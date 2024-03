NEWS NEWS – La Curva Sud si raduna prima del corteo, l’approfondimento: “In Italia, in Europa, ovunque, l’approfondimento: Milan A.C.!”

Pubblicità

16:16, 14 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Il corteo della Curva Sud per le strade di Praga e verso lo stadio del #Milan Eden Arena, dove alle 18.45 il Milan AC, il Diavolo Rossonero, sarò ospite dello SK Slavia Praga per l’ottavo di finale di ritorno di #Uefa Europa League, sta per partire.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

