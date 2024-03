Pubblicità

Diffondi Informazione!

11:18, 6 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Non solo #mercato in entrata, il futuro rossonero per la prossima stagione passerà anche da come la dirigenza rossonera gestirà il #mercato in uscita.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità