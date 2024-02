NEWS Fc Internazionale DIRETTA: Sensi è partito per Leicester, Botis lascia i Inter. Rabiot in nerazzurro? Le NEWS sul rinnovo di Lautaro El Toro

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra

Ultimissime Inter: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter

Ultimissime Notizie Inter LIVE – 1 FEBBRAIO 2024

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO 2024

Rinnovo Lautaro, ecco cosa filtra da casa Inter

Cosa manca per la firma di Lautaro Martinez sulle pratiche di rinnovo con l’Inter? Vi raccontiamo tutto

Rabiot all’Inter a parametro zero? La clamorosa indiscrezione di mercato

Il bianconero Adrien Rabiot è stato accostato all’Inter in queste ore: ecco tutti i dettagli

UFFICIALE, Botis lascia l’Inter: l’annuncio del club nerazzurro

Botis saluta ufficialmente l’Inter: ecco l’annuncio del club sul suo trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, Sensi in partenza per l’Inghilterra: andrà al Leicester

Tutto pronto per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester: il calciatore è già partito in direzione Inghilterra.

Inter, allenamento a San Siro prima della Juve

L’Inter si allenerà a San Siro alla vigilia della Juventus. Il motivo della scelta di Inzaghi.

Inter Juve, quattro cambi di formazione per Inzaghi

Inzaghi ha pronte quattro novità in vista di Inter-Juventus di domenica sera. Gli scenari di formazione.

San Siro, reazione dell’Inter al progetto di ristrutturazione

L’Inter non è convinta del progetto di ristrutturazione di San Siro, presentato ieri dal Comune di Milano. I dettagli.

Bremer stuzzica l’Inter a pochi giorni dal big match

Bremer, difensore Juvenntus, snobba l’Inter con una frase che fa infuriare i tifosi nerazzurri. Le sue parole.

Inter Juve, quattro mosse segrete per Inzaghi

Simone Inzaghi sta preparando quattro mosse per Inter Juve per conquistare tre preziosi punti. Ecco quali.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2024

Inter Juve, due bianconeri tornano in gruppo

Allegri ritrova due titolari in gruppo in vista di Inter-Juve, in programma domenica 4 febbraio. Di chi si tratta.

Calciomercato Inter, nuova proposta per Sensi

Nuova proposta del Leicester per Sensi, centrocampista dell’Inter, vero e proprio intrigo di questo calciomercato. I dettagli.

Inter Juventus, tre rientri tra i titolari nerazzurri

Inzaghi tornerà a schierare tre titolari in Inter-Juventus, big match della prossima giornata. Ecco chi.

Calciomercato Inter, Musso idea concreta: il punto

Il calciomercato Inter pensa a Musso dall’Atalanta, un dettaglio aiuta Marotta per il colpo

Futuro San Siro, Sala svela tutta la verità su Inter e Milan

Il Sindaco Sala parla di San Siro e Inter e Milan, ecco le sue dichiarazioni dove fa completa chiarezza sul futuro dello Stadio

Calciomercato Inter, Sensi è un mistero: ecco cosa sta succedendo

L’Inter attende comunicazioni dal Leicester per Sensi: il giocatore è pronto a partire, ma manca una cosa

Inter Juve, svelato in anticipo l’arbitro del match: Rocchi ha scelto lui!

Ecco chi sarà l’arbitro di Inter Juve il 4 febbraio: l’anticipazione in vista dell’ufficialità di oggi

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 30 GENNAIO 2024

L’Inter non molla Zielinski! Contatti in corso per il trasferimento a parametro zero

Piotr Zielinski resta un obiettivo concreto dell’Inter per l’estate: la situazione per il centrocampista polacco.

Lautaro scala le posizioni per la Scarpa d’Oro! Solo un goleador è davanti a lui

Lautaro Martinez è in lizza per il premio di Scarpa d’Oro: ecco la posizione in classifica che al momento occupa l’attaccante dell’Inter.

Fiorentina su Valentin Carboni? Ecco la verità sull’offerta presentata all’Inter

Il nome di Valentin Carboni, attaccante dell’Inter in prestito al Monza, era finito nel taccuino della Fiorentina: ecco la verità sulla presunta offerta recapitata ai nerazzurri.

Inter Women, UFFICIALE il rinnovo di Robustellini: il comunicato

Chiara Robustellini ha rinnovato con le Inter Women: ecco il comunicato della società

Buchanan arma in più per Inter-Juve: come vuole usarlo Inzaghi

Buchanan si prepara per Inter Juve: ecco come il tecnico nerazzurro Inzaghi vuole utilizzarlo

Sensi-Leicester, finalmente si chiude: le cifre!

Sensi dall’Inter al Leicester è cosa fatta, ecco le cifre e quando si chiude per l’operazione

Inter-Juve, un solo ballottaggio di fomrazione per Inzaghi

Un solo ballottaggio di formazione verso Inter-Juve, ecco su cosa sta ragionando in queste ore Simone Inzaghi per il big match

Calciomercato Inter, la Fiorentina su Valentin Carboni

Il calciomercato Inter vede l’offerta della Fiorentina per Carboni, i Viola fanno sul serio e hanno pronta una super proposta per i nerazzurri

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 29 GENNAIO 2024

Sensi Inter, CONCLUSA la trattativa col Leicester: giocatore in partenza

L’Inter ha concluso la trattativa col Leicester per Stefano Sensi: il giocatore può partire

Terminato l’incontro tra Alessandro Moggi e la dirigenza nerazzurra

Il procuratore di Valentin Carboni ha parlato dopo l’incontro con l’Inter. Le sue dichiarazioni.

