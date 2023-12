NEWS Fc Internazionale DIRETTA: 0-0 con la Real Sociedad, le parole di Mister Inzaghi in conferenza

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra

Ultimissime Notizie Inter LIVE – 12 dicembre 2023

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 12 DICEMBRE

Inter Real Sociedad, le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Inter Real Sociedad, le parole di Inzaghi in conferenza stampa nel post match di Champions League

Inter Real Sociedad 0-0: nerazzurri secondi nel girone. Pareggio che sta stretto

Inter Real Sociedad 0-0: nerazzurri secondi nel girone. Pareggio che sta stretto

Djalo può arrivare all’Inter già a gennaio?! Il difensore spinge per l’addio anticipato al Lille

Novità importanti sulla trattativa tra Inter e Tiago Djalo: il difensore può dire addio al Lille già a gennaio.

Inter Real Sociedad: quanto vale una vittoria dei nerazzurri? Le cifre

Inter Real Sociedad di stasera vale il primo posto nel girone di Champions League e non solo: ecco quanto incasserebbero i nerazzurri in caso di vittoria.

Sanchez non pensa alle offerte: il cileno vuole l’Inter

Inzaghi lancia Sanchez da titolare in Inter Real Sociedad: il punto sul futuro del cileno considerando le offerte ricevute.

Cuadrado verso l’addio all’Inter dopo i recenti infortuni?

Il colombiano potrebbe salutare anzi tempo l’Inter dopo i tanti problemi?

Acerbi: «Inter è passione, unicità, qualcosa che ti rende orgoglioso»

Protagonista del MatchDay programme dell’Inter in vista della partita di Champions, Francesco Acerbi si racconta così

Carlos Augusto titolare con la Real Sociedad, riposa Bastoni?

Comincia a delinearsi la formazione dell’Inter che stasera affronterà la Real Sociedad in Champions League: le ultime

Inter e Champions, ecco l’incasso monstre in caso di vittoria con la Real Sociedad

L’Inter si appresta a scendere in campo questa sera a San Siro con la Real Sociedad in Champions: ecco gli incassi in caso di vittoria

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 11 DICEMBRE

Darmian a Inter Tv: «Dovremo essere attenti e compatti, sarà una sfida difficile»

Le parole di Matteo Darmian a Inter TV

Le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Le dichiarazioni alla vigilia di Inter-Real Sociedad

Inter, Frattesi e il capolavoro di Inzaghi: ha lavorato sulla testa

Simone Inzaghi ha saputo lavorare tanto sotto l’aspetto mentale e la conferma di questo aspetto è confermata da Davide Frattesi

Inter, Lautaro al top in Champions… e intanto cerca il record

L’allievo modello di Simone Inzaghi e dell’Inter è Lautaro Martinez: da quando ha acquisito i gradi di capitano punta sempre al massimo e i numeri lo confermano

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 10 DICEMBRE

Classifica Serie A aggiornata, il nuovo volto dopo Roma Fiorentina

Ecco come cambia la classifica di Serie A alla 15^ giornata, dopo il match disputato tra Roma e Fiorentina: i dettagli

Inter esaltata da Thuram: «Siamo un gruppo vero, ma con lui mi trovo proprio bene»

Protagonista del podcast di Luca Ravenna Frog Talks, Marcus Thuram ha parlato dell’Inter rivelando curiosi aneddoti

Inter in campo ad Appiano: due indisponibili per Inzaghi. Pavard torna con la Lazio?

L’Inter si allena ad Appiano Gentile verso la sfida di Champions contro la Real Sociedad: le ultime dal centro sportivo

Inter-Udinese, partita perfetta dei nerazzurri: le statistiche

I numeri della grande vittoria dell’Inter contro l’Udinese

Inter Real Sociedad, designato l’arbitro del match di Champions League

Ecco chi sarà l’arbitro di Inter Real Sociedad: la designazione arbitrale per l’ultimo turno del girone di Champions League.

