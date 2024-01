NEWS Fc Internazionale DIRETTA: countdown per il rinnovo di Lautaro El Toro

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra

Ultimissime Notizie Inter LIVE – 31 dicembre 2023

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI 1 GENNAIO 2024

Lautaro Martinez, il rinnovo con l’Inter arriverà

Lautaro Martinez firmerà presto il nuovo accordo con l’Inter: dettagli e informazioni sul nuovo legame contrattuale

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 31 DICEMBRE

Inzaghi ha cerchiato sul calendario due periodi critici per l’Inter

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi vuole evitare gli errori del passato, e il pari col Genoa ha acceso il campanello d’allarme

Rinnovo Lautaro, inizia il countdown: ecco quando ci sarà l’annuncio

Dopo il tris di prolungamenti di ieri, l’Inter attende di poter annunciare anche il rinnovo di Lautaro: ecco quando può esserci

LE ULTIMISSIME DI SABATO 30 DICEMBRE

Classifica aggiornata della Serie A, come appare dopo le partite della 18^ giornata

La 18^ giornata di Serie A ha visto molte sorprese, con la classifica che ha reagito di conseguenza: ecco il suo nuovo volto

Mkhitaryan a Inter TV: «Spero di vincere tanti trofei con questa maglia e di rendere orgogliosi i tifosi»

Dopo aver siglato il suo rinnovo con l’Inter, Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro all’emittente nerazzurra

Inter, ufficiale il rinnovo di Mkhitaryan: l’annuncio e i dettagli

Dopo Dimarco e Darmian è ufficiale anche il rinnovo di Henrik Mkhitaryan: l’armeno ha prolungato il suo contratto coi nerazzurri

UFFICIALE – Altro rinnovo in casa Inter: arriva la firma per Darmian

UFFICIALE – Altro rinnovo in casa nerazzurra: arriva la firma di Matteo Darmian. L’ufficialità del club sull’accordo con il difensore

Dimarco Inter, tutto fatto per il rinnovo: adesso è UFFICIALE! L’annuncio del club

Dimarco e Inter, tutto fatto per il rinnovo: adesso è UFFICIALE! L’annuncio del club. L’esterno rinnova fino al 2027

Inter, rientro graduale per Dimarco e Lautaro

Personalizzato ancora per i due giocatori che dovrebbero rientrare nel 2024 contro il Verona.

Zielinski sempre più vicino all’Inter: anche il Napoli si arrende per un motivo

Piotr Zielinski è sempre più vicino all’Inter a parametro zero: adesso anche il Napoli sembra essersi arreso.

Rinnovi Inter, pronto il prolungamento per Mkhitaryan e Dimarco

Oggi sarà il giorno dell’annuncio dei rinnovi di contratto di Mkhitaryan e Dimarco con l’Inter: le ultime.

Buchanan Inter, anche senza Decreto Crescita l’affare si farà: la situazione

L’Inter continua a spingere per portare Buchanan a Milano a gennaio: la situazione nonostante l’abolizione del Decreto Crescita.

Lautaro imprescindibile per l’Inter? L’analisi della Gazzetta dello Sport

L’Inter frena a Marassi contro il Genoa senza Lautaro Martinez: l’analisi della Gazzetta dello Sport sull’importanza dell’argentino per i nerazzurri.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 29 DICEMBRE

La conferenza stampa di Inzaghi dopo Genoa-Inter

Le parole di Inzaghi dopo il pareggio del Ferraris tra Genoa e Inter

L’Inter frena in casa del Genoa: finisce 1-1 a Marassi

Il Genoa frena la corsa dell’Inter al Ferraris: finisce 1-1 a Marassi

Calhanoglu sempre più totem nerazzurro: no all’Arabia Saudita

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rifiutato l’offerta di una big dell’Arabia Saudita per rimanere con la maglia nerazzurra

Marotta sul Decreto Crescita: «Autogoal per il calcio italiano»

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha espresso la sua opinione sul Decreto Crescita. Le dichiarazioni

Buchanan Inter, cosa cambia dopo lo stop del Decreto Crescita

La trattativa tra l’Inter e il Bruges per Tajon Buchanan sarà influenzata dallo stop del Decreto Crescita? Ecco come stanno le cose

Sorpresa tattica di Inzaghi per il Genoa! In panchina andrà lui

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sta appianando le ultime scelte tattiche per il match di questa sera col Genoa: in panchina…

Dimarco e Mkhitaryan, tutto fatto per i rinnovi! L’annuncio ufficiale in questa data

L’Inter ha blindato il futuro di Dimarco e Mkhitaryan, sistemando i loro rinnovi in nerazzurro: c’è una data per l’annuncio

Decreto Crescita, il dietrofront frena il mercato della Serie A: salta Buchanan all’Inter?