Offerta clamorosa per un giovane talento dell’Inter

L’Inter ha ricevuto un’offerta per Valentin Carboni, talento nerazzurro in prestito al Monza. Le cifre.

Oggi è il giorno della cessione di Sensi

È prevista nella giornata odierna la cessione di Stefano Sensi al Leicester, altra operazione nel calciomercato dell’Inter. I dettagli dell’operazione.

Inzaghi spiazza tutti in vista del big match contro la Juventus

Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo all’Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il programma degli allenamenti.

Lautaro pensa allo scudetto e ignora Allegri: il messaggio social fa impazzire i tifosi dopo Fiorentina Inter

Dopo Fiorentina Inter, decisa da un suo gol, Lautaro Martinez infiamma i social: il suo messaggio ed il riferimento alla Juve e ad Allegri.

Viviano senza peli sulla lingua: «Come c***o si fa a dare rigore a Sommer?!»

Viviano non ha alcun dubbio sul rigore concesso alla Fiorentina contro l’Inter per il contatto tra Sommer e Nzola: per l’ex portiere quello non era fallo.

Inter da record, 54 punti in 17 giornate: era successo solo una volta prima. Il dato statistico

L’Inter viaggia con un ruolino di marcia incredibile, 54 punti su 17 giornate di Serie A: c’è un solo precedente nella storia nerazzurra.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 28 GENNAIO 2024

La conferenza stampa di Inzaghi dopo Fiorentina Inter: le parole del tecnico

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri.

Fiorentina Inter 0-1, successo sofferto per i nerazzurri: ecco com’è andata

Successo importantissimo per la squadra di Inzaghi: Fiorentina Inter termina sullo 0 ad 1. Ecco la cronaca del match.

Fiorentina-Inter, Inzaghi cambia la difesa: ecco chi gioca

Inzaghi ha deciso verso Fiorentina-Inter, ecco chi giocherà questa sera al Franchi

Dusan Vlahovic stuzzica l’Inter nella lotta Scudetto, il messaggio

L’attaccante della Juve Vlahovic manda un messaggio all’Inter, ecco le sue parole sui social per la sfida Scudetto

Calciomercato Inter: contro la Fiorentina ultima apparizione in nerazzurro per quel giocatore. È addio

Sensi lascia l’Inter: contro la Fiorentina la sua ultima partita in nerazzurro. È fatta per la cessione al Leicester

Probabili formazioni Fiorentina-Inter: un solo vero ballottaggio per Inzaghi

Un solo vero ballottaggio per Simone Inzaghi a poche ore dal match ed è quello che riguarda Carlos Augusto e Dimarco, col primo leggermente favorito. Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 27 GENNAIO 2024

Sensi Leicester, ci siamo! Presentata l’offerta UFFICIALE all’Inter: cifre e dettagli

Il Leicester ha presentato l’offerta ufficiale all’Inter per Stefano Sensi: ecco i dettagli

Inter Primavera, solo un pari per i ragazzi di Chivu contro il Torino: ecco com’è andata

Torino Inter Primavera termina sullo 0-0: ecco com’è andato il match per i ragazzi di Chivu.

Inter Women, vittoria in rimonta sotto il segno di Magull: 2 a 3 contro il Napoli Femminile

Importantissimo successo dell’Inter Women di Rita Guarino che supera il Napoli in rimonta per 2 a 3: ecco com’è andata la gara, decisa dalla doppietta di Magull.

Zielinski Inter, la verità sulla sua assenza in Supercoppa Italiana

Sempre più vicino all’Inter a parametro zero, Piotr Zielinski non ha giocato in Supercoppa Italiana contro i nerazzurri: il motivo della scelta sul centrocampista del Napoli.

Fiorentina Inter, due dubbi di formazione per Inzaghi

Inzaghi ha due dubbi di formazione per Fiorentina-Inter, posticipo della Serie A. Ecco quali.

Calciomercato Inter, offerta di una squadra inglese per Carboni

Il West Ham avrebbe fatto un’offerta per Carboni, talento e protagonista del calciomercato dell’Inter. La risposta della dirigenza nerazzurra agli inglesi.

Rinnovo di contratto in stallo per un fedelissimo di Inzaghi

Dumfries, esterno dell’Inter, potrebbe non prolungare il contratto con i nerazzurri. Gli aggiornamenti.

Radu potrebbe partire, sirene francese per lui

Radu è il protagonista del calciomercato in uscita dell’Inter, su di lui c’è l’interesse di una big francese. Lo scenario

Pronto il nuovo manto erboso di San Siro

San Siro, stadio dell’Inter, ha un nuovo manto erboso dopo i problemi delle ultime settimane. I dettagli.

Ottimo risultato di immagine conquistato dall’Inter

L’Inter è il secondo brand più forte in Italia, superata una storica rivale. Ecco chi c’è davanti.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 26 GENNAIO 2024

Nuovo obiettivo fissato da Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha fissato un nuovo record da raggiungere nelle prossime partite di campionato. Ecco quale.