Inter Udinese, vittoria e sorpasso della Juve rimandato

L’Inter vince e convince a San Siro contro l’Udinese: respinto il tentato sorpasso in classifica della Juve.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 9 DICEMBRE

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico post Udinese

La conferenza stampa integrale tenuta da Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a margine della vittoria nella 15^ di Serie A con l’Udinese

Inter Udinese 4-0: i nerazzurri vincono, si divertono e si riprendono la vetta

Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Udinese, match della 15^ giornata di Serie A: ecco la live della partita

Bastoni titolare in Inter Udinese? Le ultime

Bastoni verso una maglia da titolare in Inter-Udinese

Probabili formazioni Inter Udinese, le scelte dei due tecnici

Ecco le probabili formazioni di Inter Udinese. Le scelte dei due tecnici

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 8 DICEMBRE

Inter Women Sampdoria, la lista di convocate di coach Guarino per la 10^ di Serie A

Ecco le convocate nerazzurre delle Inter Women che domani 9 dicembre sfideranno la Sampdoria per la 10^ di Serie A

Classifica Serie A, la Juve torna in testa a +1 dall’Inter, ma domani c’è l’Udinese

Alla 15^ giornata di Serie A, grazie al successo casalingo conquistato contro il Napoli, la Juve scavalca l’Inter: la classifica aggiornata

Inter Udinese, le ULTIMISSIME sulla probabile formazione nerazzurra

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Inter che domani 9 dicembre scenderà in campo con l’Udinese

Lautaro Martinez: «L’anno scorso ho giocato mesi sul dolore. Piangevo e…»

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è tornato a parlare del suo infortunio della passata stagione che lo ha costretto a scendere in campo con il dolore

Probabili Formazioni Inter Udinese, Bisseck verso la titolarità

Ecco le ultime novità per quanto concerne le probabili formazioni di Inter Udinese e sulla possibile titolarità di Bisseck

Biglietti Inter Udinese, verso il tutto esaurito. I settori disponibili

Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di Inter Udinese: un contesto che sta andando diretto verso il tutto esaurito

Inter Udinese, scatta l’ora di Bisseck e Carlos Augusto: l’idea di Inzaghi

Uno degli scenari che si prospetta a Simone Inzaghi in vista del match della sua Inter con l’Udinese è di schierare questi due giocatori

Lautaro vede solo nerazzurro: le parole toccanti sull’Inter verso il rinnovo

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni al miele sulla squadra, preziose in ottica rinnovo

Udinese, verso l’Inter: Lucca e Thauvin le armi di Cioffi

L’Udinese sta preparando l’insidiosa trasferta di Milano e vuole bissare quanto fatto con il Milan proprio a San Siro

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

Verso Inter Udinese, la probabile formazione scelta da Inzaghi

Verso Inter Udinese, la probabile formazione scelta da Inzaghi per il match di sabato sera contro i friulani

De Vri-Dumfries, c’è una data precisa per il rientro

I due olandesi sono già al lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni.

Inter, Pavard le condizioni migliorano ma Inzaghi vuole cautela

Il difensore francese piano piano va verso la via del recupero.

Cuadrado: «Idoli, momenti difficili e curiosità. Vi racconto tutto»

Cuadrado si è raccontato. Ecco le parole dell’esterno dell’Inter.

Lautaro annuncia: «Rinnovo? Manca poco, firmo anche domani»

Lautaro Martinez annuncia l’imminente accordo per il rinnovo di contratto con l’Inter: le parole del capitano.

Inter Udinese, nuovo ruolo per Frattesi? L’idea di Inzaghi

In Inter Udinese, Davide Frattesi potrebbe giocare in un ruolo inedito: ecco l’idea di Inzaghi.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

Marotta su Lautaro Martinez: «Orgogliosi di averlo all’Inter»

Le parole di Beppe Marotta nei confronti del capitano dell’Inter Lautaro Martinez

Bastoni ancora a parte ad Appiano: ecco quando potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è alle prese col recupero dal recente infortunio: ecco le ultime sull’allenamento

Inter Udinese, ipotesi Frattesi schierato in un ruolo inedito: lo scenario

Il tecnico dell’Inter vaglia varie ipotesi sulla formazione da schierare per il match con l’Udinese: ecco l’idea su Davide Frattesi

Inter Udinese, la maglia sarà un tributo alla saga dei Transformers – FOTO

Le prime immagini della maglia che indosserà l’Inter contro l’Udinese: l’edizione limitata e speciale per celebrare la saga dei Transformers.

La Qatar Islamic Bank compra l’Inter? Lo scenario per il futuro del club

Il nuovo nome accostato ad una possibile cessione delle quote dell’Inter è quello della banca qatariota, la Qatar Islamic Bank: dietro c’è anche la mano di Infantino.

Dimarco Inter, avanti per il rinnovo: novità sulla clausola

L’Inter si siede al tavolo anche per il rinnovo di Dimarco: i dettagli.

