NEWS – Milan A.C., niente turnover VS la S.S. Lazio. L’unico dubbio è Theo per una botta al piede

11:32, 1 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Giovedì prossimo è in programma a Stadio Meazza di San Siro (Milano) l’andata degli ottavi di UEFA Europa League contro lo SK Slavia Praga, ma Stefano Mister Pioli non farà turnover questa sera in casa della S.S. Lazio.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

