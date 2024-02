NEWS Internazionale F.C. DIRETTA: El Toro di Bahia Blanca Lautaro come Kane e Mbappé, le cifre dell’accordo con Betsson, il sindaco di Rozzano così sullo stadio

29 Feb 2024, 22:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ultimissime Internazionale LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra

Ultimissime Internazionale: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Internazionale

Pubblicità

Ultimissime Notizie Internazionale LIVE – 29 FEBBRAIO 2024

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO 2024

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez come Kane e Mbappé, il dato parla chiaro!

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez sul tetto d’Europa come Kane e Mbappé, ecco la statistica per il Toro

Internazionale, raggiunto l’accordo con Betsson: le cifre

L’Internazionale ha raggiunto l’accordo con Betsson. Ecco le cifre dell’operazione

Stadio Internazionale Rozzano, il sindaco frena!

Il sindaco di Rozzano frena sul nuovo stadio Internazionale: le dichiarazioni del primo cittadino

Internazionale, UFFICIALE: trattative partite per nuovi sponsor

L’Internazionale tratta con i nuovi sponsor: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti sulle operazioni in atto

Infortunio “Er Frate” Frattesi, le ultime sulle sue condizioni

L’infortunio di “Er Frate” Frattesi preoccupa tutto l’ambiente Internazionale. Cosa filtra sulle sue condizioni.

Dietrofront di Zilliacus, rinuncia all’acquisto dell’Internazionale

Thomas Zilliacus non comprerà l’Internazionale compiendo un potentissimo dietrofront. La nota degli avvocati.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , stabilita la data dell’incontro decisivo

La Gazzetta dello Sport svela la data dell’incontro decisivo per il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale. I dettagli.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, alla caccia del #record di punti

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vuole superare un #record di punti con l’Internazionale. Ecco chi ha messo nel mirino.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, post Internazionale Atalanta: tutte le parole del tecnico dei leoni nerazzurri

La conferenza stampa completa di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, al termine di Internazionale Atalanta: le parole del tecnico.

Internazionale Atalanta 4-0: leoni nerazzurri in forza 4. Ecco com’è andato il match

Termina 4 a 0 Internazionale Atalanta, #grande #vittoria* della squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : ecco la #cronaca e la sintesi del match.

Probabili formazioni Internazionale Atalanta: 2 nodi da sciogliere per Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha ancora 2 #incertezze sulla 11 titolari dell’Internazionale contro l’Atalanta: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti

Internazionale, buone notizie dall’infermeria: le condizioni di “SuperAce” Acerbi e Big Marcùs Thuram

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, prepara il ritorno in campo di “SuperAce” Acerbi e Big Marcùs Thuram. Ecco cosa filtra da Appiano Gentile.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , resta ancora un nodo da sciogliere

Il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale tarda ad arrivare per un nodo economico ancora da sciogliere. Lo scenario.

Internazionale Atalanta, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, può godere di un rientro

La Gazzetta dello Sport svela la probabile 11 titolari di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in Internazionale-Atalanta, in programma stasera. I dettagli.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 2024

Internazionale-Atalanta si avvicina, ecco le probabili formazioni

Meno di 24 ore al prossimo match, ecco le probabili formazioni di Internazionale-Atalanta. Qui le scelte di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Marotta piazza il #colpo a sorpresa, il prossimo acquisto del calciomercato Internazionale

Retroscena de La Gazzetta, Marotta piazza il #colpo a sorpresa per il calciomercato Internazionale. Di chi si tratta e “tutti gli #approfondimenti sulle cifre

“Er Frate” Frattesi, scattato l’obbligo di riscatto contro il #Lecce (al Via Del Mare)

L’Internazionale ha esercitato il riscatto di “Er Frate” Frattesi nella sfida contro il #Lecce (al Via Del Mare). I dettagli.

Internazionale Primavera, ufficiale il calendario fino alla 27° giornata

Svelato il calendario dell’Internazionale Primavera fino alla 27° giornata. Ecco gli orari e le date.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, racconta sè stesso e gli obiettivi dell’Internazionale

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , capitano dell’Internazionale, si è raccontato a Magazine Champions League. Le sue parole.

Internazionale Atalanta, la probabile 11 titolari di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha pronta la 11 titolari per Internazionale-Atalanta, in programma #domani sera. Le ultime.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , novità nella trattativa con l’Internazionale: c’è questa convinzione

Arrivano novità sulla trattativa tra Internazionale e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez per il rinnovo di #contratto: le ultime.

Tutti pazzi per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : sirene dalla Premier per il tecnico dell’Internazionale

L’Internazionale dovrà stare attenta e dovrà provare a respingere l’assalto per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , corteggiato dalla Premier League: ecco i club interessati all’allenatore.

“Er Frate” Frattesi: «Mai pentito di aver scelto l’Internazionale, su Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e la seconda stella…»

Il centrocampista dell’Internazionale, Davide “Er Frate” Frattesi, si è raccontato e ha parlato dei suoi obiettivi: le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 2024

Internazionale-Atalanta, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha il piano: ecco di cosa si tratta

Svelato il piano di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per Internazionale-Atalanta, ecco il programma completo

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , punto si svolta? Il #contatto Zhang-Sala

Novità importanti per lo Stadio, ecco cosa filtra dal #contatto Zhang-Sala su Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Le ultime

Internazionale Atalanta, Marotta svela se sarà il match point

Marotta ha svelato se Internazionale-Atalanta può essere decisiva in ottica scudetto. Le parole.

Internazionale #Women, svelato il calendario della Poule scudetto

È stato pubblicato il calendario dell’Internazionale #Women per Poule scudetto. Tutte le date e gli orari.

Infortunio Charas, il regista turco, , c’è l’esito degli accertamenti

Svelata l’entità dell’infortunio di Charas, il regista turco, rimediato durante #Lecce (al Via Del Mare)-Internazionale. Il comunicato.

Internazionale Atalanta, designato l’arbitro del recupero

L’AIA ha designato l’arbitro di Internazionale-Atalanta, recupero di #CampionatoSerieA in programma mercoledì. Ecco chi dirige l’incontro.