Lautaro Inter, intesa vicina per il rinnovo a vita: resterà in nerazzurro per 10 anni

Lautaro Martinez è vicinissimo al rinnovo di contratto con l’Inter: i dettagli sull’accordo che lo renderà una bandiera del club.

Rinnovo Mkhitaryan, accordo ad un passo con l’Inter: i dettagli

L’Inter accelera per il rinnovo di contratto di Mkhitaryan: fumata bianca vicina.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 5 DICEMBRE

Bergomi: «Rabiot è il Lautaro Martinez della Juventus»

Le parole di Beppe Bergomi paragonando Rabiot a Lautaro Martinez.

Infortunio Arnautovic: l’esito degli esami alla mano per l’austriaco

Infortunio alla mano per Marko Arnautovic: l’esito degli esami. L’attaccante dell’Inter dovrà giocare col dito steccato.

Infortunio Dumfries: ecco l’esito degli esami

Novità sulle condizioni di Denzel Dumfries dopo l’infortunio: il comunicato dell’Inter sull’esito degli esami strumentali.

Infortunio de Vrij: ecco l’esito degli esami

Novità sulle condizioni di Stefan de Vrij dopo l’infortunio: il comunicato dell’Inter sull’esito degli esami strumentali.

Inter, Inzaghi e il turnover: la strategia paga

Simone Inzaghi ha in mano l’Inter e lo ha dimostrato in questa settimana importante con un trittico importante e difficile

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 4 DICEMBRE

Classifica Serie A, il nuovo volto dopo Torino-Atalanta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini crolla a Torino, perdendo 3 a 0: i dettagli sul match e come cambia la classifica di Serie A

Ausilio: «Mercato di gennaio e rinnovi, vi dico tutto»

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato importanti dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio: eccole

Inter, preoccupano le condizioni di De Vrij

A preoccupare Inzaghi non è tanto Dumfries ma il centrale, dopo l’esito degli esami si sapranno anche i tempi di recupero.

Inter, le parole di Beppe Marotta

L’ad dei nerazzurri ha parlato al Gran galà del calcio durante la premiazione del Golden Boy degli episodi di Napoli-Inter e del rinnovo di Mkhitaryan

Zilliacus vuota il sacco: vuole l’Inter e non esclude la permanenza di Zhang

Nuove dichiarazioni di Zilliacus, che vuole l’Inter ma non esclude una possibile permanenza di Zhang: ecco cos’ha detto.

Marotta su Lautaro: le parole dell’AD dell’Inter

L’AD dell’Inter, Beppe Marotta, risponde così su Lautaro Martinez e sulla volontà di rinnovare il contratto del capitano nerazzurro: le sue parole.

de Vrij e Dumfries: domani gli esami per i due nerazzurri

Novità sugli infortuni di de Vrij e Dumfries: sono previsti per domani gli esami strumentali.

Sacchi si ricrede sull’Inter: «Non ho difficoltà a dire che è da scudetto»

Arrigo Sacchi, dopo le critiche mosse all’Inter, fa marcia indietro dopo la vittoria ottenuta col Napoli, ed elogia il gioco nerazzurro

Inter, Dumfries e De Vrij ko: gli aggiornamenti sulle condizioni dei difensori

Continuano i problemi per l’Inter nel reparto difensivo, dopo gli infortuni di De Vrij e Dumfries nel match col Napoli: le ultime

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 3 DICEMBRE

Inzaghi in conferenza: «Ottima gara. De Vrij e Dumfries? Ecco come stanno»

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter al Maradona contro il Napoli

Inzaghi a DAZN: «Ho abbracciato i ragazzi uno ad uno»

Il tecnico Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni postpartita dopo la vittoria della sua Inter in casa del Napoli

Barella a DAZN: «Voglio ringraziare i compagni per avermi sostenuto»

Dopo un gol e un assist siglati nel match tra Napoli e Inter, Nicolò Barella rilascia queste dichiarazioni nel postpartita

Tegola per l’Udinese, infortunio per Success: a rischio per l’Inter

Sabato prossimo c’è Inter Udinese e Cioffi rischia di perdere una pedina importante: infortunio per Success.

Napoli Inter, i convocati di Mazzarri: la lista completa

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per Napoli Inter: ecco le scelte del tecnico dei partenopei.

Infortunio Pavard, fissata la data per il rientro del difensore

Novità importanti per l’Inter sul recupero di Benjamin Pavard dall’infortunio: ecco quando dovrebbe tornare.