Fiorentina Inter, c’è una sorpresa a centrocampo?

Simone Inzaghi ha pronta una mossa a sorpresa per Fiorentina-Inter, posticipo della ventiduesima giornata di campionato. I dettagli.

Taremi e Zielinski, doppio retroscena di mercato

Gianluigi Longari ha raccontato un retroscena su due obiettivi del calciomercato dell’Inter, Taremi e Zielinski. Le parole.

De Laurentiis svela: «Questo il futuro di Zielinski. Inter? A Marotta ho detto una cosa»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis risponde così sul futuro di Zielinski, accostato all’Inter a parametro zero: le parole del patron dei partenopei e la battuta su Marotta.

Maresca frena e gela l’Inter: salta il trasferimento di Sensi al Leicester? Le parole del tecnico

Sembrava tutto fatto per Sensi al Leicester ma arriva una frenata da parte di Maresca che gela l’Inter: le parole del tecnico in conferenza stampa.

Fiorentina Inter, Bastoni e Dumfries recuperati? Le ultime da Appiano Gentile

Arrivano notizie positive da Appiano Gentile intorno alle condizioni di Bastoni e Dumfries per Fiorentina Inter: ecco come stanno e se giocheranno.

Taremi-Inter, l’aneddoto di calciomercato

Il calciomercato Inter si assicura Taremi grazie ad un aneddoto, fondamentale questa azione di Marotta per il colpo

Sensi-Leicester, ecco quanto incassa l’Inter

Sensi lascia l’Inter per il Leicester, ecco quanto incasseranno i nerazzurri dal trasferimento

Mossa a sorpresa di Inzaghi con la Fiorentina: la scelta

Inzaghi prepara una mossa a sorpresa per Fiorentina-Inter, ecco il motivo dietro la scelta

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2024

Sensi Inter, addio vicino: i dettagli del trasferimento al Leicester

Sensi lascerà l’Inter per il Leicester: ecco tutti i dettagli

Novità su San Siro, Inter e Milan non giocheranno più insieme

Il Sindaco di San Donato ha svelato il futuro di Milan e Inter a San Siro, ecco cosa succederà ora allo Stadio e cosa faranno i due club

Djalo vuole lo Scudetto con la Juve e “snobba” l’Inter

Il nuovo colpo della Juventus Djalo svela il rifiuto all’Inter, ecco perchè ha scelto Allegri e cosa pensa dello Scudetto

Rinnovo Lautaro, l’Inter non ha gradito le parole del procuratore

L’agente di Lautaro Martinez parla del rinnovo con l’Inter, ecco però la reazione del club. alle parole

Sensi, è fatta per il trasferimento al Leicester

Novità per il calciomercato Inter con l’accordo tra Sensi e il Leicester, vediamo formula e dettagli dell’operazione.

Inter-Juventus, l’atmosfera sarà calda: San Siro è già sold out

Inter-Juventus il big match di Serie A vicino al record, svelati tutti i dettagli per la sfida scudetto del 4 febbraio.

Lautaro ha fatto una nuova richiesta per il rinnovo di contratto

Lautaro Martinez lavora per il rinnovo di contratto con l’Inter, ecco quale richiesta l’argentino ha fatto ai nerazzurri.

Inzaghi ha bacchettato Barella dopo la Supercoppa Italiana

Il tecnico dell’Inter Inzaghi ha ripreso Barella, non ha apprezzato il giallo rimediato con il Napoli, ecco il retroscena completo

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2024

Taremi Inter, oggi altro incontro! Ecco quando si chiude

La trattativa dell’Inter per Taremi è in fase di chiusura: i dettagli

Dumfries, l’Inter ha deciso sul futuro dell’esterno

L’Inter ha preso una decisione sul futuro di Dumfries: eccola nel dettaglio

Fiorentina Inter, Bastoni rientra in gruppo

Bastoni ci sarà in Fiorentina Inter? Ecco cosa filtra da Appiano

Rinnovo Lautaro, spunta la data della firma

Spunta la data della firma sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, ecco quando ufficializza il Toro

Inter su Muriel? C’è un grosso ostacolo

L’Inter monitora Luis Muriel ma il suo arrivo a gennaio dall’Atalanta si fa complicato: ecco perché.

Calciomercato Inter, 5 nomi nel taccuino: le quote

L’Inter si muove nel calciomercato alla ricerca di rinforzi, anche per giugno: 5 i nomi sul tavolo, queste le loro quote secondo i bookies.

Arbitro Serie A, le dichiarazioni shock in anonimo: ecco cos’ha detto

Un arbitro della Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti in un’intervista a Le Iene: ecco cos’ha detto.

Rabiot a rischio per la sfida con l’Inter? Le condizioni del centrocampista della Juve

Tegola per la Juve, infortunio per Rabiot: a rischio la sua presenza contro l’Inter? Ecco le condizioni del centrocampista.

San Siro, ristrutturazione? L’Inter smentisce: «La priorità è Rozzano»

L’architetto Fenyves ha rilasciato un’intervista sul progetto della ristrutturazione di San Siro: qual è la posizione dell’Inter?

