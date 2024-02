NEWS – L’Fc Internazionale celebra il Capodanno cinese con una maglia speciale

Anche quest’anno l’Inter celebra il Capodanno cinese, in quella che è ormai divenuta una tradizione del club nerazzurro. Come già accaduto, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo nella prossima gara, all’Olimpico contro la Roma, con una maglia speciale che festeggia l’anno del Drago.

La divisa sarà quella da trasferta e vedrà applicati i nomi sul retro scritti con l’alfabeto cinese. Anche il logo presente sui numeri sarà speciale, circondato da un drago stilizzato. La maglia è già in vendita sullo store ufficiale del club.

Questo il post di presentazione dell’Inter:

Inizia l’anno del Drago con la giusta maglia 🐲👕#ForzaInter #YearOfTheDragon #InterCNY — Inter (@Inter) February 6, 2024