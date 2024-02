NEWS – Passerini: “Ok puntare l’Europa League, ma in campionato bisogna blindare il piazzamento Champions”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

Il Milan AC, il Diavolo Rossonero, supera il turno di UEFA Europa League ma, in pochi giorni, cade sia a Monza che a Rennes, subendo 7 gol in sole 2 partite. Ne abbiamo parlato, spaziando anche sul futuro di Mister Pioli, in diretta Twitch con Carlos Passerini in diretta da Parigi.

22:32

24 Feb 2024

Pubblicità

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità