NEWS – Rocchi SBUGIARDA Percassi, la rivelazione: “Fallo di mano punibile! #Incredibile”

4 Mar 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ospite di Open Var, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato gli episodi più controversi di Internazionale-Atalanta. L’attenzione, in particolare, si è soffermata sul gol annullato a De Ketelaere sullo 0-0 per fallo di mano di Miranchuk.

Una decisione contestata dall’amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi, tanto da negare il fallo di mano stesso. Per Rocchi, invece, non ci sono troppi #incertezze sul fallo di mano e sulla sua punibilità, vista la posizione non naturale del braccio di Miranchuk

Questo il video con la spiegazione:

Il gol di De Ketelaere annullato in #InternazionaleAtalanta a #OpenVar 🔎

Il braccio di Miranchuk è punibile: da qui l’on-field review 🖥️#DAZN pic.twitter.com/33dkzcL1qe — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 3, 2024