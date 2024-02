NEWS Fc Internazionale DIRETTA: Mister Inzaghi ha ancora un dubbio di formazione, Presidente Zhang pensa al rifinanziamento, Lautaro El Toro punta ad un record

Pubblicità

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra

Ultimissime Notizie Inter LIVE – 10 FEBBRAIO 2024

LE ULTIMISSIME DI SABATO 10 FEBBRAIO 2024

Roma Inter, Lautaro punta ad un record

Lautaro vuole raggiungere la tripla cifra in Roma-Inter raggiungendo un record in nerazzurro. Ecco quale.

Zhang ha come priorità il rifinanziamento

Ancora incerto il futuro societario dell’Inter, Zhang punta al rifinanziamento. Tutti i dettagli.

Retroscena Inter, Inzaghi arrabbiato con i suoi attaccanti

Inzaghi ha pungolato i suoi attaccanti durante la settimana in vista della sfida con la Roma. Il motivo.

Roma Inter, ancora un dubbio di formazione per Inzaghi

Simone Inzaghi deve risolvere un ballottaggio per Roma-Inter, in programma oggi alle 18. Ecco quale.

Inter pronta a cambiare il format della prossima Serie A

L’Inter vuole la Serie A a 18 squadre insieme ad altre big del campionato. Ecco chi sono.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2024

Roma Inter, Inzaghi perde un calciatore: è ko

Il big match di Serie A tra Roma ed Inter si avvicina e Inzaghi perde un calciatore, ecco di chi si tratta e il motivo del ko

Verso Roma Inter, il programma della vigilia dei nerazzurri

Rivelato il programma nerazzurro alla vigilia di Roma-Inter. Tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, sirene turche per Taremi

Un club turco sarebbe interessato a Taremi, promesso sposo dell’Inter. Lo scenario.

Roma Inter, Inzaghi ha deciso la formazione

Inzaghi ha pronto l’undici titolare di Roma-Inter. Ecco la probabile formazione schierata dal tecnico piacentino.

Vicino il riscatto di Arnautovic dal Bologna: cosa manca

L’Inter potrebbe riscattare Arnautovic dal Bologna in questo weekend. Ecco cosa manca per l’ufficialità.

Cessione Inter, 100 giorni alla scadenza del prestito di Oaktree a Zhang: 2 strade percorribili

Tra 100 giorni si deciderà il futuro dell’Inter, alla scadenza del prestito fatto da Oaktree a Steven Zhang: gli scenari.

Sommer alla caccia di un record storico! L’obiettivo è vicino

Yann Sommer continua a collezionare clean sheet e punta ad un record storico nell’Inter: il dato.

Matthaus su Inter Juve, Inzaghi, Thuram e tanto altro: la sua intervista

Lothar Matthaus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha toccato diversi temi legati all’Inter: tutte le dichiarazioni del tedesco.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2024

Roma Inter, l’idea di Inzaghi per infliggere la prima sconfitta a De Rossi

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si prepara così alla Roma: l’idea sulla formazione nerazzurra da schierare

Lautaro Inter, la possibile chiave per il rinnovo: la soluzione per l’intesa tra le parti

C’è distanza per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter ma spunta una possibile soluzione: la fumata bianca può arrivare in questo caso.

Infortunio Frattesi, buone notizie sul recupero: le novità

Arrivano novità sulle condizioni di Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter è alle prese con un infortunio: ecco quando potrebbe tornare in campo.

Dumfries via dall’Inter? Due club sulle tracce dell’olandese

Denzel Dumfries potrebbe dire addio all’Inter in estate: questi i due club interessati a lui.

Inzaghi, il retroscena sulla finale persa contro il Manchester City: il tecnico ha questo rimpianto

Spunta un retroscena sulla finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City ed un rimpianto che avrebbe Inzaghi: ecco di cosa si tratta.

Thuram è già meglio di Lukaku! I numeri del rendimento del francese all’Inter

Romelu Lukaku è solo un ricordo, Marcus Thuram ha superato il belga all’Inter: i numeri del francese.

L’Inter fissa il prezzo di Lautaro nel caso in cui non rinnovasse: la cifra da capogiro

Qualora Lautaro Martinez non rinnovasse con l’Inter, il club ha già in mente la cifra da chiedere alle pretendenti: il super prezzo fatto dai nerazzurri per il proprio capitano.

Rinnovo Lautaro, c’è ancora distanza con l’Inter: la situazione

Ancora non ci siamo per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter: ecco la maxi richiesta fatta dal Toro.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO 2024

Ausilio svela tutto! Rinnovi Lautaro e Barella, obiettivi Zielinski e Taremi e tanto altro

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha risposto su parecchi temi di calciomercato: le sue parole in occasione del premio Amico dei Bambini.

Colpani tra futuro ed Inter: «Fa piacere essere accostato alle big»

Andrea Colpani, talento del Monza, si esprime così riguardo all’interesse dell’Inter nei suoi confronti: le parole del centrocampista.

