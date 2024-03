NEWS – Ravezzani, l’approfondimento: “Indagine Milan A.C.? L’ipotesi di reato di finta cessione mi sembra poco rilevante e discutibile”

Pubblicità

20:18, 18 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Il Milan AC, il Diavolo Rossonero, chiude il ciclo di partite fino alla pausa nazionali con cinque vittorie di fila e un +3 sulla Vecchia Signora terza in #classifica. E ancora in corsa in #Uefa Europa League.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