Il Napoli ritrova Zielinski per l’Inter, e quei riflettori di mercato…

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha recuperato dall’infortunio e sarà presente nel match con l’Inter? Le ultime su di lui

Napoli Inter, le probabili formazioni: Osimhen sfida Lautaro

Questa sera alle ore 20,45 al Maradona in campo la sfida tra Napoli e Inter, ecco le probabili formazioni del match

LE ULTIMISSIME DI SABATO 2 DICEMBRE

Classifica Serie A, come cambia dopo Milan-Frosinone

A margine della vittoria del Milan col Frosinone nella 14^ giornata di Serie A, ecco come cambia il volto della classifica

Le possibili scelte di Mazzarri per Napoli-Inter

Le possibili formazioni di Napoli-Inter: chi sceglie Mazzarri?

Inter, Inzaghi nel segno della continuità

Pochi dubbi di formazione per il tecnico in vista della gara contro il Maradona.

Inter, niente Napoli per Bastoni

Il centrale ha lavorato ancora a parte. Le ultime.

Pavard, ottime notizie sul difensore dell’Inter: c’è la data del rientro!

Benjamin Pavard, dopo l’infortunio, scalpita per tornare in campo con la sua Inter: ecco quando potrà succedere

Lautaro anima e corpo dell’Inter: in gol ogni 56 minuti

Il Toro Lautaro Martinez sta stracciando ogni record con la maglia della sua Inter: Inzaghi non può fare a meno di lui

Zielinski Inter, Marotta vuole soddisfare le sue richieste: le ULTIME

Piotr Zieliński è uno dei profili seguiti con maggiore interesse dall’Inter: ecco gli aggiornamenti sulla situazione di mercato

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 1 DICEMBRE

Spagna-Italia, Cambiaghi trascina le azzurre alla vittoria!

Michela Cambiaghi ha segnato uno dei 3 gol dell’Italia nel match di Nations League contro le campionesse del Mondo della Spagna

Inter su Dragusin? L’agente del giocatore vuota il sacco

Florin Manea, agente del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha parlato della possibilità che il giocatore approdi all’Inter

Taremi Inter, prima opzione dei nerazzurri per l’attacco: i dettagli

Taremi Inter, prima opzione dei nerazzurri per l’attacco: i dettagli sulla vicenda legata al bomber

Rinnovi in casa Inter, 5 nomi sul tavolo dei nerazzurri

L’Inter sta lavorando ai rinnovi di cinque giocatori, con l’intento di prolungare la loro permanenza in nerazzurro: i dettagli

Appiano Gentile, le ultime sugli infortunati: Dumfries recupera, Bastoni parzialmente in gruppo e Pavard…

Novità importanti dall’infermeria dell’Inter per Dumfries, Bastoni e Pavard: i dettagli.

Benfica Inter, il retroscena sul discorso di Inzaghi all’intervallo

Un Simone Inzaghi quasi senza voce all’intervallo di Benfica Inter: ecco cos’è successo.

Inter, novità sui rinnovi: da Dumfries e Mkhitaryan a Barella, Dimarco e Lautaro

L’Inter pensa a blindare i migliori giocatori con il rinnovo: le ultime sulle trattative per il prolungamento di contratto.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, aumenta la concorrenza per Guirassy

Tanti i club interessati a Guirassy dello Stoccarda, obiettivo di mercato anche dell’Inter: ecco chi altro lo vuole.

Infortunio Dumfries, l’olandese è recuperato per Napoli Inter

Inzaghi può sorridere per il recupero di Denzel Dumfries: l’esterno ci sarà in Napoli Inter.

Napoli Inter, Bastoni non ce la fa: le sue condizioni

Alessandro Bastoni con ogni probabilità salterà Napoli Inter: le ultime sulle sue condizioni.

Calendario pieno per l’Inter a dicembre

Tanti impegni in vista per l’Inter a dicembre

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE

Youth League Benfica-Inter 1-1: discorso qualificazioni rimandato

Ecco la cronaca live del match della Youth League tra Benfica e Inter Primavera nella quinta giornata del gruppo D: seguila con noi

Benfica-Inter, tre giocatori ko per Schmidt! I dettagli su chi salterà il match

Il confronto di questa sera tra Benfica e Inter vedrà tre giocatori del club portoghese assenti in campo: ecco di chi si tratta

Mkhitaryan Inter, operazione rinnovo in dirittura d’arrivo: c’è la data

Il rinnovo di contratto di Mkhitaryan con l’Inter è ormai cosa fatta: qui i dettagli e la possibile data per la definitiva stretta di mano.

