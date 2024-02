La festa per i 30 anni di Calhanoglu è stato un momento per l’Inter per staccare la spina dai tanti impegni sul campo. Un momento che i giocatori nerazzurri si sono voluti godere al massimo, divertendosi in gruppo, come dimostrano le danze scatenate dello stesso centrocampista, insieme a Sommer, Pavard e Barella.

Pubblicità

Questo il video:

Pubblicità

Delirio al centro della pista 🤣 pic.twitter.com/y3SBMgCJF6 — Alessandro (@90ordnasselA) February 11, 2024