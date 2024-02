NEWS – GIOIA Big Markus Thuram per Arna: corre ad abbracciarlo per la rete!

Marko Arnautovic aveva bisogno del gol in Inter-Salernitana e alla fine è arrivato. Un sollievo, come ha dimostrato l’esultanza dell’austriaco, ma anche una grande gioia per Marcus Thuram, che si è alzato dalla panchina per correre ad abbracciarlo. Un bellissimo gesto del francese, che dà un’ulteriore prova della compattezza dello spogliatoio nerazzurro.

Questo il video:

Arnautovic qui marque le but du 4-0 et Thuram qui bondit du banc pour aller le féliciter #InterSalernitana pic.twitter.com/kRn2TUvzdy — 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 (@SonoCedric) February 16, 2024