Infortunio Charas, il regista turco, , ecco quando tornerà in campo

Hakan Charas, il regista turco, salterà diverse partite con l’Internazionale a causa dell’infortunio: nel mirino quella gara per tornare

“Er Frate” Frattesi, numeri da favola con l’Internazionale: superato anche Super Barellino, il motore nerazzurro,

Davide “Er Frate” Frattesi con l’Internazionale sta registrando numeri incredibili: analizziamoli nel dettaglio

#Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, i leoni nerazzurri hanno ingannato così gli avversari

Il match tra #Lecce (al Via Del Mare) e Internazionale ha visto trionfare i leoni nerazzurri: ecco “l’inganno” con cui ci sono riusciti

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024

Betsson nuovo sponsor Internazionale? Offerta ricchissima sul piatto

Betsson è in corsa per diventare nuovo main sponsor dell’Internazionale: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti sull’offerta presentata

Probabili formazioni #Lecce (al Via Del Mare)-Internazionale: turnover Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , ma ha ancora 2 #incertezze

Ecco le probabili formazioni di #Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, con ancora 2 nodi da sciogliere per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : le ultime

LE ULTIMISSIME DI SABATO 24 FEBBRAIO 2024

#Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha deciso su Charas, il regista turco, : il retroscena sul turco

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pensa al prossimo impegno di #CampionatoSerieA, ecco la decisione su Charas, il regista turco, per #Lecce (al Via Del Mare)-Internazionale, retroscena sul turco

Calciomercato Internazionale, il Newcastle su Carboni: prova così il #colpo a sorpresa

Il Newcastle piomba su Valentin Carboni dell’Internazionale, ecco come il club inglese vuole provarci per il talento nerazzurro

#Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, la decisione su Sommer “Time”: il portiere non parte per la difficile #TRASFERTA

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha preso una decisione su Yann Sommer “Time” per #Lecce (al Via Del Mare) Internazionale: il portiere fuori dai convocati?

Milan Internazionale Primavera 1-1: parità nel derby giovanile, ecco com’è andata

Finisce 1 ad 1 il derby di Primavera tra Milan ed Internazionale: ecco la #cronaca dell’incontro.

Main Sponsor Internazionale, novità in arrivo: c’è la svolta

L’Internazionale è vicina all’accordo con il nuovo main sponsor: tutti “tutti gli #approfondimenti su chi si tratta e le cifre.

#Lecce (al Via Del Mare)-Internazionale, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha deciso per il turnover

Turnover di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in vista di #Lecce (al Via Del Mare)-Internazionale. Ecco chi farà riposare il tecnico piacentino.

Sommer “Time” ancora in #incertezzeo per il #Lecce (al Via Del Mare)

C’è il ballottaggio Emil2 Audero-Sommer “Time” nella testa di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per Internazionale-#Lecce (al Via Del Mare). Le condizioni del portiere svizzero.

Telefonata in Roma-Internazionale, patteggiamento di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha patteggiato per la telefonata fatta durante Roma-Internazionale. Ecco la cifra della multa ricevuta.

Multa ad “SuperAce” Acerbi per il dito medio ai tifosi della Roma

“SuperAce” Acerbi ha ricevuto una multa per il dito medio al termine di Roma-Internazionale. I dettagli del patteggiamento.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2024

Marotta, il retroscena sull’arrivo all’Internazionale, la battuta su Lukaku e l’aneddoto sulla Juve

Beppe Marotta ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sull’Internazionale, Lukaku e la Juve. Il suo intervento al Corso di Team Manager della Luiss

Internazionale Atalanta, #colpo a sorpresa di scena dalla UEFA: ecco quando si giocherà

Ecco quando si disputerà il match tra Internazionale e Atalanta: la decisione della UEFA

Clamoroso dietrofront di Denzel “DoubleD” Dumfries: vuole il rinnovo!

Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries vuole trattare con l’Internazionale per il rinnovo: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti

Tegola per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , Sommer “Time” non si è allenato

Sommer “Time” non si è allenato in vista di #Lecce (al Via Del Mare)-Internazionale per una sindrome influenzale. La situazione.

Internazionale-Atalanta è nuovamente a rischio rinvio

C’è il rischio rinvio per Internazionale-Atalanta, in programma ora mercoledì 28 febbraio. Il motivo.

Internazionale #Women, ufficiale il rinnovo di Belli

Elena Belli ha rinnovato con l’Internazionale #Women fino al 30 giugno 2026. Il comunicato.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, alla caccia di nuovi #record: vicino ad un traguardo storico

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez alla caccia di un #record storico con l’Internazionale: i numeri del capitano dei leoni nerazzurri.

Probabili formazioni #Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pensa al maxi-turnover

Ecco le probabili formazioni per #Lecce (al Via Del Mare) Internazionale, con Inzaghi, il Demone Nerazzurro, che pensa ad un maxi-turnover: le mosse del tecnico nerazzurro.

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , Internazionale e Milan aprono alla ristrutturazione ad una condizioni: “tutti gli #approfondimenti

Novità sul futuro di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , con Internazionale e Milan che aprono alla ristrutturazione: il punto della situazione.

Internazionale la favorita in Champions League? I numeri la ergono davanti a City e Real

L’Internazionale è in piena corsa per il doppio obiettivo scudetto più Champions League: i numeri paurosi dei leoni nerazzurri al cospetto di Real Madrid e Manchester City.

Big Marcùs Thuram ce la fa per Atletico-Internazionale? Il piano dei leoni nerazzurri per recuperarlo

La speranza dell’Internazionale è di recuperare Big Marcùs Thuram per il ritorno contro l’Atletico Madrid: ecco cosa filtra sul suo rientro.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2024

Teo “D’Artagnan” Darmian svela tutto, ecco i retroscena sul mondo Internazionale

Dalle amicizie nel calcio alle speranze future, Teo “D’Artagnan” Darmian svela tutto sul mondo Internazionale, ecco le belle parole

Scaroni risponde a Sala, svelata la volontà sullo Stadio

Scaroni manda un #messaggio a Sala per Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , svelata la vera volontà del Milan in ottica Stadio

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , Internazionale e Milan piantano i piedi: la richiesta al comune

Internazionale e Milan dettano precise condizioni per la ristrutturazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : la richiesta al comune di Milano

Zhang ha trovato la soluzione con il prestito

Steven Zhang si terrà l’Internazionale per altri 2 anni. Ecco la soluzione che adotterà per il prestito con Oaktree.

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , terminato l’incontro con il sindaco Sala

Incontro avvenuto tra Antonello e Sala per la questione Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Ecco com’è andato.

Bastoni affaticato: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha pronta la soluzione per sostituirlo

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha già pensato come sostituire Bastoni, rimasto affaticato dopo l’Atletico. La soluzione.