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 23 GENNAIO 2024



Inzaghi: «Due partite spettacolari. Lautaro capitano vero»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è espresso a Radio Serie A riguardo alla vittoria in Supercoppa Italiana

Lautaro dedica la vittoria in Supercoppa ai tifosi dell’Inter

Il capitano nerazzurro si è rivolto ai propri sostenitori nel post gara. Le sue parole su Instagram.

Calciomercato, è sempre più probabile la permanenza di Sanchez

Il cileno ha disputato una buona prestazione contro il Napoli. I dettagli sul suo futuro.

Supercoppa, Lautaro eletto MVP della finale vinta contro il Napoli

Il capitano dell’Inter è stato nominato come miglior giocatore della partita. Il post su Instagram.

Tesoretto per l’Inter dopo la vittoria in Supercoppa Italiana

I nerazzurri hanno incassato una cifra notevole grazie al successo sul Napoli. Il montepremi.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 22 GENNAIO 2024



L’Inter vince la Supercoppa Italiana contro il Napoli: la gioia e la celebrazione dei nerazzurri col trofeo – FOTO e VIDEO

L’Inter alza al cielo la Supercoppa Italiana, è la terza consecutiva e la settima nella sua storia: la celebrazione dei nerazzurri.

Inzaghi in conferenza stampa dopo Napoli Inter, finale di Supercoppa Italiana: le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli Inter, finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri: le parole del tecnico.

Inzaghi a Mediaset: «Questo trofeo è per i tifosi. Il segreto delle finali è…»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così dopo la vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: le sue dichiarazioni a Mediaset.

Lautaro a Mediaset dopo Napoli Inter: «Contento della mia prima coppa da capitano»

Le parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria della Supercoppa Italiana dell’Inter in finale contro il Napoli: le dichiarazioni dell’argentino a Mediaset.

L’Inter vince la Supercoppa Italiana contro il Napoli: ecco com’è andata la partita

L’Inter batte il Napoli per 1 a 0 e vince la sua settima Supercoppa Italiana: ecco com’è andato il match.

Lautaro: «Siamo in finale perché lavoriamo bene. Su Inzaghi..»

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato a poche ore di distanza dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Inzaghi: «Più che il mio record personale mi interessa altro»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a poche ore dalla finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Zhang ha videochiamato l’Inter, ecco cosa ha detto a Inzaghi e i suoi

Videochiamata di Zhang all’Inter verso la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, ecco il suo messaggio

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 21 GENNAIO

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lecce-Juve: Inter al momento seconda

La Juve ha vinto in casa del Lecce nella 21^ giornata di Serie A, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica: eccola

Napoli Inter, le ULTIME sulla probabile: un giocatore è stato già allertato

Simone Inzaghi ragiona sulla formazione dell’Inter da schierare nella finale di Supercoppa italiana di domani col Napoli: le ultime

Marotta risponde ad Allegri e parla del rinnovo di Lautaro Martinez

Marotta parla ai microfoni Rai e aggiorna sul rinnovo di Lautaro Martinez

Napoli Inter, cresce la preoccupazione per Bastoni: Inzaghi rimescola le carte

Alessandro Bastoni è seriamente a rischio per la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e inter, in programma domani: le ultime

Calhanoglu e Barella, la decisione DEFINITIVA in vista della finale di Supercoppa

Calhanoglu e Barella potrebbero non prender parte alla formazione dell’Inter che domani affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa

Dumfries può dire addio all’Inter in estate? La situazione: intanto i nerazzurri si sono portati avanti

Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto dall’Inter in estate: la situazione sul futuro dell’olandese e la mossa fatta dai nerazzurri.

Inter, doppio colpo a zero Taremi e Zielinski: i nerazzurri li hanno in pungo, ecco cosa manca per la fumata bianca

L’Inter ha in pugno Zielinski e Taremi a parametro zero per giugno: ecco cosa manca per la chiusura del doppio affare.

Conferenza stampa Lautaro: le parole dell’attaccante alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter

Lautaro Martinez si è espresso così alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter: tutte le dichiarazioni del capitano nerazzurro in conferenza stampa.

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter

Simone Inzaghi si è espresso così alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter: tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Frattesi, che numeri da subentrato! Solo in 4 fanno meglio di lui in Europa

Davide Frattesi sempre più determinante nei suoi ingressi dalla panchina con l’Inter: il dato dei gol in base al minutaggio è impressionante in confronto al resto d’Europa.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 20 GENNAIO 2024

Classifica Serie A, il Milan agguanta il terzo posto: nuovo volto

Con la vittoria nel match della 21^ giornata di Serie A, il Milan raggiunge il terzo posto: ecco la classifica aggiornata

Napoli Inter, le quote della finale di Supercoppa italiana

Ecco le quote inerenti la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter, in programma lunedì 22 gennaio: i dettagli

Sommer non ha dubbi: «Ritiro? Non ci penso, sto bene all’Inter, in futuro vorrei…»

Il portiere dell’Inter e della nazionale svizzera, Yann Sommer, si è espresso così in merito alla possibilità di ritirarsi

Sensi Inter, vicino il suo approdo al Leicester: gli inglesi confidano in una cosa

Sensi Inter, vicino il suo approdo al Leicester: gli inglesi confidano in una cosa. Ecco cosa manca per la fumata bianca

L’Inter pensa ad un ritorno in attacco, ad una condizione

Retroscena di Tuttosport che svela un possibile ritorno in attacco per l’Inter, ma solo ad una condizione da raggiungere

Supercoppa, dodicesima finale per l’Inter: raggiunta una rivale

Ora è caccia al record di finali, ecco chi ha fatto meglio solamente dei nerazzurri.