Calciomercato Inter, dalla Germania certi sul nuovo nome per Marotta

Il calciomercato Inter ha un nuovo obiettivo, dalla Germania sono sicuri sulla decisione di Marotta, ecco di chi si tratta

L’Inter Primavera ko l’Olympiacos, nerazzurri eliminati dalla Youth League

Si è concluso con un ko il match di Youth League tra Olympiacos ed Inter Primavera, nerazzurri beffati ai rigori vengono eliminati dalla competizione

Inter, turnover con la Roma? La decisione di Inzaghi

Le ultime sulla formazione di Inter Roma: la decisione di Inzaghi sull’undici da schierare in campo all’Olimpico

Inter, per lo scudetto 2 incognite da superare: la Juve può approfittarne

Tra l’Inter e lo scudetto ci sono due incognite a stretto giro: occhio alla Juve, che può puntare al sorpasso in classifica

Inter squadra più forte in Europa: due dati dicono di sì

Due dati incoronano l’Inter sul tetto d’Europa: ecco di cosa si tratta, con tutti i dettagli

Inter, i quattro motivi per cui sono tutti convinti di vincere lo scudetto

L’Inter respira fiducia riguardo lo scudetto per 4 motivi: ad Appiano Gentile ne sono tutti convinti

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2024

Brambati annuncia il ritorno di Marotta alla Juve

Brambati sicuro sul passaggio di Marotta dall’Inter alla Juve, ecco il motivo dietro l’indiscrezione

Zielinski-Inter ci siamo, spunta la data per la firma

L’Inter accelera per Zieliński dal Napoli, spunta la possibile data per la firma sul contratto

Inter Women, nuovo infortunio per Pedersen

Tegola per l’Inter Women, Pedersen ha accusato un infortunio nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. I dettagli.

Frattesi, svelati i tempi di recupero

Sky Sport aggiorna sui tempi di recupero di Frattesi dopo l’esito degli esami. Lo scenario.

Inter multata 10 mila euro dal Giudice Sportivo

L’Inter è stata multata dal Giudice Sportivo dopo il successo con la Juve. Il motivo.

Giudice Sportivo, Inzaghi squalificato con la Roma

Simone Inzaghi è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo il giallo rimediato con la Juve. Il comunicato.

Frattesi, c’è l’esito degli esami

L’Inter ha comunicato l’esito degli esami di Frattesi dopo l’infortunio rimediato nella rifinitura prima della Juve. I dettagli.

Rinnovo Lautaro, l’entourage del capitano ha un obiettivo

Per il rinnovo di Lautaro con l’Inter, l’entourage dell’argentino muove una richiesta particolare

Marotta a Super Tele: le dichiarazioni dell’ad dell’Inter a tutto tondo

Beppe Marotta ha parlato dell’Inter a Super Tele: ecco le ultime sul mercato e sul fronte rinnovi

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2024

Inter e Lautaro sempre più vicini: cosa manca per la firma del capitano

Ecco cosa manca per il rinnovo di Lautaro con l’Inter, con la fumata bianca del prolungamento contrattuale del capitano che si avvicina

Barella Inter, avviati i dialoghi per il rinnovo!

L’Inter ha intavolato la trattativa per il rinnovo di Barella: ecco tutti i dettagli sulla proposta

Infortunio Frattesi, le condizioni del centrocampista dopo il problema muscolare

Novità sull’infortunio rimediato da Frattesi che non gli ha permesso di giocare Inter Juve: le condizioni del centrocampista.

Inter e Juve, il confronto tra le rose umilia i bianconeri – FOTO

Dopo la vittoria di ieri dell’Inter sulla Juve, ecco un interessante grafico sul confronto delle due rose e dei relativi costi: silenziata la narrazione errata dei bianconeri.

Zielinski Inter, c’è la data per la fumata bianca! I dettagli

Piotr Zielinski sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter: la data della possibile fumata bianca.

Calciomercato Inter, Icardi vuole tornare

Novità per il calciomercato Inter, Mauro Icardi ha espresso il tornare a vestire nerazzurro. Lo scenario.

Inter Juve, Daspo per 50 tifosi nerazzurri

La Questura di Milano ha dato il Daspo a 50 tifosi nerazzurri dopo Inter Juve. Ecco cosa è successo.

Moviola Inter-Juve, Maresca convince la Gazzetta

Il quotidiano mette 7 in pagella a Maresca, arbitro di Inter-Juve. La motivazione della Rosea.

Infortunio Frattesi, aggiornamenti sulle condizioni

Infortunio per Frattesi nella rifinitura di Inter-Juve, Inzaghi ha spiegato le sue condizioni.

Inter Juve, le parole di Lautaro mettono i brividi ai tifosi nerazzurri

Bellissimo post di Lautaro dopo Inter Juve sul proprio profilo Instagram. Le sue parole.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Juve

Simone Inzaghi così in conferenza stampa dopo Inter Juve: le dichiarazioni sulla vittoria

Lautaro a DAZN: «Grande gara sotto ogni aspetto. Rinnovo? Non è facile, ma qui all’Inter sto bene»

Lautaro Martinez parla così dopo la vittoria di Inter Juve: le dichiarazioni del capitano nerazzurro

Inter Juve 1-0: l’autogol di Gatti decide il Derby d’Italia

Ecco la cronaca del derby d’Italia Inter Juve minuto per minuto: cosa è accaduto in campo

Inter-Carboni, Marotta pensa al riscatto? Intanto la sua valutazione esplode

L’Inter pensa al riscatto di Valentin Carboni, il suo cartellino incrementa la valutazione e Marotta ragiona così su di lui

Inter-Juve, il dato sui presenti e orario apertura cancelli

Il big match di Serie A Inter-Juve a San Siro si avvicina, ecco il dato sui biglietti venduti e quando apriranno i cancelli dello stadio

Retroscena Inter, se lo sono detti nello spogliatoio ad Appiano prima della Juve! La rivelazione