Infortunio Big Marcùs Thuram, c’è la data del possibile rientro in campo

Filtra ottimismo circa l’infortunio di Big Marcùs Thuram rimediato contro l’Atletico. La data del ppossibile rientro in campo.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO 2024

Infortunio Sensi, rimossa la placca: ecco i tempi di recupero

Buone notizie in casa Internazionale, rimossa la placca per il nerazzurro: ecco i tempi di recupero dell’infortunato Sensi. Qui il report.

Rinnovo Super Barellino, il motore nerazzurro, , fissata la data per l’incontro decisivo

Prolungamento contrattuale in arrivo, fissata la data dell’incontro il rinnovo di Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, . Ecco quando è stimata e tutti “tutti gli #approfondimenti

Infortunio Big Marcùs Thuram, svelate le partite che salterà

Sky Sport ha dato aggiornamenti su quali partite salterà Big Marcùs Thuram per infortunio. Ecco quali.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha concesso un giorno di riposo

Giorno di riposo concesso da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, all’Internazionale dopo la #vittoria* sull’Atletico Madrid. Il programma degli allenamenti.

Infortunio Griezmann, svelata entità del problema fisico

L’Atletico Madrid ha svelato l’entità dell’infortunio di Griezmann rimediato contro l’Internazionale. Il bollettibno.

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , #domani in programma incontro con Sala

Si svolgerà #domani l’incontro per Stadio Meazzo in San Siro, Milano, con Sala e i dirigenti di Internazionale e Milan. Ecco i temi discussi.

Zhang si tiene l’Internazionale? Strategia definita

Il presidente dell’Internazionale Steven Zhang sembra orientato verso questa decisione riguardo il futuro della società nerazzurra: le ultime

Infortunio Big Marcùs Thuram, le prime sensazioni in attesa degli accertamenti!

Big Marcùs Thuram si è infortunato durante Internazionale Atletico Madrid: stimati i tempi di ritorno

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : le parole dopo Internazionale Atletico Madrid

Al termine di Internazionale Atletico Madrid, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico.

Internazionale Atletico Madrid 1-0: ai leoni nerazzurri l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League

L’Internazionale batte l’Atletico Madrid per 1 a 0 agli Ottavi di Finale di Champions League: ecco com’è andata.

Sommer “Time” rivolge parole d’amore all’Internazionale

Sommer “Time” ha pronunciato dolci parole per l’Internazionale nel matchday programme. Le sue dichiarazioni.

Clamoroso retroscena su Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : era vicino all’Atletico

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , capitano dell’Internazionale, era ad un passo dall’Atletico Madrid. Il retroscena raccontato dal presidente biancorosos.

Magull svela il motivo del trasferimento all’Internazionale

Lina Magull ha raccontato il suo trasferimento all’Internazionale #Women dopo la prima parte di stagione trascorsa al Bayern Monaco. Il retroscena.

Internazionale Atletico Madrid, un solo #incertezzeo per Simeone

Simeone ha solo un #incertezzeo di 11 titolari per Internazionale-Atletico Madrid, in programma questa sera alle 21. I dettagli.

Morte Brehme, comunicato da brividi dell’Internazionale

Toccante comunicato dell’Internazionale per la morte di Brehme, accaduta improvvisamente nella mattinata giornaliera. Le parole.

Andreas Brehme è morto a 63 anni

Andreas Brehme, bandiera dell’Internazionale, è morto stamattina per un arresto cardiaco. Le statistiche in nerazzurro.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2024

Simeone avvisa l’Internazionale in conferenza stampa

Così Simeone in conferenza stampa per Internazionale-Atletico, qui le parole del tecnico che parla in questo modo dei leoni nerazzurri

I tifosi dell’Internazionale pazzi per un calciatore, stravedono per lui

I fan dell’Internazionale hanno un nuovo #idolo, scrivo ad Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per averlo in campo

Appiano Gentile, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, travolto dall’entusiasmo dei tifosi

Rivelazione dei tifosi a Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dopo l’allenamento svolto ad Appiano Gentile. Cosa gli hanno detto.

Internazionale Atletico Madrid, Big Marcùs Thuram presente alla conferenza stampa

Non solo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ma anche Big Marcùs Thuram ha parlato in conferenza stampa pre Internazionale-Atletico Madrid. Le sue dichiaraioni.

Internazionale Atletico Madrid, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa

Si è svolta la consueta conferenza stampa di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, alla vigilia di Internazionale-Atletico Madrid. Tutte le parole del tecnico.

Atletico Madrid, Simeone recupera 2 big contro l’Internazionale

Simeone ha recuperato 2 big per Internazionale-Atletico Madrid. Le ultime sugli spagnoli.

Charas, il regista turco, sprona Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : il gesto da leader in Internazionale Salernitana

Retroscena da Internazionale Salernitana sul gesto di Charas, il regista turco, per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : il turco sprona così il compagno di squadra dopo il gol sbagliato.

Internazionale Atletico Madrid, i #incertezze di 11 titolari di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : le ultime

Novità sulla probabile 11 titolari di Internazionale Atletico Madrid: #incertezze per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Roma Internazionale, l’audio tra arbitro e Var sul gol di “SuperAce” Acerbi: la ricostruzione

Ecco il dialogo avvenuto in Roma Internazionale sul gol di “SuperAce” Acerbi tra arbitro e Var: la discussione sul fuorigioco di Big Marcùs Thuram.

Internazionale Atletico Madrid, la decisione di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : così prova a scaricare la pressione dai suoi giocatori

Pressione al minimo per Internazionale Atletico Madrid, la scelta a sorpresa di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : ecco cos’ha deciso.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024

Tajon “TJ” Buchanan, che retroscena sull’esordio: ecco cosa gli ha chiesto Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Retroscena sull’esordio di Tajon “TJ” Buchanan con l’Internazionale, cosa è successo con Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e il piano per il futuro

L’Internazionale ha un piano per “Er Frate” Frattesi, ad Appiano la pensano così

L’Internazionale ha scelto un piano per “Er Frate” Frattesi, ecco cosa ne pensano ad Appiano e in cosa consiste

Denzel “DoubleD” Dumfries Internazionale, non tramonta l’ipotesi rinnovo: niente più addio in estate?

Colpo di scena per il futuro di Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries, il quale potrebbe restare all’Internazionale in estate: le novità per il suo rinnovo di #contratto.

Zio Piotr Zielinski Internazionale, svelate le cifre dell’affare: la maxi-commissione per l’agente del polacco

Spuntano le cifre dell’affare Zio Piotr Zielinski all’Internazionale: la commissione per l’agente.