Le squadre di Serie A erano fiduciose che il Decreto Crescita potesse essere prorogato per un paio di mesi, invece dal 1 gennaio scomparirà

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 28 DICEMBRE

Buchanan Inter, distanza sul prezzo. Le novità di mercato

Le ultime sul prezzo di Buchanan in casa Inter. La news di mercato.

Inzaghi a Inter Tv: «Chiudiamo un 2023 pieno di soddisfazioni, col Genoa sarà una gara combattuta»

Inzaghi a Inter Tv: «Chiudiamo un 2023 di soddisfazioni, col Genoa sarà una gara combattuta» Le parole del tecnico

Inter, verso Genoa: le ultime di formazioni con le scelte di Inzaghi

L’Inter oggi sosterrà l’ultimo allenamento prima della partenza per Genova e Simone Inzaghi sta pensando a confermare l’undici visto contro il Lecce

Dumfries via dall’Inter in estate? Il piano per sostituirlo

L’Inter pensa al piano per sostituire Dumfries in caso di addio a giugno: ecco su chi potrebbe puntare Inzaghi.

Djalo Inter, c’è un’intesa di massima ma la Juve è un’insidia

La Juve prova a soffiare Tiago Djalo all’Inter: la situazione.

Buchanan Inter, accordo vicino: spunta la data per il suo arrivo

Continua la trattativa tra Inter e Club Brugge per Tajon Buchanan: ecco entro quando Marotta spera di portarlo a Milano.

Calhanoglu rifiuta un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita: ecco chi lo voleva

Calhanoglu giura amore all’Inter e rifiuta una super offerta dall’Arabia Saudita: ecco chi lo voleva.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE

Buchanan Inter: la richiesta del Club Brugge, e spunta una clausola!

C’è una clausola sulla futura rivendita sul contratto di Tajon Buchanan col Club Brugge: conferme dal Belgio sulla trattativa con l’Inter.

Thuram, niente gol senza Lautaro: i numeri

Numeri non positivi per Thuram senza Lautaro: col Genoa vorrà sfatare il tabù.

Galliani jr blinda Colpani: «A gennaio non si muove»

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, blinda Colpani: le parole sull’obiettivo dell’Inter.

Genoa Inter, Pavard titolare in difesa? Le ultime di formazione

Chance di titolarità per Pavard in Genoa Inter? Le ultime di formazione.

Buchanan Inter, trattativa in fase avanzata: le ULTIMISSIME

Tajon Buchanan è molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter: la trattativa col Bruges sarebbe alle battute finali

Frattesi salta Genoa-Inter? Problemi per il centrocampista

Guai per Inzaghi: resta ai box anche Frattesi per Genoa-Inter?

Inter, si rivede Dumfries: possibile convocazione per il Genoa

Simone Inzaghi può sorridere parzialmente perché in gruppo è tornato a lavorare Denzel Dumfries

Lautaro e Dimarco, si accelera per il recupero: ecco quando possono tornare all’Inter

Sia Lautaro che Dimarco stanno svolgendo delle sessioni personalizzate d’allenamento per tornare in campo con l’Inter: le ultime

Sanchez, l’Arabia lo tenta ma lui vuole restare a Milano

Alexis Sanchez ha ricevuto di nuovo delle avances dall’Arabia Saudita ma il suo obiettivo è restare in Italia per prepararsi al meglio alla Copa America

Inzaghi, vincere a Genoa e obiettivo 50: l’Inter vuole correre

L’Inter corre e non ha nessuna intenzione di volersi fermare: Inzaghi ha due obiettivi nella testa per cullare il sogno scudetto e seconda stella

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 26 DICEMBRE

Genoa Inter, chiavi della difesa a Pavard. La situazione

Genoa Inter vede in difesa il ritorno di Pavard dal primo minuto.

Rinnovo Mkhitaryan, fumata bianca con l’Inter. Ecco le cifre

Tutto pronto per il rinnovo del centrocampista dell’Inter Mkhitaryan.

Buchanan Inter, accordo sempre più vicino: le ultime

Buchanan Inter, accordo sempre più vicino: le ultime sulla situazione di mercato che vede coinvolto l’esterno canadese

Dimarco ad un passo dal rinnovo con l’Inter: ingaggio da top player

Federico Dimarco è vicino a siglare il rinnovo con la sua Inter, percependo un ingaggio in aumento rispetto all’attuale

Buchanan Inter, c’è la data per la chiusura dell’affare! Ecco quando può arrivare

L’Inter accelera per l’arrivo di Buchanan! Ecco quando può arrivare l’esterno del Club Brugge.

Sommer, Bayern Monaco sorpreso e beffato: il retroscena sul suo trasferimento all’Inter in estate

Retroscena di mercato sull’arrivo di Sommer all’Inter: Bayern Monaco sorpreso da una cosa.