Benfica Inter, un solo dubbio di formazione per Inzaghi: i dettagli

Simone Inzaghi studia la formazione per Benfica Inter di stasera: un solo dubbio per il tecnico nerazzurro.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 28 NOVEMBRE

Benfica Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

La conferenza stampa di Simone Inzaghi pre Benfica Inter

Benfica Inter, la conferenza stampa di Carlos Augusto La conferenza stampa di Carlos Augusto pre Benfica Inter

Audero titolare in Benfica Inter? Le ultime sulla formazione

Inzaghi pensa di schierare Emil Audero tra i pali in Benfica Inter? Ecco cosa filtra sulla probabile formazione.

Sala sul nuovo stadio: «Inter più indietro del Milan»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto sul tema del nuovo stadio di Inter e Milan: le sue parole.

Benfica Inter, quale sarà la coppia d’attacco? L’idea di Inzaghi

L’idea di Simone Inzaghi per Benfica Inter: ecco chi dovrebbe giocare in attacco.

Zhang non si presenta in tribunale

Zhang, non si è presentato in tribunale per la causa promossa da China Construction Bank.

Zielinski, l’Inter ci prova

Il centrocampista polacco non dovrebbe rinnovare il contratto col Napoli e i nerazzurri provano l’assalto.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI 27 NOVEMBRE

Serie A, la classifica aggiornata dopo i posticipi

L’Inter sempre in vetta, il Bologna agguanta la Roma in Zona Europa.

Bastoni punta il Napoli: le ultime sulle condizioni del centrale

Le ultime notizie sulle condizioni del centrale difensivo dell’Inter, alle prese con un problema fisico

Benfica-Inter, dove vedere il match di Champions in tv e live streaming

Mercoledì 29 novembre l’Inter affronterà a Lisbona il Benfica: ecco dove sarà possibile vedere la partita in tv e live streaming

Inter, gli aggiornamenti su Sanchez e Pavard: ci sono novità!

L’Inter si prepara alla trasferta di Champions League col Benfica: ecco gli aggiornamenti da Appiano Gentile su Sanchez e Pavard

Benfica-Inter, il calendario delle attività della vigilia

Il 29 novembre l’Inter giocherà contro il Benfica in Champions League: ecco il calendario delle attività della vigilia

Benfica Inter, designato l’arbitro del match di Champions League

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Champions League nel quale si sfideranno Benfica ed Inter

Juve Inter, niente doccia per i giocatori nerazzurri. Ecco perché

Juve Inter senza doccia per i giocatori nerazzurri. Ecco perché

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 26 NOVEMBRE

Juve Inter, la conferenza stampa postpartita di Inzaghi

Al termine di Juve Inter, Simone Inzaghi è intervenuto così in conferenza stampa: le sue parole.

Juve Inter finisce sull’1 ad 1: ecco com’è andata

L’attesissimo match tra Juve ed Inter è terminato sull’1 ad 1: il riassunto del match.

Verso Juve-Inter, i convocati UFFICIALI di Allegri: ci sono Locatelli e Alex Sandro!

Ecco la lista di giocatori della Juve convocati da Max Allegri per la sfida infuocata di oggi 26 novembre con l’Inter

Handanovic, ecco il futuro dell’ex portiere e capitano interista

Ecco quale sarà il Handanovic ex portiere dell’Inter

LE ULTIMISSIME DI SABATO 25 NOVEMBRE

Mkhitaryan, rinnovo ormai alle porte con l’Inter: sarà biennale!

Henrikh Mkhitaryan sta disputando una stagione incredibile con l’Inter, tanto che sta per arrivare il rinnovo biennale: i dettagli

L’Inter Women di Guarino si aggiudica il derby contro il Milan

Vittoria per l’Inter Femminile di Rita Guarino contro il Milan: ecco com’è andata.

La conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Juve Inter

Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve Inter: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Juve Inter

Simone Inzaghi alla vigilia di Juve Inter: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Cuadrado recupera per Juventus-Inter? Oggi la risposta definitiva

Riuscirà a recuperare Cuadrado in vista di Juventus Inter?

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 24 NOVEMBRE

Inter, il bilancio trimestrale fa respirare le casse: +56%

Il bilancio dell’Inter nell’arco trimestrale

Handanovic: «Sono osservatore all’Inter. Voglio allenare in futuro»

Le dichiarazioni dell’ex portiere dell’Inter Handanovic su quello che è sarà il suo futuro all’interno del mondo calcistico

Conte: «All’Inter è stata importante la psicologa»

Le parole dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte su quello che è stato il suo passato nerazzurro in termini di psicologia

UFFICIALE – Marotta rinnova con l’Inter fino al 2027

Beppe Marotta ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 2027: un segno di progettualità a lungo termine

Inter, per la Juve scalpitano anche Frattesi e Asllani: chance per loro?