Supercoppa, l’Inter ha già incassato soldi dopo la vittoria con la Lazio

I nerazzurri possono incrementare la cifra in caso di successo anche con il Napoli. I dettagli.

Inter Lazio Supercoppa, infortunio per Calhanoglu

Il centrocampista avrebbe chiesto il cambio per un indolenzimento muscolare. Gli aggiornamenti.

LE ULTIMISSIME DI VENERD I’ 19 GENNAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Lazio: le parole del tecnico dopo la semifinale di Supercoppa Italiana

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio: ecco cos’ha detto.

Inter-Lazio 3-0: dominio nerazzurro! Si vola in finale di Supercoppa Italiana

L’Inter si impone con un roboante 3 a 0 ai danni della Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana: ecco la cronaca del match.

Il sindaco Sale fa luce sulla situazione riguardante San Siro

Il primo cittadino di Milano torna a parlare dello stadio. Le dichiarazioni.

Supercoppa, boom di tagliandi venduti per Inter-Lazio

Si va verso il tutto esaurito nella seconda semifinale della competizione. I dettagli.

Le ultime verso Inter-Lazio: le probabili scelte di Simone Inzaghi

Gli ultimi dubbi di Simone Inzaghi verso la sfida tra Inter e Lazio in Supercoppa Italiana

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2024

Il Napoli travolge la Fiorentina e va in finale di Supercoppa Italiana

Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e approda in finale di Supercoppa Italiana

Sanchez ha fatto una promessa ad Inzaghi, il retroscena sul suo ritorno in estate

Alexis Sanchez ha fatto una promessa al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, ecco cosa ha giurato per fare ritorno in italia

Inzaghi a Mediaset: le parole del tecnico alla vigilia di inter Lazio di Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana: le parole del tecnico nerazzurro.

Mkhitaryan a Mediaset: le parole dell’armeno alla vigilia di Inter Lazio di Supercoppa Italiana

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana: le parole dell’armeno.

Conferenza stampa Inzaghi: «La Supercoppa è un obiettivo, alle parole di Allegri rispondo…»

La Conferenza stampa di Simone Inzaghi: le parole alla vigilia di Inter Lazio, sfida valida per la Semifinale della Supercoppa Italiana

Conferenza stampa Mkhitaryan: «Faremo il massimo per andare in Finale, Buchanan ha bisogno di tempo»

Conferenza stampa Mkhitaryan: le parole alla vigilia di Inter Lazio, sfida valida per la Semifinale della Supercoppa Italiana

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2024

Calciomercato Inter, Marotta studia la contropartita per Gudmundsson

Il dirigente vuole portare in nerazzurro il genoano e sta studiando l’offerta. Lo scenario.

Giudice sportivo, Calhanoglu squalificato e multa all’Inter

Il turco salterà la sfida di campionato contro la Fiorentina. I dettagli.

Barella, che soddisfazione: vince nella categoria “gol del mese dell’Inter”

Il centrocampista premiato per il gol contro il Napoli. Il post.

Marotta ha un piano per il calciomercato dell’Inter

Marotta è tornato a parlare del calciomercato dell’Inter, ecco quale idea ha in mente per i nerazzurri

Inzaghi re delle partite secche: i numeri non mentono

Sky Sport guarda in casa Inter, chiamata ad affrontare la Lazio nella semifinale di Supercoppa per difendere il titolo: il focus su Inzaghi

Cassano, arrestato il fratellastro! Cos’è successo

Il fratello di Antonio Cassano, ex Inter, è stato arrestato pochi minuti fa: ecco tutti i dettagli della vicenda di cronaca

Sanchez via dall’Inter? Lo scenario tra gennaio e giugno passa dalla Supercoppa Italiana

Alexis Sanchez è pronto a dire addio all’Inter? Dopo la Supercoppa Italiana il cileno deciderà quale sarò il proprio futuro: lo scenario per gennaio e per l’estate.

Probabili formazioni Inter Lazio: un solo dubbio per Inzaghi in Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi pensa alla formazione per Inter Lazio: un solo dubbio per il tecnico.

Supercoppa Italiana, Zhang ha promesso un regalo ai calciatori in caso di vittoria: i dettagli

Un’eventuale vittoria della Supercoppa Italiana garantirebbe alle casse dell’Inter 8 milioni di euro, una parte di essi Zhang è pronto a darla ai calciatori come premio: tutti i dettagli sulle cifre.

Calciomercato Inter, questa la mossa decisiva per Taremi: passi avanti concreti nella trattativa

L’Inter non è mai stata così vicina a Mehdi Taremi: questa la mossa decisiva dei nerazzurri per convincerlo.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 16 GENNAIO 2024

Taremi Inter, E’ FATTA! Accordo raggiunto: manca solo una cosa

L’Inter ha chiuso la trattativa di mercato col Porto per l’ingaggio di Mehdi Taremi: ecco la formula e i dettagli sul trasferimento

Un convocato dalla primavera per la Supercoppa Italiana

C’è un convocato dalla Primavera per la Supercoppa Italiana, la decisione di Inzaghi

Supercoppa Italiana, arriva la carica di Javier Zanetti

Il vicepresidente nerazzurro ha parlato prima della partenza per l’Arabia Saudita. Le dichiarazioni.

