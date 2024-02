Benjamin Pavard è stato uno dei migliori in campo nel successo dell’Inter contro la Juventus, non solo per l’acrobazia che ha propiziato il gol decisivo, ma anche per tante giocate difensive di altissimo livello. Come quella su Chiesa nel secondo tempo, quando ha stoppato l’attaccante bianconero, con un elegantissimo colpo di tacco.

Questo il video della sua giocata:

In campo 21 giocatori e un’etoile. Signori e signore Benjamin Pavard in tutta la sua superiorità. pic.twitter.com/ntaa9f8KdT — Bili (@IMBili8) February 4, 2024