NEWS – Gol Mr Ace, Guida si IMPONE sul VAR: “Per me è gol!”

Continua a far discutere il gol di Acerbi in Roma-Inter. L’1-0 del difensore nerazzurro, infatti, è stato convalidato solo dopo una on field review per verificare se il fuorigioco di Thuram, molto vicino a Rui Patricio, fosse attivo. Come confermato da Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, a Open VAR, non c’erano troppi dubbi sulla regolarità dell’azione.

Tuttavia, come mostrato durante la trasmissione DAZN, nella comunicazione tra la sala VAR e l’arbitro Guida c’è più discrepanza di giudizio. Gli assistenti, infatti, sembrano avere qualche dubbio sul contatto fino all’ultimo, tanto da richiamare lo stesso direttore di gara al monitor. Il suo giudizio, però, è schietto: “Per me è gol”.

Questo il video:

Il gol convalidato ad Acerbi in #RomaInter ⚽✅

L’analisi dell’episodio con Gianluca Rocchi ad #OpenVAR 🖥️#DAZN pic.twitter.com/dF9KC7QbQX — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 18, 2024