Calciomercato Inter: dall’Arabia Saudita insistono per Sanchez

Sanchez può lasciare l’Inter a gennaio per andare in Arabia Saudita? Ecco chi lo vuole.

Inter in trattativa avanzata per l’acquisto di Buchanan: i dettagli da Fabrizio Romano

Tajon Buchanan è sempre più vicino a vestire i colori dell’Inter: tutti i dettagli della trattativa col Club Brugge.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 25 DICEMBRE

Infortunio Cuadrado: quante partite salterà il colombiano? I dettagli sui suoi tempi di recupero

Infortunio Cuadrado: quante partite salterà il colombiano dopo l’operazione al tendine? I dettagli sui suoi tempi di recupero

Icardi e Dzeko, scintille tra i due ex Inter in Fenerbahce Galatasaray: l’argentino con l’occhio nero – FOTO

Ieri si sono affrontati due ex Inter, Mauro Icardi e Edin Dezko: nervi tesi tra i due nel corso di Fenerbahce Galatasaray

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 24 DICEMBRE

Zielinski Inter, ACCORDO TROVATO! Tutti i dettagli e le cifre

L’Inter ha trovato la base d’accordo col Napoli per l’ingaggio di Zielinski: ecco tutti i dettagli e le cifre della trattativa

De Vrij, ecco quando rientrerà il difensore dell’Inter

Ecco quando rientrerà De Vrij in casa Inter.

LE ULTIMISSIME DI SABATO’ 23 DICEMBRE

Inzaghi a Sky: «Vittoria meritata, contento della squadra. Per me Arnautovic è come se avesse fatto doppietta»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha detto la sua dopo il successo ottenuto stasera in campionato contro il Lecce: le sue parole

Inter Lecce, le formazioni UFFICIALI della 17^ di Serie A

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Lecce, in campo a San Siro alle 18 per la 17^ giornata di Serie A: le scelte dei tecnici

Classifica Serie A, la Juventus torna in scia all’Inter: -1

La Juventus vince a Frosinone e si porta per il momento a una sola lunghezza dall’Inter di Inzaghi che sfiderà il Lecce a San Siro

Bisseck si racconta: «Inter uno dei più grandi club al mondo. I miei idoli nerazzurri…»

Bisseck si racconta tra inizi e voglia di fare bene con l’Inter.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 22 DICEMBRE

Dimarco, risentimento muscolare per l’esterno. Out per Inter Lecce

L’esito degli esami per quanto riguarda Federico Dimarco

Inter, i dubbi di Inzaghi in vista del Lecce

Il tecnico sta pensando a chi poter utilizzare in attacco.

2023 finito per Lautaro? Infortunio lieve ma fastidioso, le ULTIME

Come sta Lautaro Martinez? Il capitano dell’Inter potrebbe tornare a disposizione solo a gennaio, secondo le ultime indicazioni

Buchanan Inter, può essere il nuovo Perisic: occhio alla concorrenza di Guardiola

L’Inter è intenzionata a ingaggiare Tajon Buchanan, ma deve riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza spietata del City

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 21 DICEMBRE

Rinnovi Inter, anche per Barella una corsa contro il tempo: c’è un rischio da evitare

Uno dei dossier sul tavolo dei rinnovi dell’Inter è quello di Nicolò Barella, per il quale il tempo comincia a stringere: i dettagli

Inter su Muriel? Ecco la contromossa dell’Atalanta

Se l’Inter ha messo gli occhi su Luis Muriel, l’Atalanta non vuole restare con le mani in mano: la contromossa della Dea.

Calciomercato Inter, non si molla la presa su Djalo: le ultime

Inter ancora in pole per Tiago Djalo: la situazione.

Inter su Buchanan? Spunta un incredibile indizio dal Club Brugge

Il Club Brugge non convoca Tajon Buchanan per il prossimo match: assist per l’Inter?

Superlega, l’Inter dice no: il comunicato UFFICIALE

Superlega, l’Inter dice no: il comunicato UFFICIALE del club nerazzurro, che da il suo completo appoggio a Uefa, FIFA e ECA

Rinnovi Inter, fumata bianca ormai prossima per 2 giocatori

L’Inter lavora alla questione rinnovi, portando a casa il sì di 2 giocatori fondamentali: i dettagli sugli accordi siglati

Le ultime sull’infortunio di Lautaro Martinez

Come sta l’attaccante dell’Inter dopo l’infortunio con il Bologna. Le ultime su Lautaro Martinez

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE

Inzaghi a Mediaset: «Meritavamo la vittoria. Sull’infortunio di Lautaro…»

Le parole a Mediaset dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi post Inter Bologna

Carlos Augusto a Inter TV: «Goal? Avrei voluto vincere stasera»

Le parole di Carlos Augusto dopo Inter Bologna di Coppa Italia.