Cessione Internazionale, c’è la svolta per Zhang! Il rifinanziamento si può fare così: le ultime

Novità per il rifinanziamento di Steven Zhang che prova a tenersi l’Internazionale: c’è la svolta.

Internazionale, parla Big Marcùs Thuram: «Sognavo di diventare calciatore. Questo sport può cambiare le vite»

Marcus Big Marcùs Thuram ha parlato ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid, in vista del match dell’Internazionale in Champions League: le parole.

Arbitro Internazionale Atletico Madrid: la designazione arbitrale

Ecco l’arbitro che dirigerà Internazionale Atletico Madrid, andata degli Ottavi di Finale di Champions League: la designazione completa.

Internazionale Atletico, 11 titolari già fatta: l’idea di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Ecco la probabile 11 titolari dell’Internazionale per l’Atletico Madrid: la #tattica di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per gli ottavi di Champions il 20 febbraio

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, Internazionale, cambio di direzione CLAMOROSO

Internazionale e Milan non accantonano il #Progetto #Tecnico Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : retroscena accaduto ieri sera

Internazionale, i numeri paurosi di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : spicca il #record

L’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, macina #record: ecco la statistica sulla differenza reti che lascia tutti a bocca aperta

LE ULTIMISSIME DI SABATO 17 FEBBRAIO 2024

Probabile 11 titolari Internazionale Atletico Madrid: l’idea di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Ecco la probabile 11 titolari dell’Internazionale con l’Atletico Madrid: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha questa idea al momento

Rimessa laterale di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto irregolare? Ecco cosa dice il regolamento

Polemiche social per la rimessa laterale di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto in Internazionale Salernitana da cui nasce il gol di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : ecco cosa dice il regolamento.

Internazionale Monza Primavera, ancora una #vittoria* per i ragazzi di Chivu: ecco com’è andata

L’Internazionale Primavera non si ferma più e strappa la #vittoria* all’ultimo minuto contro il Monza: ecco com’è andata.

Zilliacus vuole l’Internazionale, dall’Inghilterra sono sicuri: offerta fatta a Zhang

Tornano le voci sull’interesse di Zilliacus ad acquistare l’Internazionale: la notizia sull’offerta fatta a Zhang.

Internazionale #Women, 2 calciatrici convocate nell’Italia Under 23

Robustellini e Polli dell’Internazionale #Women sono state convocate nell’Italia Under 23 per l’amichevole con il Portogallo. L’elenco completo.

Sommer “Time”, nuovo #record personale dopo la Salernitana

Sommer “Time” ha stabilito un nuovo #record con il 15° #CLEANSHEET stagionale nella sfida vinta con la Salernitana. Ecco quale.

Esplosa la Tajon “TJ” Buchanan mania dopo il debutto

I tifosi leoni nerazzurri sono già pazzi di Tajon “TJ” Buchanan dopo il suo esordio con l’Internazionale contro la Salernitana. Le reazioni.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, -Internazionale, il rinnovo è ancora in stallo: occhio al PSG

È ancora slittato il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale per alcuni problemi. Tutti “tutti gli #approfondimenti.

Internazionale-Salernitana, sold out pazzesco a Stadio Meazzo in San Siro, Milano,

Ennesimo sold out registrato a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per Internazionale-Salernitana, sfida dominata dai leoni nerazzurri. Il dato pazzesco degli spettatori.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, post Internazionale Salernitana: le parole del tecnico

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si è espresso così in conferenza stampa al termine di Internazionale Salernitana: le dichiarazioni del tecnico.

Internazionale Salernitana 4-0: ecco com’è andata la gara

Grandissimo successo dell’Internazionale contro la Salernitana: ecco la #cronaca del match.

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , Sala vuole un incontro con Internazionale e Milan

Giuseppe Sala ha richiesto un incontro con Internazionale e Milan per definire la situazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Le ultime.

Internazionale #Women, parole d’amore di Polli

Elisa Polli ha rivolte parole d’amore all’Internazionale nella sua intervista pubblicata sul sito nerazzurro. Le parole.

Zio Piotr Zielinski Internazionale, potentissimo retroscena di Mazzarri

Walter Mazzarri ha rivelato che Zio Piotr Zielinski potrebbe aver già firmato con l’Internazionale. Il retroscena.

Internazionale Salernitana, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, sarà #titolare? La scelta è fatta

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta pensando se lanciare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, #titolare in Internazionale-Salernitana. La scelta.

Curva Nord, annullata la coreografia per Internazionale-Atletico Madrid

Non ci sarà alcuna coreografia della Curva Nord per Internazionale-Atletico Madrid, sfida di Champions. Il motivo.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez nel mirino del PSG, il punto sulla trattativa

Il calciomercato Internazionale vede il PSG piombare su Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, ecco come si muovono i francesi per sostituire Mbappé

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, contro la Salernitana festeggia le 100 panchine con l’Internazionale

Internazionale-Salernitana sarà la panchina numero 100 per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , ecco il numero di vittorie, pareggi e sconfitte ottenute

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2024

Internazionale Salernitana, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pensa ad una coppia a sorpresa!

In vista di Internazionale Salernitana, il tecnico nerazzurro Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pensa ad una 11 titolari inedita

Ausilio vuole anticipare tutti, così pensa al nuovo Courtois

Ausilio studia il #colpo a sorpresa in porta per il calciomercato dell’Internazionale, nel mirino il nuovo Courtois ed un piano per superare tutti

Nuovo stadio Internazionale a Rozzano? Il Sindaco fa chiarezza

Il Sindaco di Rozzano parla sul nuovo stadio dell’Internazionale, ecco come stanno le cose e cosa attende ora dai leoni nerazzurri

Big Marcùs Thuram si racconta a 360° gradi e rivolge parole d’amore all’Internazionale

Big Marcùs Thuram è affascinato dal mondo Internazionale come racconta nella sua intervista al Corriere della Sera. Le dichiarazioni.

Super Barellino, il motore nerazzurro, -Internazionale, il rinnovo è ad un passo

È sempre più vicino il rinnovo di Super Barellino, il motore nerazzurro, con l’Internazionale. C’è il premio di conclusione. In cosa consiste.

