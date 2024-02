NEWS – Sandro Bastoni AIZZA San Siro con un’esultanza RABBIOSA!

Inter-Juventus è stata una partita molto tesa, in virtù anche della posta in palio decisamente alta. Un peso agonistico che i nerazzurri hanno saputo trasformare in spinta, trovando il modo di esaltarsi giocata dopo giocata. Lo dimostra un anticipo di Bastoni su McKennie all’80’.

Il difensore arriva prima sul pallone rispetto al centrocampista bianconero, guadagnando la rimessa dal fondo e poi si lascia andare a un’esultanza rabbiosa verso il pubblico, che incendia il popolo di San Siro, in un momento già molto caldo della gara.

Questo il video:

Interisti, vi siete risvegliati così? 😤⚫🔵#InterJuve #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/hoQLqTVsgz — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 5, 2024