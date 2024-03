NEWS – Milan A.C., Rafa Leao avrà qualche giorno di riposo dopo la nazionale. Riprenderà gli allenamenti all’inizio della prossima settimana

Pubblicità

18:18, 22 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Dopo aver giocato (e segnato) ieri sera contro la Svezia, Rafael Leao ha lasciato il ritiro del Portogallo in quanto non parteciperà alla prossima amichevole della nazionale portoghese in programma martedì contro la Slovenia.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