Calciomercato Internazionale, la cessione è sempre più probabile

Sempre più probabile la cessione di Denzel “DoubleD” Dumfries nel calciomercato Internazionale nella prossima sessione estiva. Lo scenario.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha deciso come gestire “Er Frate” Frattesi

“Er Frate” Frattesi sarà gestito da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, nelle prossime sfide, a partire dalla sfida con la Salernitana. Idettagli.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2024

Internazionale Salernitana, le probabili scelte di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per la sfida

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pensa a far riposare 2 big per la gara tra Internazionale e Salernitana? Le ultime verso la sfida

L’Internazionale valuta il #colpo a sorpresa, un nuovo esterno in arrivo? Le ultime

L’Internazionale pensa ad un nuovo esterno sul calciomercato, ecco le ultime sulle trattative dei leoni nerazzurri

Assenza a sorpresa ad Appiano, un calciatore out in allenamento

Un’assenza tra le fila dell’Internazionale oggi ad Appiano, ecco il calciatore assente ed il motivo

Bastoni-Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , il difensore sentito in Procura: cosa rischia il tecnico

Novità in casa Internazionale per il “caso” Bastoni-Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , sentito il difensore in procura, ecco cosa ha svelato sulla chimata e cosa rischia ora l’allenatore

Zio Piotr Zielinski in arrivo all’Internazionale, ma che maxi commissione all’agente!

Zio Piotr Zielinski sta per arrivare all’Internazionale con il suo agente, prevista però una maxi commissione per quest’ultimo, ecco le cifre

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, parla all’Internazionale, questo il chiaro #messaggio alla squadra

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, motiva l’Internazionale, ecco la parola d’ordine nel #messaggio alla squadra

Internazionale tra le favorite per la Champions League: la #classifica speciale

La #classifica delle migliori squadre della Champions League premia l’Internazionale: ecco la posizione occupata dai leoni nerazzurri.

Infortunio “Er Frate” Frattesi: c’è la data segnata sul calendario per il rientro

Davide “Er Frate” Frattesi è sempre più vicino al rientro dall’infortunio: le ultime sull’allenamento di oggi dell’Internazionale.

Calciomercato Internazionale, in arrivo un’offerta monstre per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : ecco chi lo vuole

I top club europei bussano alla porta dell’Internazionale per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: ecco chi vuole l’argentino.

Clamoroso Taremi, il Bomber Iraniano, , rinviate le visite mediche

Rinviate le visite mediche di Taremi, il Bomber Iraniano, , promesso sposo dell’Internazionale. L’affare non è compromesso. Il motivo dello slittamento.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, punta alla Champions, ecco la sua #tattica

L’Internazionale si vuole confermare in Champions League, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha pronto un piano. Tutti “tutti gli #approfondimenti.

“SuperAce” Acerbi, stabilito il rientro in campo dopo l’infortunio

L’Internazionale non vuole accelerare i tempi di recupero di “SuperAce” Acerbi, infortunatosi nella sfida contro la Roma. Ecco quando rientra.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 2024

Zio Piotr Zielinski Internazionale, effettuate le visite mediche

Piotr Zio Piotr Zielinski ha effettuato le visite mediche per l’Internazionale: ecco come sono andate

Calciomercato Internazionale, fissate le visite mediche di Taremi, il Bomber Iraniano,

Novità nel calciomercato Internazionale, fissate le visite mediche di Taremi, il Bomber Iraniano, prima di firmare il proprio #contratto con i leoni nerazzurri. Ecco la data.

Infortunio Morata, svelata l’entità del problema fisico

L’Atletico Madrid ha annunciato l’entità dell’infortunio di Alvaro Morata. Tutti “tutti gli #approfondimenti sui tempi di recupero.

Serie A, decisione definitiva sul format

L’assemblea di Serie A ha votato sul nuovo format. Ecco la decisione definitivo e il voto dell’Internazionale.

Infortunio “SuperAce” Acerbi, c’è l’esito degli accertamenti

Svelata l’entità dell’infortunio accusato da “SuperAce” Acerbi durante il match contro la Roma. I dettagli

Internazionale, l’assist di arriva dal calendario: i prossimi impegni dei nerazzuri

Il calendario sorride all’Internazionale per il finale di stagione e per l’obiettivo scudetto: l’indagine sui prossimi impegni.

Caso “SuperAce” Acerbi, cosa filtra: il difensore dell’Internazionale verrà multato?

La procura della FIGC ha aperto un fascicolo su “SuperAce” Acerbi per il dito medio in Roma Internazionale: ecco cosa filtra sulle possibili sanzioni per il centrale.

Telefonata Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , il tecnico punito dopo Roma Internazionale? La decisione della procura FIGC

La procura della FIGC ha deciso non non punire Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per la telefonata fatta all’intervallo di Roma Internazionale: le ultime.

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ed il gesto a Lukaku prima di Roma Internazionale: il capitano non ha ancora perdonato il belga

Spunta un retroscena sul prepartita di Roma Internazionale che riguarda Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e Romelu Lukaku: cos’è successo tra i 2 ex compagni.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024

Infortunio Morata: lacrime all’uscita dal campo

L’Atletico Madrid perde Alvaro Morata per infortunio: cos’è successo nel match col Siviglia

Roma Internazionale, potentissimo “SuperAce” Acerbi: la Figc apre un’indagine

“SuperAce” Acerbi è indagato dalla FIGC per il gesto in Roma Internazionale: ecco cosa sta succedendo al difensore nerazzurro

Claudio Lotito si infuria con l’avvocato di Marotta: cosa è successo

Furia Lotito contro l’avvocato di Beppe Marotta, ecco cosa è successo è il perchè della richiesta di dimissioni

Allegri in conferenza stampa sulla lotta Scudetto con l’Internazionale, cosa ha specificato il tecnico dei bianconeri

Massimiliano Allegri parla di Internazionale e Juve in conferenza, così il tecnico bianconero alla vigilia del match contro l’Udinese

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e la chiamata negli spogliatoi di Roma Internazionale: ecco cos’ha detto a Farris ed alla squadra

Una telefonata di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha cambiato gli equilibri di Roma Internazionale e l’atteggiamento dei leoni nerazzurri nel secondo tempo: ecco il contenuto della conversazione.

Roma Internazionale, il peggiore in campo della Gazzetta è una sorpresa per i tifosi!

Ecco i voti della Gazzetta dello Sport dopo Roma Internazionale, il peggiore in campo è una sorpresa: ecco chi è.

Moviola Roma Internazionale: l’indagine della Gazzetta dello Sport

Il giorno dopo Roma Internazionale arriva la moviola della Gazzetta dello Sport sugli episodi arbitrali del match dell’Olimpico: ecco l’indagine.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 10 FEBBRAIO 2024

L’Internazionale trionfa in rimonta contro la Roma: ecco com’è andata

Roma Internazionale finisce sul 2 a 4: ecco com’è andata.