Retroscena Inter, i giocatori nerazzurri se lo sono detti nello spogliatoio ad Appiano prima della Juve! La rivelazione

Probabili formazioni Inter-Juve: Inzaghi ha sciolto l’ultimo dubbio

Probabili formazioni Inter Juve: Inzaghi ha sciolto l’ultimo dubbio. Ecco gli schieramenti scelti dai due tecnici per il derby d’Italia

Inter, il piano di Inzaghi per schiacciare la Juventus: così vuole distruggere Allegri a San Siro

Inter, il piano di Inzaghi per schiacciare la Juventus: così vuole distruggere Allegri a San Siro nel Derby d’Italia che indirizza lo scudetto

LE ULTIMISSIME DI SABATO 3 FEBBRAIO 2024

L’Inter sfida la Juve sul calciomercato per il fratello di Thuram

Il calciomercato dell’Inter punta al fratello di Thuram, ecco il punto sulla trattativa e la sfida con la Juventus per averlo

De Laurentiis chiosa così su Zielinski all’Inter

De Laurentiis ha parlato del passaggio di Zielinski all’Inter, ecco le sue dichiarazioni e i retroscena svelati

L’Inter Primavera schiaccia il Bologna: finisce 7 a 0 per i nerazzurri di Chivu

Successo con risultato roboante per l’Inter Primavera di Chivu che batte il Bologna per 7 a 0: ecco la cronaca testuale del match.

Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Juve: le dichiarazioni del tecnico

Simone Inzaghi è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia di Inter Juve: queste tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Inter Juve, Inzaghi affida un compito speciale a Thuram

Ruolo speciale per Thuram consegnato da Inzaghi. Ecco cosa dovrà fare l’attaccante contro la Juve.

Premi vinti da Ausilio e Darmian

Ausilio e Darmian dovranno ritirare un premio la prossima settimana. Ecco cosa hanno vinto.

Rabiot Inter, Marotta ci prova davvero

Marotta sta provando il colpo Rabiot facendo infuriare i tifosi e la dirigenza della Juventus. I dettagli.

Barella può lasciare l’Inter in caso di maxi offerta

Barella potrebbe essere ceduto dall’Inter se dovesse arrivare un’elevata offerta. Ecco per quale cifra Marotta può barcollare.

Inter-Juve, Inzaghi ha solamente un ballotaggio da sciogliere

Decisa la formazione per Inter-Juve, un solo dubbio per Simone Inzaghi. Ecco quale.

Inter in ritiro prima della Juve su richiesta di Inzaghi

Inzaghi opta per il ritiro dell’Inter ad Appiano prima della sfida con la Juve. Il programma completo della vigilia.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 2 FEBBRAIO 2024

Inter Women, ufficiale la cessione di Pandini

Marta Pandini lascia l’Inter Women per rimanere in Serie A. Ecco dove si trasferisce.

Inter, diramata la lista Uefa per la Champions League

L’Inter ha svelato la lista Uefa per la Champions League in vista del doppio impegno con l’Atletico Madrid. L’elenco completo.

Sensi, nuovo scenario per il suo futuro

È ancora incerto il futuro di Stefano Sensi, che potrebbe trasferirsi in Turchia. Ecco i club interessati al centrocampista.

Inter Women, ufficiale l’acquisto di Serturini

Annamaria Serturini è una nuova calciatrice dell’Inter Women. Il club nerazzurro ha dato l’ufficialità poche ora fa. Il comunicato.

Frattesi, speciale riconoscimento per il gol segnato contro l’Inter

È di Frattesi il gol più votato del mese di gennaio. Premiata la rete realizzata contro il Verona. I dettagli.

È rottura tra Zielinski e Napoli! La decisione dei partenopei dopo l’accordo del polacco con l’Inter

Rapporto ai ferri corti tra Zielinski ed il Napoli dopo la comunicazione dell’Inter dell’avvio dei contatti per il trasferimento a parametro zero: la decisione forte dei partenopei.

Il retroscena su Sensi: ecco come l’Inter aveva cambiato la proposta al Leicester

L’Inter era venuta incontro al Leicester per Sensi: il retroscena sull’ultimo tentativo fatto dai nerazzurri.

Saltato Sensi al Leicester? Parla Maresca in conferenza

Il tecnico del Leicester, Enzo Maresca, ha risposto così sull’affare saltato per Sensi dell’Inter: le parole dell’allenatore in conferenza stampa.

Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Juve: ecco orario e data

Ecco quando Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa in vista di Inter Juve: i dettagli.

Zielinski verso l’Inter: tutti i dettagli dell’accordo con il polacco

Arrivano i dettagli sull’accordo trovato tra l’Inter e Piotr Zielinski: cifre e bonus per il suo approdo a parametro zero.

Sensi-Leicester è saltato, ecco il motivo

Salta il passaggio di Sensi dall’Inter al Leicester, ecco il motivo del mancato trasferimento in Inghilterra

Inter-Juve, ecco le scelte di Inzaghi per il big match

Probabili formazioni Inter-Juve, ecco le scelte di Simone Inzaghi verso il big match di San Siro

Allegri prepara la mossa a sopresa contro l’Inter, il suo piano

Massimiliano Allegri ha un piano per Inter-Juve, il tecnico bianconero ci proverà così

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO 2024

Rinnovo Lautaro, ecco cosa filtra da casa Inter

Cosa manca per la firma di Lautaro Martinez sulle pratiche di rinnovo con l’Inter? Vi raccontiamo tutto

Rabiot all’Inter a parametro zero? La clamorosa indiscrezione di mercato

Il bianconero Adrien Rabiot è stato accostato all’Inter in queste ore: ecco tutti i dettagli

UFFICIALE, Botis lascia l’Inter: l’annuncio del club nerazzurro

Botis saluta ufficialmente l’Inter: ecco l’annuncio del club sul suo trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, Sensi in partenza per l’Inghilterra: andrà al Leicester

Tutto pronto per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester: il calciatore è già partito in direzione Inghilterra.