Calciomercato Inter, trovato l’accordo per la cessione di Guercio

Il classe 2005 si trasferirà a titolo definitivo in Polonia. I dettagli.

Supercoppa Italiana, l’Inter è partita in direzione Arabia Saudita

I nerazzurri sono partiti da Malpensa per andare a Riyad. Ecco il video.

Acerbi e il suo pensiero di smettere con il calcio

Il difensore nerazzurro si è raccontato a 360° nell’intervista a Cronache di Spogliatoio. Le dichiarazioni.

Inter Women, ufficiale la cessione di Sostenvold

Il difensore si trasferisce alla Roma a titolo definitivo. Il comunicato.

Inzaghi vuole difendere la Supercoppa e lancia la sfida ad una rivale per lo scudetto

Il tecnico nerazzurro ha parlato a Londra alla serata dedicata ai premi Fifa. Le sue parole.

Taremi-Inter, matrimonio ad un passo: c’è l’offerta giusta

L’attaccante è vicino all’accordo definitivo con i nerazzurri. L’offerta e la volontà dell’iraniano.

Calciomercato Inter, Marotta sta pensando a Gudmundsson

Il dirigente nerazzurro si sta muovendo per il genoano in vista dell’estate. I dettagli.

Calciomercato Inter, c’è la promessa di Zielinski

Il centrocampista polacco si sarebbe promesso alla dirigenza nerazzurra per l’estate. I dettagli.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 15 GENNAIO 2024

Il Leicester insiste per Sensi: Maresca si muove in prima persona per strapparlo all’Inter

Stefano Sensi continua ad essere nella lista dei desideri del Leicester, che potrebbe strapparlo all’Inter già a gennaio: a spingere per il suo acquisto Enzo Maresca in persona.

Lukaku tradisce Inzaghi: i voti del belga ai The Best FIFA 2023

Romelu Lukaku fa uno sgarbo a Simone Inzaghi, suo ex allenatore all’Inter, non inserendolo tra i primi tre migliori allenatori della scorsa stagione: queste le sue preferenze per i The Best FIFA 2023.

Guardiola si complimenta con Inzaghi: «Solo io so quanto è stata difficile la Finale»

Pep Guardiola, eletto come The Best FIFA Men’s Coach 2023, si è complimentato con Simone Inzaghi ricordando la finale di Champions tra Inter e Manchester City: le parole del tecnico spagnolo anche su Spalletti.

Djalo Inter, il retroscena: ecco a quale club i nerazzurri lo avrebbero girato in prestito

Retroscena sull’ultimo tentativo fatto dall’Inter per Tiago Djalo: il portoghese ha poi scelto la Juve.

Torna a parlare Zilliacus: l’imprenditore finlandese vuole acquistare l’Inter

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Thomas Zilliacus, accostato all’Inter come possibile nuovo investitore: le parole dell’imprenditore finlandese.

Sensi – Leicester, può slittare il passaggio del centrocampista

Il club inglese non è convinto di acquisire l’ex Sassuolo a gennaio. I dettagli.

Inter Primavera, ufficiale un’altra cessione

Vedovati è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il comunicato dei neroverdi.

Inter, due calciatori coinvolti in una lite

Episodio spiacevole per due nerazzurri secondo il Corriere del Veneto. I dettagli.

Supercoppa Italiana, svelati i dettagli di programmi delle squadre

Tutti gli orari e i programmi dei club impegnati nel trofeo in Arabia Saudita

Inter Women, cessione importante in vista

Addio di rilievo nel reparto difensivo, il difensore verso una big di Serie A.

Rinnovo Lautaro, c’è la data per l’Inter! Ecco quando arriverà la firma

Il capitano e bandiera dell’Inter Lautaro Martinez è pronto a legare il proprio futuro ai nerazzurri con il rinnovo: i dettagli

Marcatori all time Inter: Lautaro prepara il doppio sorpasso

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez sta scalando rapidamente la classifica dei mercatori nerazzurri di tutti i tempi

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 14 GENNAIO 2024

Mkhitaryan, che numeri in Monza Inter! È quello che ha percorso più km: il dato IMPRESSIONANTE

Henrikh Mkhitaryan protagonista in Monza Inter, lo testimoniano i dati e le statistiche: i suoi numeri ed i km percorsi.

Stankovic tra lotta scudetto Inter-Juve, il Triplete, il calcio italiano e tanto altro: le parole dell’ex nerazzurro

L’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, ha parlato così in merito a numerosi temi del campionato italiano e non solo: lotta scudetto con la Juve, il Triplete, Mourinho, suo figlio…

Palmeri sbotta: «C’è una narrazione anti-Inter»

Il commento di Tancredi Palmeri dopo Monza Inter: il giornalista si sfoga dopo le polemiche arbitrali della scorsa settimana.