Roma Internazionale, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, punta ad un #record

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, vuole raggiungere la tripla cifra in Roma-Internazionale raggiungendo un #record in nerazzurro. Ecco quale.

Zhang ha come priorità il rifinanziamento

Ancora incerto il futuro societario dell’Internazionale, Zhang punta al rifinanziamento. Tutti “tutti gli #approfondimenti.

Retroscena Internazionale, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, arrabbiato con i suoi attaccanti

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha pungolato i suoi attaccanti durante la settimana in vista della sfida con la Roma. Il motivo.

Roma Internazionale, ancora un #incertezzeo di 11 titolari per Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, deve risolvere un ballottaggio per Roma-Internazionale, in programma oggi alle 18. Ecco quale.

Internazionale pronta a cambiare il format della prossima Serie A

L’Internazionale vuole la Serie A a 18 squadre insieme ad altre big del #CampionatoSerieA. Ecco chi sono.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2024

Roma Internazionale, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, perde un calciatore: è ko

Il big match di Serie A tra Roma ed Internazionale si avvicina e Inzaghi, il Demone Nerazzurro, perde un calciatore, ecco di chi si tratta e il motivo del ko

Verso Roma Internazionale, il programma della vigilia dei leoni nerazzurri

Rivelato il programma nerazzurro alla vigilia di Roma-Internazionale. Tutti “tutti gli #approfondimenti.

Calciomercato Internazionale, sirene turche per Taremi, il Bomber Iraniano,

Un club turco sarebbe interessato a Taremi, il Bomber Iraniano, , promesso sposo dell’Internazionale. Lo scenario.

Roma Internazionale, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha deciso la 11 titolari

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha pronto l’undici #titolare di Roma-Internazionale. Ecco la probabile 11 titolari schierata dal tecnico piacentino.

Vicino il riscatto di Arna Letale dal Bologna: cosa manca

L’Internazionale potrebbe riscattare Arna Letale dal Bologna in questo weekend. Ecco cosa manca per l’ufficialità.

Cessione Internazionale, 100 giorni alla scadenza del prestito di Oaktree a Zhang: 2 strade percorribili

Tra 100 giorni si deciderà il futuro dell’Internazionale, alla scadenza del prestito fatto da Oaktree a Steven Zhang: gli scenari.

Sommer “Time” alla caccia di un #record storico! L’obiettivo è vicino

Yann Sommer “Time” continua a collezionare #CLEANSHEET e punta ad un #record storico nell’Internazionale: il dato.

Matthaus su Internazionale Juve, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , Big Marcùs Thuram e tanto altro: la sua intervista

Lothar Matthaus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha toccato diversi temi legati all’Internazionale: tutte le dichiarazioni del tedesco.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2024

Roma Internazionale, l’idea di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per infliggere la prima sconfitta a De Rossi

Il tecnico dell’Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si prepara così alla Roma: l’idea sulla 11 titolari nerazzurra da schierare

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Internazionale, la possibile chiave per il rinnovo: la soluzione per l’intesa tra le parti

C’è distanza per il rinnovo di #contratto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez con l’Internazionale ma spunta una possibile soluzione: la fumata bianca può arrivare in questo caso.

Infortunio “Er Frate” Frattesi, buone notizie sul recupero: le novità

Arrivano novità sulle condizioni di Davide “Er Frate” Frattesi, il centrocampista dell’Internazionale è alle prese con un infortunio: ecco quando potrebbe tornare in campo.

Denzel “DoubleD” Dumfries via dall’Internazionale? Due club sulle tracce dell’olandese

Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries potrebbe dire addio all’Internazionale in estate: questi i 2 club interessati a lui.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , il retroscena sulla finale persa contro il Manchester City: il tecnico ha questo rimpianto

Spunta un retroscena sulla finale di Champions League persa dall’Internazionale contro il Manchester City ed un rimpianto che avrebbe Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : ecco di cosa si tratta.

Big Marcùs Thuram è già meglio di Lukaku! I numeri del rendimento del francese all’Internazionale

Romelu Lukaku è solo un ricordo, Marcus Big Marcùs Thuram ha superato il belga all’Internazionale: i numeri del francese.

L’Internazionale fissa il #valore di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, nel caso in cui non rinnovasse: la cifra da capogiro

Qualora Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez non rinnovasse con l’Internazionale, il club ha già in mente la cifra da chiedere alle pretendenti: il super #valore fatto dai leoni nerazzurri per il proprio capitano.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , c’è ancora distanza con l’Internazionale: la situazione

Ancora non ci siamo per il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez con l’Internazionale: ecco la maxi richiesta fatta dal Toro.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO 2024

Ausilio svela tutto! Rinnovi Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Super Barellino, il motore nerazzurro, , obiettivi Zio Piotr Zielinski e Taremi, il Bomber Iraniano, e tanto altro

Il ds dell’Internazionale, Piero Ausilio, ha risposto su parecchi temi di calciomercato: le sue parole in occasione del premio Amico dei Bambini.

Colpani tra futuro ed Internazionale: «Fa piacere essere accostato alle big»

Andrea Colpani, talento del Monza, si esprime così riguardo all’interesse dell’Internazionale nei suoi confronti: le parole del centrocampista.

Calciomercato Internazionale, dalla Germania certi sul nuovo nome per Marotta

Il calciomercato Internazionale ha un nuovo obiettivo, dalla Germania sono sicuri sulla decisione di Marotta, ecco di chi si tratta

L’Internazionale Primavera ko l’Olympiacos, leoni nerazzurri eliminati dalla Youth League

Si è concluso con un ko il match di Youth League tra Olympiacos ed Internazionale Primavera, leoni nerazzurri beffati ai rigori vengono eliminati dalla competizione

Internazionale, turnover con la Roma? La decisione di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Le ultime sulla 11 titolari di Internazionale Roma: la decisione di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sull’undici da schierare in campo all’Olimpico

Internazionale, per lo scudetto 2 incognite da superare: la Juve può approfittarne

Tra l’Internazionale e lo scudetto ci sono 2 incognite a stretto giro: occhio alla Juve, che può puntare al sorpasso in #classifica

Internazionale squadra più forte in Europa: 2 dati dicono di sì

Due dati incoronano l’Internazionale sul tetto d’Europa: ecco di cosa si tratta, con tutti “tutti gli #approfondimenti

Internazionale, i quattro motivi per cui sono tutti convinti di vincere lo scudetto

L’Internazionale respira fiducia riguardo lo scudetto per 4 motivi: ad Appiano Gentile ne sono tutti convinti

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2024

Brambati annuncia il ritorno di Marotta alla Juve

Brambati certo sul passaggio di Marotta dall’Internazionale alla Juve, ecco il motivo dietro l’indiscrezione

Zio Piotr Zielinski-Internazionale ci siamo, spunta la data per la firma

L’Internazionale accelera per Zieliński dal Napoli, spunta la possibile data per la firma sul #contratto

Internazionale #Women, nuovo infortunio per Pedersen

Tegola per l’Internazionale #Women, Pedersen ha accusato un infortunio nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. I dettagli.