Moratti a ruota libera tra passato e presente dell’Inter: le parole dell’ex presidente

Massimo Moratti si è raccontato in una lunga intervista tra passato e presente dell’Inter: le dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro.

Niente riposo per Lautaro: le probabili formazioni di Inter Bologna

Simone Inzaghi attua un turnover ragionato e non rinuncia a Lautaro in Inter Bologna: le probabili formazioni.

Inter all’assalto per Buchanan: la situazione

L’Inter si muove concretamente per Buchanan a gennaio: la situazione.

Antonello: «Nuovo stadio, seconda stella e futuro. Vi dico tutto»

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, parla del nuovo stadio e di tanto altro: le sue parole.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 19 DICEMBRE

Cuadrado: «Mi opererò al tendine. Ho dato tutto per l’Inter»

Le parole di Cuadrado sul suo intervento al tendine.

Probabili formazioni Inter Bologna: spazio ad Audero, Frattesi e Asllani

Le probabili formazioni di Inter Bologna di domani in Coppa Italia: turnover per Inzaghi, ma senza esagerare.

Thuram si racconta, tra compagni e non solo: «Lautaro capitano straordinario, i tifosi sono incredibili»

Marcus Thuram racconta il suo rapporto con Lautaro, i suoi primi mesi all’Inter e tanto altro: le dichiarazioni del francese.

Novità per il nuovo stadio dell’Inter a Rozzano: parte il sondaggio tra i tifosi

Si muove qualcosa per il nuovo stadio dell’Inter a Rozzano: il comunicato del club.

Inter Bologna, la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia: le sue parole

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter Bologna di Coppa Italia: le sue parole.

Inter Bologna, possibili minuti in campo per Pavard? Lo scenario

Benjamin Pavard può tornare in campo in Inter Bologna di domani: lo scenario per il match di Coppa Italia.

Youth League, sarà Inter Olympiacos agli spareggi: i dettagli dopo il sorteggio

Terminato il sorteggio degli spareggi di Youth League, l’avversaria dell’Inter Primavera di Chivu sarà l’Olympiacos: tutti i dettagli.

Inter e il rinnovo di Mkhitaryan, la situazione può diventare critica: cosa succede

L’Inter deve correre ai ripari per quanto riguarda il rinnovo di Mkhitaryan, una pratica più che urgente: ecco le motivazioni

Inter, domani l’operazione di Cuadrado: un indizio conduce a Buchanan come sostituto

Juan Cuadrado domani si opererà per risolvere in maniera definitiva il problema al tendine d’Achille, e l’Inter guarda al mercato

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 18 DICEMBRE

Classifica Serie A, come cambia dopo Atalanta Salernitana

Dopo la vittoria dell’Atalanta con la Salernitana nella 16^ giornata di Serie A, la classifica assume questo volto

Mercoledì Inter Bologna in Coppa Italia: queste le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Inter Bologna: le ultime sulle scelte di Inzaghi in attacco.

Il retroscena di Moratti su Messi all’Inter: ecco cos’ha detto

Moratti svela che Messi era stato vicino all’Inter: le parole dell’ex patron nerazzurro.

Supercoppa Italiana, annunciate le date: ecco quando giocherà l’Inter

L’Inter sfiderà la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana, mentre l’altra semifinale sarà tra Napoli e Fiorentina: qui le date ufficiali delle sfide e della finale.

Inter, brutte notizie per Sanchez

L’attaccante cileno non si è allenato con il gruppo e slitta il suo rientro.

Sorteggi Champions, l’avversaria dell’Inter

I nerazzurri da Nyon hanno pescato l’Atletico Madrid per gli ottavi di finale.

Sorteggi Champions alle 12, l’Inter incrocia le dita sperando di pescare questa squadra

Alle ore 12 si effettueranno i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, e l’Inter conoscerà la sua prossima avversaria

Lautaro salta Vieri e Milito: nuovo record per il capitano nerazzurro

Il capitano dell’Inter Lautaro, grazie al gol dell’1-0 momentaneo con la Lazio, ha superato 2 mostri sacri di casa nerazzurra: i dettagli

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 17 DICEMBRE

Inzaghi in conferenza stampa dopo Lazio Inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Ecco la conferenza stampa tenuta da Simone Inzaghi al triplice fischio del match tra Lazio e Inter della 16^ di Serie A

Lautaro a DAZN: «Quali sono i nostri obiettivi? Vincere tutto»

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio nella 16^ di Serie A, con un focus sul gruppo

Lazio Inter 0-2: comincia la fuga dei nerazzurri, la ThuLa non perdona

Appuntamento allo stadio Olimpico di Roma per la 16^ giornata di Serie A e il match tra Lazio e Inter: la cronaca live della partita

Mondiale per Club, UFFICIALE, ci sarà anche l’Inter: le date e tutti i dettagli

Mondiale per Club, UFFICIALE, ci sarà anche l’Inter: le date e tutti i dettagli sulla nuova competizione per i club della Fifa

Onana: «Non sono felice. All’Inter ero il miglior portiere della Champions, ma…»

Le parole a tutto campo ai microfoni di Sky Sport dell’ex portiere dell’Inter Onana, attualmente alla corte del Manchester United

Inzaghi sceglie Bisseck: le ultime di formazione per Lazio Inter

Yann Bisseck verso la titolarità in Lazio Inter: le scelte di Inzaghi in difesa.