Inter, allenamento a San Siro prima della Juve

L’Inter si allenerà a San Siro alla vigilia della Juventus. Il motivo della scelta di Inzaghi.

Inter Juve, quattro cambi di formazione per Inzaghi

Inzaghi ha pronte quattro novità in vista di Inter-Juventus di domenica sera. Gli scenari di formazione.

San Siro, reazione dell’Inter al progetto di ristrutturazione

L’Inter non è convinta del progetto di ristrutturazione di San Siro, presentato ieri dal Comune di Milano. I dettagli.

Bremer stuzzica l’Inter a pochi giorni dal big match

Bremer, difensore Juvenntus, snobba l’Inter con una frase che fa infuriare i tifosi nerazzurri. Le sue parole.

Inter Juve, quattro mosse segrete per Inzaghi

Simone Inzaghi sta preparando quattro mosse per Inter Juve per conquistare tre preziosi punti. Ecco quali.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2024

Inter Juve, due bianconeri tornano in gruppo

Allegri ritrova due titolari in gruppo in vista di Inter-Juve, in programma domenica 4 febbraio. Di chi si tratta.

Calciomercato Inter, nuova proposta per Sensi

Nuova proposta del Leicester per Sensi, centrocampista dell’Inter, vero e proprio intrigo di questo calciomercato. I dettagli.

Inter Juventus, tre rientri tra i titolari nerazzurri

Inzaghi tornerà a schierare tre titolari in Inter-Juventus, big match della prossima giornata. Ecco chi.

Calciomercato Inter, Musso idea concreta: il punto

Il calciomercato Inter pensa a Musso dall’Atalanta, un dettaglio aiuta Marotta per il colpo

Futuro San Siro, Sala svela tutta la verità su Inter e Milan

Il Sindaco Sala parla di San Siro e Inter e Milan, ecco le sue dichiarazioni dove fa completa chiarezza sul futuro dello Stadio

Calciomercato Inter, Sensi è un mistero: ecco cosa sta succedendo

L’Inter attende comunicazioni dal Leicester per Sensi: il giocatore è pronto a partire, ma manca una cosa

Inter Juve, svelato in anticipo l’arbitro del match: Rocchi ha scelto lui!

Ecco chi sarà l’arbitro di Inter Juve il 4 febbraio: l’anticipazione in vista dell’ufficialità di oggi

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 30 GENNAIO 2024

L’Inter non molla Zielinski! Contatti in corso per il trasferimento a parametro zero

Piotr Zielinski resta un obiettivo concreto dell’Inter per l’estate: la situazione per il centrocampista polacco.

Lautaro scala le posizioni per la Scarpa d’Oro! Solo un goleador è davanti a lui

Lautaro Martinez è in lizza per il premio di Scarpa d’Oro: ecco la posizione in classifica che al momento occupa l’attaccante dell’Inter.

Fiorentina su Valentin Carboni? Ecco la verità sull’offerta presentata all’Inter

Il nome di Valentin Carboni, attaccante dell’Inter in prestito al Monza, era finito nel taccuino della Fiorentina: ecco la verità sulla presunta offerta recapitata ai nerazzurri.

Inter Women, UFFICIALE il rinnovo di Robustellini: il comunicato

Chiara Robustellini ha rinnovato con le Inter Women: ecco il comunicato della società

Buchanan arma in più per Inter-Juve: come vuole usarlo Inzaghi

Buchanan si prepara per Inter Juve: ecco come il tecnico nerazzurro Inzaghi vuole utilizzarlo

Sensi-Leicester, finalmente si chiude: le cifre!

Sensi dall’Inter al Leicester è cosa fatta, ecco le cifre e quando si chiude per l’operazione

Inter-Juve, un solo ballottaggio di fomrazione per Inzaghi

Un solo ballottaggio di formazione verso Inter-Juve, ecco su cosa sta ragionando in queste ore Simone Inzaghi per il big match

Calciomercato Inter, la Fiorentina su Valentin Carboni

Il calciomercato Inter vede l’offerta della Fiorentina per Carboni, i Viola fanno sul serio e hanno pronta una super proposta per i nerazzurri

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 29 GENNAIO 2024

Sensi Inter, CONCLUSA la trattativa col Leicester: giocatore in partenza

L’Inter ha concluso la trattativa col Leicester per Stefano Sensi: il giocatore può partire

Terminato l’incontro tra Alessandro Moggi e la dirigenza nerazzurra

Il procuratore di Valentin Carboni ha parlato dopo l’incontro con l’Inter. Le sue dichiarazioni.

Offerta clamorosa per un giovane talento dell’Inter

L’Inter ha ricevuto un’offerta per Valentin Carboni, talento nerazzurro in prestito al Monza. Le cifre.

Oggi è il giorno della cessione di Sensi

È prevista nella giornata odierna la cessione di Stefano Sensi al Leicester, altra operazione nel calciomercato dell’Inter. I dettagli dell’operazione.

Inzaghi spiazza tutti in vista del big match contro la Juventus

Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo all’Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il programma degli allenamenti.

