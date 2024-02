NEWS – L’Fc Internazionale celebra l’anno del Drago: maglia speciale VS la Roma

Come ogni anno, per via delle origini della famiglia Zhang proprietaria del club, l’Inter festeggerà il Capodanno Cinese del 2024. Il prossimo sarà l’anno del drago, segno dello zodiaco profondamente legato alla cultura e alla storia cinese. Una ricorrenza che l’Inter ha deciso anche quest’anno di celebrare con una maglia speciale che verrà indossata dai calciatori in occasione di Roma-Inter.

Si tratta di una Special Jersey in edizione limitata, con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi e i numeri di maglia personalizzati con il logo del Chinese New Year 2024, che vede un drago circondare il tradizionale crest Inter. La maglia sarà in vendita a partire da martedì 6 febbraio, con le sole personalizzazioni di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco.

Questo il video che vede protagonisti Sommer, Bisseck e Mkhitaryan, lanciato dal club nerazzurro sui propri social per annunciare l’arrivo del nuovo anno:

Tutti hanno l’istinto del drago dentro di sé.

Qual è il vostro? 🐲🖤💙#YearOfTheDragon #InterCNY pic.twitter.com/n0pzKrhNHP — Inter (@Inter) February 1, 2024