Il messaggio di Inzaghi alla squadra per Lazio Inter: i dettagli

Stasera l’Inter sfida la Lazio: Inzaghi ha recapitato un messaggio forte e chiaro alla squadra.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 16 DICEMBRE

Zhang: «2023 emozionante, continuiamo a lottare per la seconda stella»

Zhang: «2023 emozionante, continuiamo a lottare per la seconda stella» Il videomessaggio del numero 1 del club nerazzuro

Rinnovi Inter, problemi nella trattativa per Dumfries: stallo e gelo fra le parti

Brusca frenata nella trattativa per il prolungamento di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter: ecco il motivo.

Calciomercato Inter, clamorosa ipotesi: un ex nerazzurro può tornare

Calciomercato Inter, clamorosa ipotesi per la corsia destra: il suo sarebbe un clamoroso ritorno.

Ausilio sugli obiettivi stagionali dell’Inter: le parole del ds nerazzurro

Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Piero Ausilio ha parlato così degli obiettivi stagionali dell’Inter: le parole del ds dei nerazzrri.

Lazio Inter, Sanchez salterà la gara, UFFICIALE il forfait del cileno

Alexis Sanchez non sarà a disposizione dell’Inter per il match di domani 17 dicembre con la Lazio: ecco il motivo

Marcus Thuram si racconta: parla l’attaccante dell’Inter

Thuram ha parlato della sua avventura con la maglia dell’Inter

Lazio Inter, la probabile formazione nerazzurra: riecco Bisseck

Il Corriere dello Sport propone la probabile formazione dell’Inter che domani 17 dicembre affronterà la Lazio nella 16^ di Serie A

Verso Lazio Inter, Inzaghi vuole fare scacco matto a Sarri: ultime sfide analizzate al microscopio

Simone Inzaghi è chiamato alla delicata sfida con Sarri nel match tra Lazio e Inter, in programma domani 17 dicembre: la strategia

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 15 DICEMBRE

Pavard torna tra i convocati in Lazio Inter: le ultime sul recupero di de Vrij e Dumfries

Simone Inzaghi ritrova Benjamin Pavard tra i convocati di Lazio Inter: novità anche sui recuperi di de Vrij e Dumfries.

Calciomercato Inter, contatto a distanza con Zhang a breve: gli verrà fatta una richiesta

Gli uomini di mercato dell’Inter sono pronti a fare una richiesta a Steven Zhang: contatto a distanza previsto nei prossimi giorni.

Ausilio tra obiettivi di mercato, rimpianti e l’operazione di Cuadrado: le parole del ds dell’Inter

Lunghissimo intervento di Piero Ausilio sul calciomercato e non solo: tutte le dichiarazioni del ds dell’Inter.

Buone nuove per Inzaghi e l’Inter, Pavard è pienamente recuperato: ci sarà con la Lazio?

Questa mattina il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo, a -2 dalla Lazio

Inter, le condizioni di De Vrij e Dumfries. La situazione ad Appiano

Ecco quali sono le condizioni attuali ad Appiano Gentile di De Vrij e Dumfries. Il programma d’allenamento in casa Inter

L’attacco dell’Inter non convince, ma per gennaio non ci sono fondi

L’Inter si trova ad affrontare un’urgenza nel reparto offensivo, con Sanchez e Arnautovic che non danno le garanzie richieste

Inter, se Cuadrado si opera arrivo anticipato di Djalo? Lo scenario stuzzica i dirigenti, ma ci sono altre 2 opzioni

Alla cena di lavoro svoltasi ieri sera ad Appiano, la dirigenza dell’Inter ha parlato dell’ipotesi dell’arrivo anticipato di Djalo

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 14 DICEMBRE

Verso Lazio Inter, la probabile dei nerazzurri: tornano i titolarissimi?