Lautaro pensa allo scudetto e ignora Allegri: il messaggio social fa impazzire i tifosi dopo Fiorentina Inter

Dopo Fiorentina Inter, decisa da un suo gol, Lautaro Martinez infiamma i social: il suo messaggio ed il riferimento alla Juve e ad Allegri.

Viviano senza peli sulla lingua: «Come c***o si fa a dare rigore a Sommer?!»

Viviano non ha alcun dubbio sul rigore concesso alla Fiorentina contro l’Inter per il contatto tra Sommer e Nzola: per l’ex portiere quello non era fallo.

Inter da record, 54 punti in 17 giornate: era successo solo una volta prima. Il dato statistico

L’Inter viaggia con un ruolino di marcia incredibile, 54 punti su 17 giornate di Serie A: c’è un solo precedente nella storia nerazzurra.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 28 GENNAIO 2024

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri.

Fiorentina Inter 0-1, successo sofferto per i nerazzurri: ecco com’è andata

Successo importantissimo per la squadra di Inzaghi: Fiorentina Inter termina sullo 0 ad 1. Ecco la cronaca del match.

Fiorentina-Inter, Inzaghi cambia la difesa: ecco chi gioca

Inzaghi ha deciso verso Fiorentina-Inter, ecco chi giocherà questa sera al Franchi

Dusan Vlahovic stuzzica l’Inter nella lotta Scudetto, il messaggio

L’attaccante della Juve Vlahovic manda un messaggio all’Inter, ecco le sue parole sui social per la sfida Scudetto

Calciomercato Inter: contro la Fiorentina ultima apparizione in nerazzurro per quel giocatore. È addio

Sensi lascia l’Inter: contro la Fiorentina la sua ultima partita in nerazzurro. È fatta per la cessione al Leicester

Probabili formazioni Fiorentina-Inter: un solo vero ballottaggio per Inzaghi

Un solo vero ballottaggio per Simone Inzaghi a poche ore dal match ed è quello che riguarda Carlos Augusto e Dimarco, col primo leggermente favorito. Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 27 GENNAIO 2024

Sensi Leicester, ci siamo! Presentata l’offerta UFFICIALE all’Inter: cifre e dettagli

Il Leicester ha presentato l’offerta ufficiale all’Inter per Stefano Sensi: ecco i dettagli

Inter Primavera, solo un pari per i ragazzi di Chivu contro il Torino: ecco com’è andata

Torino Inter Primavera termina sullo 0-0: ecco com’è andato il match per i ragazzi di Chivu.

Inter Women, vittoria in rimonta sotto il segno di Magull: 2 a 3 contro il Napoli Femminile

Importantissimo successo dell’Inter Women di Rita Guarino che supera il Napoli in rimonta per 2 a 3: ecco com’è andata la gara, decisa dalla doppietta di Magull.

Zielinski Inter, la verità sulla sua assenza in Supercoppa Italiana

Sempre più vicino all’Inter a parametro zero, Piotr Zielinski non ha giocato in Supercoppa Italiana contro i nerazzurri: il motivo della scelta sul centrocampista del Napoli.

Fiorentina Inter, due dubbi di formazione per Inzaghi

Inzaghi ha due dubbi di formazione per Fiorentina-Inter, posticipo della Serie A. Ecco quali.

Calciomercato Inter, offerta di una squadra inglese per Carboni

Il West Ham avrebbe fatto un’offerta per Carboni, talento e protagonista del calciomercato dell’Inter. La risposta della dirigenza nerazzurra agli inglesi.

Rinnovo di contratto in stallo per un fedelissimo di Inzaghi

Dumfries, esterno dell’Inter, potrebbe non prolungare il contratto con i nerazzurri. Gli aggiornamenti.

Radu potrebbe partire, sirene francese per lui

Radu è il protagonista del calciomercato in uscita dell’Inter, su di lui c’è l’interesse di una big francese. Lo scenario

Pronto il nuovo manto erboso di San Siro

San Siro, stadio dell’Inter, ha un nuovo manto erboso dopo i problemi delle ultime settimane. I dettagli.

Ottimo risultato di immagine conquistato dall’Inter

L’Inter è il secondo brand più forte in Italia, superata una storica rivale. Ecco chi c’è davanti.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 26 GENNAIO 2024

Nuovo obiettivo fissato da Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha fissato un nuovo record da raggiungere nelle prossime partite di campionato. Ecco quale.

Fiorentina Inter, c’è una sorpresa a centrocampo?

Simone Inzaghi ha pronta una mossa a sorpresa per Fiorentina-Inter, posticipo della ventiduesima giornata di campionato. I dettagli.

Taremi e Zielinski, doppio retroscena di mercato

Gianluigi Longari ha raccontato un retroscena su due obiettivi del calciomercato dell’Inter, Taremi e Zielinski. Le parole.

De Laurentiis svela: «Questo il futuro di Zielinski. Inter? A Marotta ho detto una cosa»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis risponde così sul futuro di Zielinski, accostato all’Inter a parametro zero: le parole del patron dei partenopei e la battuta su Marotta.

Maresca frena e gela l’Inter: salta il trasferimento di Sensi al Leicester? Le parole del tecnico

Sembrava tutto fatto per Sensi al Leicester ma arriva una frenata da parte di Maresca che gela l’Inter: le parole del tecnico in conferenza stampa.