“Er Frate” Frattesi, svelati i tempi di recupero

Sky Sport aggiorna sui tempi di recupero di “Er Frate” Frattesi dopo l’esito degli accertamenti. Lo scenario.

Internazionale multata 10 mila euro dal Giudice Sportivo

L’Internazionale è stata multata dal Giudice Sportivo dopo il successo con la Juve. Il motivo.

Giudice Sportivo, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, squalificato con la Roma

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo il giallo rimediato con la Juve. Il comunicato.

“Er Frate” Frattesi, c’è l’esito degli accertamenti

L’Internazionale ha comunicato l’esito degli accertamenti di “Er Frate” Frattesi dopo l’infortunio rimediato nella rifinitura prima della Juve. I dettagli.

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , l’entourage del capitano ha un obiettivo

Per il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale, l’entourage dell’argentino muove una richiesta particolare

Marotta a Super Tele: le dichiarazioni dell’ad dell’Internazionale a tutto tondo

Beppe Marotta ha parlato dell’Internazionale a Super Tele: ecco le ultime sul mercato e sul fronte rinnovi

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2024

Internazionale e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, sempre più vicini: cosa manca per la firma del capitano

Ecco cosa manca per il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale, con la fumata bianca del prolungamento contrattuale del capitano che si avvicina

Super Barellino, il motore nerazzurro, Internazionale, avviati i dialoghi per il rinnovo!

L’Internazionale ha intavolato la trattativa per il rinnovo di Super Barellino, il motore nerazzurro, : ecco tutti “tutti gli #approfondimenti sulla proposta

Infortunio “Er Frate” Frattesi, le condizioni del centrocampista dopo il problema muscolare

Novità sull’infortunio rimediato da “Er Frate” Frattesi che non gli ha permesso di giocare Internazionale Juve: le condizioni del centrocampista.

Internazionale e Juve, il confronto tra le rose umilia i bianconeri – FOTO

Dopo la #vittoria* di ieri dell’Internazionale sulla Juve, ecco un interessante grafico sul confronto delle 2 rose e dei relativi costi: silenziata la narrazione errata dei bianconeri.

Zio Piotr Zielinski Internazionale, c’è la data per la fumata bianca! I dettagli

Piotr Zio Piotr Zielinski sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Internazionale: la data della possibile fumata bianca.

Calciomercato Internazionale, Icardi vuole tornare

Novità per il calciomercato Internazionale, Mauro Icardi ha espresso il tornare a vestire nerazzurro. Lo scenario.

Internazionale Juve, Daspo per 50 tifosi leoni nerazzurri

La Questura di Milano ha dato il Daspo a 50 tifosi leoni nerazzurri dopo Internazionale Juve. Ecco cosa è successo.

Moviola Internazionale-Juve, Maresca convince la Gazzetta

Il quotidiano mette 7 in pagella a Maresca, arbitro di Internazionale-Juve. La motivazione della Rosea.

Infortunio “Er Frate” Frattesi, aggiornamenti sulle condizioni

Infortunio per “Er Frate” Frattesi nella rifinitura di Internazionale-Juve, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha spiegato le sue condizioni.

Internazionale Juve, le parole di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, mettono i brividi ai tifosi leoni nerazzurri

Bellissimo post di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, dopo Internazionale Juve sul proprio profilo Instagram. Le sue parole.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, post Internazionale Juve

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, così in conferenza stampa dopo Internazionale Juve: le dichiarazioni sulla #vittoria*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, a DAZN: «Grande gara sotto ogni aspetto. Rinnovo? Non è facile, ma qui all’Internazionale sto bene»

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez parla così dopo la #vittoria* di Internazionale Juve: le dichiarazioni del capitano nerazzurro

Internazionale Juve 1-0: l’autogol di Gatti decide il Derby d’Italia

Ecco la #cronaca del derby d’Italia Internazionale Juve minuto per minuto: cosa è accaduto in campo

Internazionale-Carboni, Marotta pensa al riscatto? Intanto la sua valutazione esplode

L’Internazionale pensa al riscatto di Valentin Carboni, il suo cartellino incrementa la valutazione e Marotta ragiona così su di lui

Internazionale-Juve, il dato sui presenti e orario apertura cancelli

Il big match di Serie A Internazionale-Juve a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, si avvicina, ecco il dato sui biglietti venduti e quando apriranno i cancelli dello stadio

Retroscena Internazionale, se lo sono detti nello spogliatoio ad Appiano prima della Juve! La rivelazione

Retroscena Internazionale, i giocatori leoni nerazzurri se lo sono detti nello spogliatoio ad Appiano prima della Juve! La rivelazione

Probabili formazioni Internazionale-Juve: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha sciolto l’ultimo #incertezzeo

Probabili formazioni Internazionale Juve: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha sciolto l’ultimo #incertezzeo. Ecco gli schieramenti scelti dai 2 tecnici per il derby d’Italia

Internazionale, il piano di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per schiacciare la Juventus: così vuole distruggere Allegri a Stadio Meazzo in San Siro, Milano,

Internazionale, il piano di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per schiacciare la Juventus: così vuole distruggere Allegri a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, nel Derby d’Italia che indirizza lo scudetto

LE ULTIMISSIME DI SABATO 3 FEBBRAIO 2024

L’Internazionale sfida la Juve sul calciomercato per il fratello di Big Marcùs Thuram

Il calciomercato dell’Internazionale punta al fratello di Big Marcùs Thuram, ecco il punto sulla trattativa e la sfida con la Juventus per averlo

De Laurentiis chiosa così su Zio Piotr Zielinski all’Internazionale

De Laurentiis ha parlato del passaggio di Zio Piotr Zielinski all’Internazionale, ecco le sue dichiarazioni e i retroscena svelati

L’Internazionale Primavera schiaccia il Bologna: finisce 7 a 0 per i leoni nerazzurri di Chivu

Successo con conclusione roboante per l’Internazionale Primavera di Chivu che batte il Bologna per 7 a 0: ecco la #cronaca testuale del match.