Ecco le ultime notizie sulla probabile formazione dell’Inter che domenica 17 dicembre affronterà la Lazio nella 16^ di Serie A

Cuadrado, la rivelazione di Di Marzio: «Potrebbe operarsi, i nerazzurri vogliono cogliere un’opportunità a gennaio»

L’esterno dell’Inter Juan Cuadrado potrebbe sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere la tendinite: le ultime

Mercato Inter, dalla Premier bussano alla porta per Calhanoglu: la situazione

Gli uomini di calciomercato dell’Inter dovranno respingere le richieste in arrivo per Hakan Calhanoglu: lo vogliono in Premier

Allenamento Inter, si rivede Pavard! Carlos Augusto provato in un ruolo inedito: le ultime

Buone notizie dall’allenamento di oggi dell’Inter ad Appiano Gentile, dove si rivede Benjamin Pavard: le ultime

Ranking UEFA, la classifica aggiornata fa sorridere l’Inter

L’Inter in ottima posizione nel ranking UEFA: questa la classifica aggiornata.

Lautaro corre verso il rinnovo con l’Inter: le ultime

Ultime novità sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter: tutti i dettagli.

Inter, Lautaro e la differenza con le big in Europa

L’Inter in Champions ha mostrato quello che è il reale obiettivo stagionale e la differenza con i grandi club in Europa deriva dall’utilizzo di Lautaro

Premi UEFA, Inter al secondo posto tra le italiane

Dopo i gironi della Champions League è il momento di tirare una prima riga sui bilanci, non tanto quelli in campo ma sui Premi UEFA: Inter seconda delle italiane

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE

Cena Inter, alla festa di Natale presente Handanovic

Durante la cena di Natale in casa Inter è anche presente Handanovic.

Inzaghi tra i migliori allenatori del 2023: in lizza per il The Best FIFA Men’s Coach

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, tra i finalisti per il The Best FIFA Men’s Coach del 2023: questi gli altri candidati.

Camano, agente di Lautaro, sul rinnovo del capitano dell’Inter: «Gioca nella squadra che tifa ed è felice, lavoriamo per il suo futuro»

L’agente di Lautaro Martinez, Camano, ha parlato così della trattativa per il rinnovo di contratto del proprio assistito con l’Inter: le sue parole.

Calciomercato Inter, nessun innesto in attacco a gennaio: questo il motivo

L’Inter non interverrà sul calciomercato in entrata in attacco in questa sessione invernale di mercato: questo il motivo.

I ricavi dell’Inter dopo la fase a gironi di finale di Champions League

Quanto ha guadagnato l’Inter nella prima parte di Champions League: i ricavi dei nerazzurri

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 12 DICEMBRE

Inter Real Sociedad, le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Inter-Real Sociedad, le parole di Inzaghi in conferenza stampa nel post match di Champions League

Inter Real Sociedad 0-0: nerazzurri secondi nel girone. Pareggio che sta stretto

Inter Real Sociedad finisce 0-0: nerazzurri secondi nel girone. Pareggio che sta stretto

Djalo può arrivare all’Inter già a gennaio?! Il difensore spinge per l’addio anticipato al Lille

Novità importanti sulla trattativa tra Inter e Tiago Djalo: il difensore può dire addio al Lille già a gennaio.

Inter Real Sociedad: quanto vale una vittoria dei nerazzurri? Le cifre

Inter Real Sociedad di stasera vale il primo posto nel girone di Champions League e non solo: ecco quanto incasserebbero i nerazzurri in caso di vittoria.

Sanchez non pensa alle offerte: il cileno vuole l’Inter

Inzaghi lancia Sanchez da titolare in Inter Real Sociedad: il punto sul futuro del cileno considerando le offerte ricevute.

Cuadrado verso l’addio all’Inter dopo i recenti infortuni?

Il colombiano potrebbe salutare anzi tempo l’Inter dopo i tanti problemi?

Acerbi: «Inter è passione, unicità, qualcosa che ti rende orgoglioso»

Protagonista del MatchDay programme dell’Inter in vista della partita di Champions, Francesco Acerbi si racconta così

Carlos Augusto titolare con la Real Sociedad, riposa Bastoni?

Comincia a delinearsi la formazione dell’Inter che stasera affronterà la Real Sociedad in Champions League: le ultime

Inter e Champions, ecco l’incasso monstre in caso di vittoria con la Real Sociedad

L’Inter si appresta a scendere in campo questa sera a San Siro con la Real Sociedad in Champions: ecco gli incassi in caso di vittoria

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 11 DICEMBRE

Darmian a Inter Tv: «Dovremo essere attenti e compatti, sarà una sfida difficile»

Le parole di Matteo Darmian a Inter TV

Le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Le dichiarazioni alla vigilia di Inter-Real Sociedad

Inter, Frattesi e il capolavoro di Inzaghi: ha lavorato sulla testa

Simone Inzaghi ha saputo lavorare tanto sotto l’aspetto mentale e la conferma di questo aspetto è confermata da Davide Frattesi