Fiorentina Inter, Bastoni e Dumfries recuperati? Le ultime da Appiano Gentile

Arrivano notizie positive da Appiano Gentile intorno alle condizioni di Bastoni e Dumfries per Fiorentina Inter: ecco come stanno e se giocheranno.

Taremi-Inter, l’aneddoto di calciomercato

Il calciomercato Inter si assicura Taremi grazie ad un aneddoto, fondamentale questa azione di Marotta per il colpo

Sensi-Leicester, ecco quanto incassa l’Inter

Sensi lascia l’Inter per il Leicester, ecco quanto incasseranno i nerazzurri dal trasferimento

Mossa a sorpresa di Inzaghi con la Fiorentina: la scelta

Inzaghi prepara una mossa a sorpresa per Fiorentina-Inter, ecco il motivo dietro la scelta

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2024

Sensi Inter, addio vicino: i dettagli del trasferimento al Leicester

Sensi lascerà l’Inter per il Leicester: ecco tutti i dettagli

Novità su San Siro, Inter e Milan non giocheranno più insieme

Il Sindaco di San Donato ha svelato il futuro di Milan e Inter a San Siro, ecco cosa succederà ora allo Stadio e cosa faranno i due club

Djalo vuole lo Scudetto con la Juve e “snobba” l’Inter

Il nuovo colpo della Juventus Djalo svela il rifiuto all’Inter, ecco perchè ha scelto Allegri e cosa pensa dello Scudetto

Rinnovo Lautaro, l’Inter non ha gradito le parole del procuratore

L’agente di Lautaro Martinez parla del rinnovo con l’Inter, ecco però la reazione del club. alle parole

Sensi, è fatta per il trasferimento al Leicester

Novità per il calciomercato Inter con l’accordo tra Sensi e il Leicester, vediamo formula e dettagli dell’operazione.

Inter-Juventus, l’atmosfera sarà calda: San Siro è già sold out

Inter-Juventus il big match di Serie A vicino al record, svelati tutti i dettagli per la sfida scudetto del 4 febbraio.

Lautaro ha fatto una nuova richiesta per il rinnovo di contratto

Lautaro Martinez lavora per il rinnovo di contratto con l’Inter, ecco quale richiesta l’argentino ha fatto ai nerazzurri.

Inzaghi ha bacchettato Barella dopo la Supercoppa Italiana

Il tecnico dell’Inter Inzaghi ha ripreso Barella, non ha apprezzato il giallo rimediato con il Napoli, ecco il retroscena completo

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2024

Taremi Inter, oggi altro incontro! Ecco quando si chiude

La trattativa dell’Inter per Taremi è in fase di chiusura: i dettagli

Dumfries, l’Inter ha deciso sul futuro dell’esterno

L’Inter ha preso una decisione sul futuro di Dumfries: eccola nel dettaglio

Fiorentina Inter, Bastoni rientra in gruppo

Bastoni ci sarà in Fiorentina Inter? Ecco cosa filtra da Appiano

Rinnovo Lautaro, spunta la data della firma

Spunta la data della firma sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, ecco quando ufficializza il Toro

Inter su Muriel? C’è un grosso ostacolo

L’Inter monitora Luis Muriel ma il suo arrivo a gennaio dall’Atalanta si fa complicato: ecco perché.

Calciomercato Inter, 5 nomi nel taccuino: le quote

L’Inter si muove nel calciomercato alla ricerca di rinforzi, anche per giugno: 5 i nomi sul tavolo, queste le loro quote secondo i bookies.

Arbitro Serie A, le dichiarazioni shock in anonimo: ecco cos’ha detto

Un arbitro della Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti in un’intervista a Le Iene: ecco cos’ha detto.

Rabiot a rischio per la sfida con l’Inter? Le condizioni del centrocampista della Juve

Tegola per la Juve, infortunio per Rabiot: a rischio la sua presenza contro l’Inter? Ecco le condizioni del centrocampista.

San Siro, ristrutturazione? L’Inter smentisce: «La priorità è Rozzano»

L’architetto Fenyves ha rilasciato un’intervista sul progetto della ristrutturazione di San Siro: qual è la posizione dell’Inter?

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 23 GENNAIO 2024



Inzaghi: «Due partite spettacolari. Lautaro capitano vero»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è espresso a Radio Serie A riguardo alla vittoria in Supercoppa Italiana

Lautaro dedica la vittoria in Supercoppa ai tifosi dell’Inter

Il capitano nerazzurro si è rivolto ai propri sostenitori nel post gara. Le sue parole su Instagram.

Calciomercato, è sempre più probabile la permanenza di Sanchez

Il cileno ha disputato una buona prestazione contro il Napoli. I dettagli sul suo futuro.

Supercoppa, Lautaro eletto MVP della finale vinta contro il Napoli

Il capitano dell’Inter è stato nominato come miglior giocatore della partita. Il post su Instagram.

Tesoretto per l’Inter dopo la vittoria in Supercoppa Italiana

I nerazzurri hanno incassato una cifra notevole grazie al successo sul Napoli. Il montepremi.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 22 GENNAIO 2024



L’Inter vince la Supercoppa Italiana contro il Napoli: la gioia e la celebrazione dei nerazzurri col trofeo – FOTO e VIDEO

L’Inter alza al cielo la Supercoppa Italiana, è la terza consecutiva e la settima nella sua storia: la celebrazione dei nerazzurri.

Inzaghi in conferenza stampa dopo Napoli Inter, finale di Supercoppa Italiana: le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli Inter, finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri: le parole del tecnico.