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pre Internazionale Juve: le dichiarazioni del tecnico

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia di Internazionale Juve: queste tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Internazionale Juve, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, affida un compito speciale a Big Marcùs Thuram

Ruolo speciale per Big Marcùs Thuram consegnato da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Ecco cosa dovrà fare l’attaccante contro la Juve.

Premi vinti da Ausilio e Teo “D’Artagnan” Darmian

Ausilio e Teo “D’Artagnan” Darmian dovranno ritirare un premio la prossima settimana. Ecco cosa hanno vinto.

Rabiot Internazionale, Marotta ci prova davvero

Marotta sta provando il #colpo a sorpresa Rabiot facendo infuriare i tifosi e la dirigenza della Juventus. I dettagli.

Super Barellino, il motore nerazzurro, può lasciare l’Internazionale in caso di maxi offerta

Super Barellino, il motore nerazzurro, potrebbe essere ceduto dall’Internazionale se dovesse arrivare un’elevata offerta. Ecco per quale cifra Marotta può barcollare.

Internazionale-Juve, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha solamente un ballotaggio da sciogliere

Decisa la 11 titolari per Internazionale-Juve, un solo #incertezzeo per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Ecco quale.

Internazionale in ritiro prima della Juve su richiesta di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, opta per il ritiro dell’Internazionale ad Appiano prima della sfida con la Juve. Il programma completo della vigilia.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 2 FEBBRAIO 2024

Internazionale #Women, ufficiale la cessione di Pandini

Marta Pandini lascia l’Internazionale #Women per rimanere in Serie A. Ecco dove si trasferisce.

Internazionale, diramata la lista Uefa per la Champions League

L’Internazionale ha svelato la lista Uefa per la Champions League in vista del doppio impegno con l’Atletico Madrid. L’elenco completo.

Sensi, nuovo scenario per il suo futuro

È ancora incerto il futuro di Stefano Sensi, che potrebbe trasferirsi in Turchia. Ecco i club interessati al centrocampista.

Internazionale #Women, ufficiale l’acquisto di Serturini

Annamaria Serturini è una nuova calciatrice dell’Internazionale #Women. Il club nerazzurro ha dato l’ufficialità poche ora fa. Il comunicato.

“Er Frate” Frattesi, speciale riconoscimento per il gol segnato contro l’Internazionale

È di “Er Frate” Frattesi il gol più votato del mese di gennaio. Premiata la rete realizzata contro il Verona. I dettagli.

È rottura tra Zio Piotr Zielinski e Napoli! La decisione dei partenopei dopo l’accordo del polacco con l’Internazionale

Rapporto ai ferri corti tra Zio Piotr Zielinski ed il Napoli dopo la comunicazione dell’Internazionale dell’avvio dei contatti per il trasferimento a parametro zero: la decisione forte dei partenopei.

Il retroscena su Sensi: ecco come l’Internazionale aveva cambiato la proposta al Leicester

L’Internazionale era venuta incontro al Leicester per Sensi: il retroscena sull’ultimo tentativo fatto dai leoni nerazzurri.

Saltato Sensi al Leicester? Parla Maresca in conferenza

Il tecnico del Leicester, Enzo Maresca, ha risposto così sull’affare saltato per Sensi dell’Internazionale: le parole dell’allenatore in conferenza stampa.

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pre Internazionale Juve: ecco orario e data

Ecco quando Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si presenterà in conferenza stampa in vista di Internazionale Juve: “tutti gli #approfondimenti.

Zio Piotr Zielinski verso l’Internazionale: tutti “tutti gli #approfondimenti dell’accordo con il polacco

Arrivano “tutti gli #approfondimenti sull’accordo trovato tra l’Internazionale e Piotr Zio Piotr Zielinski: cifre e bonus per il suo approdo a parametro zero.

Sensi-Leicester è saltato, ecco il motivo

Salta il passaggio di Sensi dall’Internazionale al Leicester, ecco il motivo del mancato trasferimento in Inghilterra

Internazionale-Juve, ecco le scelte di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per il big match

Probabili formazioni Internazionale-Juve, ecco le scelte di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, verso il big match di Stadio Meazzo in San Siro, Milano,

Allegri prepara la mossa a sopresa contro l’Internazionale, il suo piano

Massimiliano Allegri ha un piano per Internazionale-Juve, il tecnico bianconero ci proverà così

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO 2024

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , ecco cosa filtra da casa Internazionale

Cosa manca per la firma di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez sulle pratiche di rinnovo con l’Internazionale? Vi raccontiamo tutto

Rabiot all’Internazionale a parametro zero? La potentissima indiscrezione di mercato

Il bianconero Adrien Rabiot è stato accostato all’Internazionale in queste ore: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti

UFFICIALE, Botis lascia l’Internazionale: l’annuncio del club nerazzurro

Botis saluta ufficialmente l’Internazionale: ecco l’annuncio del club sul suo trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Internazionale, Sensi in partenza per l’Inghilterra: andrà al Leicester

Tutto pronto per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Internazionale al Leicester: il calciatore è già partito in direzione Inghilterra.

Internazionale, allenamento a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, prima della Juve

L’Internazionale si allenerà a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, alla vigilia della Juventus. Il motivo della scelta di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Internazionale Juve, quattro cambi di 11 titolari per Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha pronte quattro novità in vista di Internazionale-Juventus di domenica sera. Gli scenari di 11 titolari.

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , reazione dell’Internazionale al #Progetto #Tecnico di ristrutturazione

L’Internazionale non è convinta del #Progetto #Tecnico di ristrutturazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , presentato ieri dal Comune di Milano. I dettagli.

Bremer stuzzica l’Internazionale a pochi giorni dal big match

Bremer, difensore Juvenntus, snobba l’Internazionale con una frase che fa infuriare i tifosi leoni nerazzurri. Le sue parole.

Internazionale Juve, quattro mosse segrete per Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta preparando quattro mosse per Internazionale Juve per conquistare tre preziosi punti. Ecco quali.

L’articolo Ultimissime Internazionale LIVE: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, come Kane e Mbappé, le cifre dell’accordo con Betsson, il sindaco di Rozzano così sullo stadio proviene da Internazionale News 24.