Inter, Lautaro al top in Champions… e intanto cerca il record

L’allievo modello di Simone Inzaghi e dell’Inter è Lautaro Martinez: da quando ha acquisito i gradi di capitano punta sempre al massimo e i numeri lo confermano

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 10 DICEMBRE

Classifica Serie A aggiornata, il nuovo volto dopo Roma Fiorentina

Ecco come cambia la classifica di Serie A alla 15^ giornata, dopo il match disputato tra Roma e Fiorentina: i dettagli

Inter esaltata da Thuram: «Siamo un gruppo vero, ma con lui mi trovo proprio bene»

Protagonista del podcast di Luca Ravenna Frog Talks, Marcus Thuram ha parlato dell’Inter rivelando curiosi aneddoti

Inter in campo ad Appiano: due indisponibili per Inzaghi. Pavard torna con la Lazio?

L’Inter si allena ad Appiano Gentile verso la sfida di Champions contro la Real Sociedad: le ultime dal centro sportivo

Inter-Udinese, partita perfetta dei nerazzurri: le statistiche

I numeri della grande vittoria dell’Inter contro l’Udinese

Inter Real Sociedad, designato l’arbitro del match di Champions League

Ecco chi sarà l’arbitro di Inter Real Sociedad: la designazione arbitrale per l’ultimo turno del girone di Champions League.

Inter Udinese, vittoria e sorpasso della Juve rimandato

L’Inter vince e convince a San Siro contro l’Udinese: respinto il tentato sorpasso in classifica della Juve.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 9 DICEMBRE

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico post Udinese

La conferenza stampa integrale tenuta da Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a margine della vittoria nella 15^ di Serie A con l’Udinese

Inter Udinese 4-0: i nerazzurri vincono, si divertono e si riprendono la vetta

Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Udinese, match della 15^ giornata di Serie A: ecco la live della partita

Bastoni titolare in Inter Udinese? Le ultime

Bastoni verso una maglia da titolare in Inter-Udinese

Probabili formazioni Inter Udinese, le scelte dei due tecnici

Ecco le probabili formazioni di Inter Udinese. Le scelte dei due tecnici

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 8 DICEMBRE

Inter Women Sampdoria, la lista di convocate di coach Guarino per la 10^ di Serie A

Ecco le convocate nerazzurre delle Inter Women che domani 9 dicembre sfideranno la Sampdoria per la 10^ di Serie A

Classifica Serie A, la Juve torna in testa a +1 dall’Inter, ma domani c’è l’Udinese

Alla 15^ giornata di Serie A, grazie al successo casalingo conquistato contro il Napoli, la Juve scavalca l’Inter: la classifica aggiornata

Inter Udinese, le ULTIMISSIME sulla probabile formazione nerazzurra

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Inter che domani 9 dicembre scenderà in campo con l’Udinese

Lautaro Martinez: «L’anno scorso ho giocato mesi sul dolore. Piangevo e…»

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è tornato a parlare del suo infortunio della passata stagione che lo ha costretto a scendere in campo con il dolore

Probabili Formazioni Inter Udinese, Bisseck verso la titolarità

Ecco le ultime novità per quanto concerne le probabili formazioni di Inter Udinese e sulla possibile titolarità di Bisseck

Biglietti Inter Udinese, verso il tutto esaurito. I settori disponibili

Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di Inter Udinese: un contesto che sta andando diretto verso il tutto esaurito

Inter Udinese, scatta l’ora di Bisseck e Carlos Augusto: l’idea di Inzaghi

Uno degli scenari che si prospetta a Simone Inzaghi in vista del match della sua Inter con l’Udinese è di schierare questi due giocatori

Lautaro vede solo nerazzurro: le parole toccanti sull’Inter verso il rinnovo

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni al miele sulla squadra, preziose in ottica rinnovo

Udinese, verso l’Inter: Lucca e Thauvin le armi di Cioffi

L’Udinese sta preparando l’insidiosa trasferta di Milano e vuole bissare quanto fatto con il Milan proprio a San Siro

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

Verso Inter Udinese, la probabile formazione scelta da Inzaghi

Verso Inter Udinese, la probabile formazione scelta da Inzaghi per il match di sabato sera contro i friulani

De Vri-Dumfries, c’è una data precisa per il rientro

I due olandesi sono già al lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni.

Inter, Pavard le condizioni migliorano ma Inzaghi vuole cautela

Il difensore francese piano piano va verso la via del recupero.

Cuadrado: «Idoli, momenti difficili e curiosità. Vi racconto tutto»

Cuadrado si è raccontato. Ecco le parole dell’esterno dell’Inter.

Lautaro annuncia: «Rinnovo? Manca poco, firmo anche domani»

Lautaro Martinez annuncia l’imminente accordo per il rinnovo di contratto con l’Inter: le parole del capitano.