Inzaghi a Mediaset: «Questo trofeo è per i tifosi. Il segreto delle finali è…»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così dopo la vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: le sue dichiarazioni a Mediaset.

Lautaro a Mediaset dopo Napoli Inter: «Contento della mia prima coppa da capitano»

Le parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria della Supercoppa Italiana dell’Inter in finale contro il Napoli: le dichiarazioni dell’argentino a Mediaset.

L’Inter vince la Supercoppa Italiana contro il Napoli: ecco com’è andata la partita

L’Inter batte il Napoli per 1 a 0 e vince la sua settima Supercoppa Italiana: ecco com’è andato il match.

Lautaro: «Siamo in finale perché lavoriamo bene. Su Inzaghi..»

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato a poche ore di distanza dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Inzaghi: «Più che il mio record personale mi interessa altro»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a poche ore dalla finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Zhang ha videochiamato l’Inter, ecco cosa ha detto a Inzaghi e i suoi

Videochiamata di Zhang all’Inter verso la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, ecco il suo messaggio

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 21 GENNAIO

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lecce-Juve: Inter al momento seconda

La Juve ha vinto in casa del Lecce nella 21^ giornata di Serie A, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica: eccola

Napoli Inter, le ULTIME sulla probabile: un giocatore è stato già allertato

Simone Inzaghi ragiona sulla formazione dell’Inter da schierare nella finale di Supercoppa italiana di domani col Napoli: le ultime

Marotta risponde ad Allegri e parla del rinnovo di Lautaro Martinez

Marotta parla ai microfoni Rai e aggiorna sul rinnovo di Lautaro Martinez

Napoli Inter, cresce la preoccupazione per Bastoni: Inzaghi rimescola le carte

Alessandro Bastoni è seriamente a rischio per la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e inter, in programma domani: le ultime

Calhanoglu e Barella, la decisione DEFINITIVA in vista della finale di Supercoppa

Calhanoglu e Barella potrebbero non prender parte alla formazione dell’Inter che domani affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa

Dumfries può dire addio all’Inter in estate? La situazione: intanto i nerazzurri si sono portati avanti

Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto dall’Inter in estate: la situazione sul futuro dell’olandese e la mossa fatta dai nerazzurri.

Inter, doppio colpo a zero Taremi e Zielinski: i nerazzurri li hanno in pungo, ecco cosa manca per la fumata bianca

L’Inter ha in pugno Zielinski e Taremi a parametro zero per giugno: ecco cosa manca per la chiusura del doppio affare.

Conferenza stampa Lautaro: le parole dell’attaccante alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter

Lautaro Martinez si è espresso così alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter: tutte le dichiarazioni del capitano nerazzurro in conferenza stampa.

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter

Simone Inzaghi si è espresso così alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter: tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Frattesi, che numeri da subentrato! Solo in 4 fanno meglio di lui in Europa

Davide Frattesi sempre più determinante nei suoi ingressi dalla panchina con l’Inter: il dato dei gol in base al minutaggio è impressionante in confronto al resto d’Europa.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 20 GENNAIO 2024

Classifica Serie A, il Milan agguanta il terzo posto: nuovo volto

Con la vittoria nel match della 21^ giornata di Serie A, il Milan raggiunge il terzo posto: ecco la classifica aggiornata

Napoli Inter, le quote della finale di Supercoppa italiana

Ecco le quote inerenti la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter, in programma lunedì 22 gennaio: i dettagli

Sommer non ha dubbi: «Ritiro? Non ci penso, sto bene all’Inter, in futuro vorrei…»

Il portiere dell’Inter e della nazionale svizzera, Yann Sommer, si è espresso così in merito alla possibilità di ritirarsi

Sensi Inter, vicino il suo approdo al Leicester: gli inglesi confidano in una cosa

Sensi Inter, vicino il suo approdo al Leicester: gli inglesi confidano in una cosa. Ecco cosa manca per la fumata bianca

L’Inter pensa ad un ritorno in attacco, ad una condizione

Retroscena di Tuttosport che svela un possibile ritorno in attacco per l’Inter, ma solo ad una condizione da raggiungere

Supercoppa, dodicesima finale per l’Inter: raggiunta una rivale

Ora è caccia al record di finali, ecco chi ha fatto meglio solamente dei nerazzurri.

Supercoppa, l’Inter ha già incassato soldi dopo la vittoria con la Lazio

I nerazzurri possono incrementare la cifra in caso di successo anche con il Napoli. I dettagli.

Inter Lazio Supercoppa, infortunio per Calhanoglu

Il centrocampista avrebbe chiesto il cambio per un indolenzimento muscolare. Gli aggiornamenti.

LE ULTIMISSIME DI VENERD I’ 19 GENNAIO 2024

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Lazio: le parole del tecnico dopo la semifinale di Supercoppa Italiana

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio: ecco cos’ha detto.

Inter-Lazio 3-0: dominio nerazzurro! Si vola in finale di Supercoppa Italiana

L’Inter si impone con un roboante 3 a 0 ai danni della Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana: ecco la cronaca del match.

Il sindaco Sale fa luce sulla situazione riguardante San Siro

Il primo cittadino di Milano torna a parlare dello stadio. Le dichiarazioni.

Supercoppa, boom di tagliandi venduti per Inter-Lazio

Si va verso il tutto esaurito nella seconda semifinale della competizione. I dettagli.