Calciomercato Inter: Zielinski deciderà in questi giorni, intanto parte col Napoli per la Supercoppa

Nei prossimi giorni si potrà sapere qualcosa sul futuro di Piotr Zielinski, obiettivo dell’Inter a parametro zero: le ultime sul polacco, che parte col Napoli per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana, un giocatore a rischio forfait: ecco di chi si tratta

Un calciatore potrebbe saltare la Supercoppa Italiana per infortunio: le ultime sulla competizione a cui parteciperà anche l’Inter.

Storico record dell’Inter, il primato nerazzurro in Serie A: sono i primi a riuscirci! Ecco in cosa

Con la vittoria ottenuta contro il Monza l’Inter è entrata nella storia della Serie A: ecco lo storico record raggiunto dai nerazzurri nella storia della competizione.

Tiago Djalò alla Juventus, è fatta: niente Inter per il difensore

L’arrivo di Tiago Djalò in Italia già fissato: il difensore portoghese sarà un nuovo calciatore della Juventus

Inter Women Sassuolo 0-1: bruttissima prestazione delle nerazzurre, terzo posto un miraggio

Appuntamento alla 12^ giornata di Serie A femminile, col match tra le Inter Women e il Sassuolo: la cronaca live della partita

Calhanoglu squalificato, cosa succede ora?

Calhanoglu è entrato in squalifica per numero di gialli confezionati nella gara col Monza, Serie A o Supercoppa? Ecco cosa salta il turco

LE ULTIMISSIME DI SABATO 13 GENNAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico dopo Monza Inter

A margine della vittoria conquistata dall’Inter nel match della 20^ di Serie A col Monza, ecco la conferenza stampa di Inzaghi

Monza Inter 1-5: grande successo nerazzurro in trasferta, Manita a Palladino

Appuntamento alla 20^ giornata di campionato di Serie A, col match tra Monza e Inter: ecco la cronaca live della partita

Sensi-Leicester, il punto sulla trattiva: un dubbio frena il club inglese

Il Leicester valuta l’acquisto di Sensi dall’Inter, ma un dubbio solo frena il club inglese, ecco quale

Monza Inter, la probabile formazione schierata da Inzaghi

C’è un doppio ballottaggio nei piani di Inzaghi in vista della sfida di stasera. Ecco quali.

Inter, Suning non ha usato tutto il prestito di Oaktree

Tuttosport rivela quanto rimane dal prestito nella sua edizione odierna. La cifra.

Inter, c’è uno scenario per il futuro societario

Tuttosport riflette sulla situazione dell’Inter. Ecco cosa può succedere a fine stagione.

Calciomercato Inter, clamorosa indiscrezione di Tuttosport per gennaio

Il quotidiano lancia un possibile scenario per il talento nerazzurro. I dettagli.

Calciomercato Inter, Inzaghi ha un piano per Valentin Carboni

Deciso il futuro di Valentin Carboni, attualmente al Monza. Ecco cosa gli attende.

Inter Women, ufficiale l’arrivo di Lina Magull

Dopo la nostra anticipazione Lina Magull è ufficialmente una calciatrice nerazzurra. Il comunicato.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 12 GENNAIO 2024

Inter Women, Pandini commenta le 100 presenze in nerazzurro

La centrocampista ha parlato in vista della sfida contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

Calciomercato Inter, ritorno anticipato di un giovane

Fine del prestito per uno dei talenti nerazzurri. Ecco di chi si tratta.

Monza-Inter, probabile forfait di un big

L’esterno potrebbe partire dalla panchina visto le sue condizioni. Ecco chi sceglierà Inzaghi.

Inter, nuovo pullmino per lo staff

I nerazzurri hanno presentato il nuovo mezzo di trasporto per il proprio staff. Ecco le foto.

Calciomercato Inter, ci sono altre tre cessioni in vista

Tre giovani nerazzurri potrebbero dire addio in questa sessione invernale. Ecco chi.

Monza-Inter, un big verso il rientro dal primo minuto

Uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi potrebbe partire dall’inizio dopo aver smaltito l’infortunio.

Inzaghi verso Monza-Inter, il tecnico parla così a 360 gradi

Simone Inzaghi è intervenuto verso Monza-Inter, da Buchanan ai pericoli dei brianzoli, ecco il suo pensiero

Monza-Inter, il VERO dubbio di Inzaghi riguarda loro due

Inzaghi sta mettendo a punto la formazione dell’Inter da schierare sabato in casa del Monza: ancora un nodo da sciogliere

Monza-Inter: scatta il turnover pre Supercoppa? La decisione di Inzaghi

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare per il match della 20^ giornata di Serie A col Monza

Colpani non è più un obiettivo: si punta forte su quel giovane

Andrea Colpani, che ha gravitato nel calciomercato dell’Inter, è stato depennato dalla lista degli obiettivi: ecco perchè

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2024

Martial Inter, il giocatore strizza l’occhio ai nerazzurri e rifiuta quel club

Anthony Martial, nel mirino di calciomercato dell’Inter, ha riacceso le speranze dei nerazzurri rifiutando un club: i dettagli

Calciomercato Inter, due giovani in uscita

Continuano le uscite dei nerazzurri. Due talenti sono in partenza, ecco dove sono destinati.