Inter Udinese, nuovo ruolo per Frattesi? L’idea di Inzaghi

In Inter Udinese, Davide Frattesi potrebbe giocare in un ruolo inedito: ecco l’idea di Inzaghi.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

Marotta su Lautaro Martinez: «Orgogliosi di averlo all’Inter»

Le parole di Beppe Marotta nei confronti del capitano dell’Inter Lautaro Martinez

Bastoni ancora a parte ad Appiano: ecco quando potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è alle prese col recupero dal recente infortunio: ecco le ultime sull’allenamento

Inter Udinese, ipotesi Frattesi schierato in un ruolo inedito: lo scenario

Il tecnico dell’Inter vaglia varie ipotesi sulla formazione da schierare per il match con l’Udinese: ecco l’idea su Davide Frattesi

Inter Udinese, la maglia sarà un tributo alla saga dei Transformers – FOTO

Le prime immagini della maglia che indosserà l’Inter contro l’Udinese: l’edizione limitata e speciale per celebrare la saga dei Transformers.

La Qatar Islamic Bank compra l’Inter? Lo scenario per il futuro del club

Il nuovo nome accostato ad una possibile cessione delle quote dell’Inter è quello della banca qatariota, la Qatar Islamic Bank: dietro c’è anche la mano di Infantino.

Dimarco Inter, avanti per il rinnovo: novità sulla clausola

L’Inter si siede al tavolo anche per il rinnovo di Dimarco: i dettagli.

Lautaro Inter, intesa vicina per il rinnovo a vita: resterà in nerazzurro per 10 anni

Lautaro Martinez è vicinissimo al rinnovo di contratto con l’Inter: i dettagli sull’accordo che lo renderà una bandiera del club.

Rinnovo Mkhitaryan, accordo ad un passo con l’Inter: i dettagli

L’Inter accelera per il rinnovo di contratto di Mkhitaryan: fumata bianca vicina.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 5 DICEMBRE

Bergomi: «Rabiot è il Lautaro Martinez della Juventus»

Le parole di Beppe Bergomi paragonando Rabiot a Lautaro Martinez.

Infortunio Arnautovic: l’esito degli esami alla mano per l’austriaco

Infortunio alla mano per Marko Arnautovic: l’esito degli esami. L’attaccante dell’Inter dovrà giocare col dito steccato.

Infortunio Dumfries: ecco l’esito degli esami

Novità sulle condizioni di Denzel Dumfries dopo l’infortunio: il comunicato dell’Inter sull’esito degli esami strumentali.

Infortunio de Vrij: ecco l’esito degli esami

Novità sulle condizioni di Stefan de Vrij dopo l’infortunio: il comunicato dell’Inter sull’esito degli esami strumentali.

Inter, Inzaghi e il turnover: la strategia paga

Simone Inzaghi ha in mano l’Inter e lo ha dimostrato in questa settimana importante con un trittico importante e difficile

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 4 DICEMBRE

Classifica Serie A, il nuovo volto dopo Torino-Atalanta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini crolla a Torino, perdendo 3 a 0: i dettagli sul match e come cambia la classifica di Serie A

Ausilio: «Mercato di gennaio e rinnovi, vi dico tutto»

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato importanti dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio: eccole

Inter, preoccupano le condizioni di De Vrij

A preoccupare Inzaghi non è tanto Dumfries ma il centrale, dopo l’esito degli esami si sapranno anche i tempi di recupero.

Inter, le parole di Beppe Marotta

L’ad dei nerazzurri ha parlato al Gran galà del calcio durante la premiazione del Golden Boy degli episodi di Napoli-Inter e del rinnovo di Mkhitaryan

Zilliacus vuota il sacco: vuole l’Inter e non esclude la permanenza di Zhang

Nuove dichiarazioni di Zilliacus, che vuole l’Inter ma non esclude una possibile permanenza di Zhang: ecco cos’ha detto.

Marotta su Lautaro: le parole dell’AD dell’Inter

L’AD dell’Inter, Beppe Marotta, risponde così su Lautaro Martinez e sulla volontà di rinnovare il contratto del capitano nerazzurro: le sue parole.

de Vrij e Dumfries: domani gli esami per i due nerazzurri

Novità sugli infortuni di de Vrij e Dumfries: sono previsti per domani gli esami strumentali.

Sacchi si ricrede sull’Inter: «Non ho difficoltà a dire che è da scudetto»

Arrigo Sacchi, dopo le critiche mosse all’Inter, fa marcia indietro dopo la vittoria ottenuta col Napoli, ed elogia il gioco nerazzurro

Inter, Dumfries e De Vrij ko: gli aggiornamenti sulle condizioni dei difensori

Continuano i problemi per l’Inter nel reparto difensivo, dopo gli infortuni di De Vrij e Dumfries nel match col Napoli: le ultime

