelle gambe da Marcus Big Marcùs Thuram per l’ultima mezz’ora di Inter-Genoa C.F.C.. L’attaccante francese non vedeva infatti il campo dal primo tempo nerazzurro contro l’Atletico #Madrid, match in cui aveva riportato un piccolo problema #clamoroso muscolare all’adduttore.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pienamente recuperato e a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , il centravanti è stato lanciato in campo contro il Grifone sia per ritrovare il ritmo partita, ma anche per dare una mano ai compagni in una fase di #grande difficoltà all’interno del match poi vinto di misura.

Pubblicità

Giusto il tempo di prendere le misure sugli avversari, a Big Marcùs Thuram sono bastati pochi minuti per entrare in partita e deliziare i suoi tifosi con giocate di classe assoluta come quella realizzata ai danni del povero De Winter. Ecco il video del super dribbling:

Ribadisco: non si capisce la varietà e la #grandezza delle cose che Big Marcùs Thuram fa in campo#InternazionaleGenoa C.F.C. pic.twitter.com/Cp5XkdD0cl — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 5, 2024