Calciomercato Inter, Cairo chiude per la cessione di Buongiorno

Il difensore del Torino è stato dichiarato incedibile dal proprio presidente. Ecco le sue dichiarazioni.

Verso Monza Inter, c’è un rientro in gruppo in vista del campionato

Il giocatore è tornato a disposizione di Inzaghi dopo l’assenza nell’allenamento di ieri. Ecco chi.

L’offerta del Barcellona spaventa l’Inter nell’affare Bergvall

I blaugrana si sarebbero mossi per il giovane talento svedesee. Ecco quanto hanno offerto.

L’addio di Sensi sblocca la trattativa per questo giocatore!

Il probabile addio di Stefano Sensi all’Inter potrebbe spianare la strada per l’arrivo di un attaccante seguito in calciomercato

Impressionante Lautaro, ha numeri da record

L’attaccante sta disputando l’ennesima stagione devastante. Ecco quale record può stabilire.

Supercoppa, Inzaghi può entrare nella storia della competizione

Il tecnico nerazzurro può stabilire un record se dovesse vincere il trofeo. Ecco quale.

Taremi Inter, la fumata bianca è sempre più vicina

Continuano i contatti tra le due parti per portare l’iraniano in nerazzurro in estate. I dettagli.

Calciomercato Inter, Marotta è tentato da due nomi

Il dirigente nerazzurro starebbe pensando a due nomi per rinforzare l’attacco. Ecco quali.

Supercoppa Italiana, pronta la partenza in Arabia Saudita

Si avvicina la partenza per l’Arabia Saudita, ecco quando è stata fissata.

Agoumè al Siviglia, la verità sulle cifre e il contro riscatto

Svelate le cifre del trasferimento di Agoumè in Spagna. Tutti i dettagli.

Monza-Inter, c’è il rientro di un big tra i titolari

Simone Inzaghi è intenzionato a rilanciarlo dal 1′ dopo la panchina con il Verona. Ecco di chi si tratta.

Si sblocca la cessione di Sensi in Inghilterra

Il centrocampista si sarebbe convinto del suo trasferimento. Ecco dove può andare.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2024

Calciomercato Inter, nuovo scenario per l’attacco: ne parla Biasin

Fabrizio Biasin interviene sul calciomercato Inter in attacco: questo lo scenario svelato dal giornalista.

Non solo l’Inter su Medina: si inseriscono due rivali!

L’Inter ha messo gli occhi su Facundo Medina del Brest: non manca la concorrenza per il difensore argentino.

Acerbi: «Asllani? Deve migliorare in questa cosa. Se dovrò marcare Morata…»

Anticipazione di un’intervista di Francesco Acerbi, dove tocca alcuni temi dell’Inter tra cui la crescita di Asllani: le parole del centrale nerazzurro.

Allenamento Inter, Buchanan assente alla seduta odierna di Appiano Gentile: ecco perché

Tajon Buchanan non ha preso parte all’allenamento dell’Inter di oggi ad Appiano Gentile: questo il motivo.

Interessamento per un big dell’Atalanta

L’Inter sarebbe interessata all’attaccante nerazzurro già per gennaio. Ecco chi.

Inter Women, vicino il colpo Magull dalla Germania

Le nerazzurre sono vicine all’acquisto della centrocampista. Attesa per l’ufficialità.

Riforma campionati, Marotta è soddisfatto dopo l’incontro con la Lega

L’ad dell’Inter ha parlato una volta terminato la riunione con la Figc. Le dichiarazioni

Ufficiale la cessione di Salcedo in Serie B: il comunicato

Salcedo saluta i nerazzurri per trasferirsi al Lecco. Il comunicato con la formula e i dettagli.

Ufficiale il trasferimento di Agoumé al Siviglia: il comunicato

Agoumé lascia a tutti gli effetti l’Inter come ufficializzato dal comunicato del club, ecco formula e dettagli del trasferminto

Frattesi lancia la corsa scudetto: le parole del centrocampista

Le parole di Frattesi: il centrocampista carica i nerazzurri nella corsa scudetto

Monza-Inter, Inzaghi prepara la mossa a sorpresa

Inzaghi studia la formazione per il Monza, pronta una mossa a sorpresa per l’Inter, c’entra l’eroe dell’ultima giornata Frattesi

Inter, Sensi in uscita: primi contatti con un club inglese

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, avrebbe suscitato l’interesse di una squadra inglese con cui ci sono stati i primi contatti

Supercoppa, rivoluzione sui cartellini gialli: cosa succede

Ci sarà una vera e propria rivoluzione sul format della Supercoppa italiana quest’anno, che si giocherà dal 19 al 25 gennaio

Inzaghi sfida un tabù: è successo solo una volta ma…alla Lazio

Il tecnico dell’Inter Inzaghi è chiamato alla difficile sfida che solo una volta è riuscito a vincere, ma sulla panchina dei biancocelesti

Buchanan Inter, ieri il primo allenamento: ha lasciato questa impressione allo staff

Tajon Buchanan si è unito all’Inter in questa sessione di mercato, e ieri ha svolto il primo allenamento di gruppo: le sensazioni

Inter bombardata da Tuttosport: «Hanno la metà dei cartellini gialli della Juventus»

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha messo l’Inter sotto i riflettori, paragonando tutte le ammonizioni ricevute a quelle della Juve