Le ultime verso Inter-Lazio: le probabili scelte di Simone Inzaghi

Gli ultimi dubbi di Simone Inzaghi verso la sfida tra Inter e Lazio in Supercoppa Italiana

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2024

Il Napoli travolge la Fiorentina e va in finale di Supercoppa Italiana

Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e approda in finale di Supercoppa Italiana

Sanchez ha fatto una promessa ad Inzaghi, il retroscena sul suo ritorno in estate

Alexis Sanchez ha fatto una promessa al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, ecco cosa ha giurato per fare ritorno in italia

Inzaghi a Mediaset: le parole del tecnico alla vigilia di inter Lazio di Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana: le parole del tecnico nerazzurro.

Mkhitaryan a Mediaset: le parole dell’armeno alla vigilia di Inter Lazio di Supercoppa Italiana

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana: le parole dell’armeno.

Conferenza stampa Inzaghi: «La Supercoppa è un obiettivo, alle parole di Allegri rispondo…»

La Conferenza stampa di Simone Inzaghi: le parole alla vigilia di Inter Lazio, sfida valida per la Semifinale della Supercoppa Italiana

Conferenza stampa Mkhitaryan: «Faremo il massimo per andare in Finale, Buchanan ha bisogno di tempo»

Conferenza stampa Mkhitaryan: le parole alla vigilia di Inter Lazio, sfida valida per la Semifinale della Supercoppa Italiana

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2024

Calciomercato Inter, Marotta studia la contropartita per Gudmundsson

Il dirigente vuole portare in nerazzurro il genoano e sta studiando l’offerta. Lo scenario.

Giudice sportivo, Calhanoglu squalificato e multa all’Inter

Il turco salterà la sfida di campionato contro la Fiorentina. I dettagli.

Barella, che soddisfazione: vince nella categoria “gol del mese dell’Inter”

Il centrocampista premiato per il gol contro il Napoli. Il post.

Marotta ha un piano per il calciomercato dell’Inter

Marotta è tornato a parlare del calciomercato dell’Inter, ecco quale idea ha in mente per i nerazzurri

Inzaghi re delle partite secche: i numeri non mentono

Sky Sport guarda in casa Inter, chiamata ad affrontare la Lazio nella semifinale di Supercoppa per difendere il titolo: il focus su Inzaghi

Cassano, arrestato il fratellastro! Cos’è successo

Il fratello di Antonio Cassano, ex Inter, è stato arrestato pochi minuti fa: ecco tutti i dettagli della vicenda di cronaca

Sanchez via dall’Inter? Lo scenario tra gennaio e giugno passa dalla Supercoppa Italiana

Alexis Sanchez è pronto a dire addio all’Inter? Dopo la Supercoppa Italiana il cileno deciderà quale sarò il proprio futuro: lo scenario per gennaio e per l’estate.

Probabili formazioni Inter Lazio: un solo dubbio per Inzaghi in Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi pensa alla formazione per Inter Lazio: un solo dubbio per il tecnico.

Supercoppa Italiana, Zhang ha promesso un regalo ai calciatori in caso di vittoria: i dettagli

Un’eventuale vittoria della Supercoppa Italiana garantirebbe alle casse dell’Inter 8 milioni di euro, una parte di essi Zhang è pronto a darla ai calciatori come premio: tutti i dettagli sulle cifre.

Calciomercato Inter, questa la mossa decisiva per Taremi: passi avanti concreti nella trattativa

L’Inter non è mai stata così vicina a Mehdi Taremi: questa la mossa decisiva dei nerazzurri per convincerlo.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 16 GENNAIO 2024

Taremi Inter, E’ FATTA! Accordo raggiunto: manca solo una cosa

L’Inter ha chiuso la trattativa di mercato col Porto per l’ingaggio di Mehdi Taremi: ecco la formula e i dettagli sul trasferimento

Un convocato dalla primavera per la Supercoppa Italiana

C’è un convocato dalla Primavera per la Supercoppa Italiana, la decisione di Inzaghi

Supercoppa Italiana, arriva la carica di Javier Zanetti

Il vicepresidente nerazzurro ha parlato prima della partenza per l’Arabia Saudita. Le dichiarazioni.

Calciomercato Inter, trovato l’accordo per la cessione di Guercio

Il classe 2005 si trasferirà a titolo definitivo in Polonia. I dettagli.

Supercoppa Italiana, l’Inter è partita in direzione Arabia Saudita

I nerazzurri sono partiti da Malpensa per andare a Riyad. Ecco il video.

Acerbi e il suo pensiero di smettere con il calcio

Il difensore nerazzurro si è raccontato a 360° nell’intervista a Cronache di Spogliatoio. Le dichiarazioni.

Inter Women, ufficiale la cessione di Sostenvold

Il difensore si trasferisce alla Roma a titolo definitivo. Il comunicato.

Inzaghi vuole difendere la Supercoppa e lancia la sfida ad una rivale per lo scudetto

Il tecnico nerazzurro ha parlato a Londra alla serata dedicata ai premi Fifa. Le sue parole.

Taremi-Inter, matrimonio ad un passo: c’è l’offerta giusta

L’attaccante è vicino all’accordo definitivo con i nerazzurri. L’offerta e la volontà dell’iraniano.

Calciomercato Inter, Marotta sta pensando a Gudmundsson

Il dirigente nerazzurro si sta muovendo per il genoano in vista dell’estate. I dettagli.

Calciomercato Inter, c’è la promessa di Zielinski

Il centrocampista polacco si sarebbe promesso alla dirigenza nerazzurra per l’estate. I dettagli.