L’Inter verso la Juve deve fare i conti con la coperta corta in difesa e attacco, ma a centrocampo il ventaglio di scelte è ampio: le ultime verso il match

Giornata decisiva per Cuadrado: la convocazione per Juve-Inter passa da qui

Oggi ad Appiano Inzaghi ritroverà tutta la rosa dell’Inter, a 48 ore dal match contro la Juve: Cuadrado avrà il verdetto sulla convocazione

Lautaro Martinez, l’agente: «Rinnovo? Lavoriamo per un accordo positivo»

Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito con l’Inter nel corso di una intervista a Tuttosport

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

Colpani Inter, Marotta ha fissato un incontro col Monza: i dettagli

L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è mosso per il talento del Monza Andrea Colpani, seguito con interesse dai nerazzurri

Inter, Ben Yedder a gennaio? Dal Monaco certi di una cosa

Si accende il calciomercato dell’Inter, dopo i rumors degli scorsi giorni circa il possibile arrivo di Ben Yedder dal Monaco fanno chiarezza

Zanetti esalta Lautaro: «Può essere il dopo Messi in Argentina, si sta confermando leader»

Zanetti esalta Lautaro: «Può essere il dopo Messi in Argentina, si sta confermando» Le parole dell’ex capitano

Juventus Inter, le ultime sulle condizioni di Dimarco

Le condizioni dell’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco in vista della gara esterna contro la Juventus domenica sera

Verso Juve-Inter, Altobelli: «Una delle due vincerà il campionato»

Il doppio ex di Juve e Inter Alessandro Altobelli ha detto la sua sul confronto del 26 novembre tra le squadre, che infiammerà la classifica

Inter, pochi dubbi per Inzaghi: la probabile formazione anti-Juve

Simone Inzaghi non ha molti dubbi sulla formazione da schierare contro la Juventus: la probabile dell’Inter

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Lautaro Martinez, rientro anticipato ad Appiano Gentile? La data

Ecco quando rientrerà l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez.

L’Inter e il dato con la Juventus

L’Allianz Stadium è un fortino per la Juventus, ecco cosa può fare l’Inter

Le scelte di Inzaghi con la Juventus

Simone Inzaghi si affida a due sue certezze contro i bainconeri, svelate le scelte del tecnico

Bastoni salta la gara contro la Juventus, ma non solo

Bastoni in dubbio anche per la partita contro il Napoli, le ultime

Marotta suona la carica: le parole sull’Inter, San Siro e l’obiettivo scudetto

Le parole di Beppe Marotta tra mercato, futuro Inter e Scudetto.

Le scelte di Inzaghi verso la Juventus

Juventus-Inter probabili formazioni, Inzaghi rivoluzione in difesa.

L’esito degli esami di Bastoni

Ufficiale l’esito degli esami di Bastoni, quando torna il nerazzurro.

I conti dell’Inter nel post Conte

I numeri economici dei nerazzurri negli ultimi anni.

Gli interisti volano in Nazionale

Prestazioni solide dei nerazzurri con l’Italia

Italia, il messaggio di Acerbi

Il centrale, tra i migliori degli azzurri, ha esultato sui social.

Italia, Frattesi dopo la gara contro l’Ucraina

Il centrocampista dell’Inter ha commentato la qualificazione.

Ucraina Italia, Acerbi: «Per noi è come una finale»

Le parole di Francesco Acerbi prima di Ucraina Italia.

Rinnovo Mkhitaryan, l’Inter ci crede per altri 2 anni: lo scenario

Henrikh Mkhitaryan è uno dei giocatori dell’Inter imprescindibile per la scacchiera inzaghiana: per lui pronto un rinnovo biennale

Calciomercato Inter, Cuadrado non convince? Scelto il sostituto ideale

L’incognita sulle condizioni fisiche di Juan Cuadrado è un tema che riflette anche sul calciomercato dell’Inter: individuato il sostituto

Infortunati, oggi sia Calhanoglu che Bastoni ad Appiano Gentile: le ultime sul loro recupero

Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni saranno oggi ad Appiano Gentile: queste le ultime sulle loro condizioni.

Cuadrado, ecco come procede il suo recupero dall’infortunio: ce la fa per Juve Inter?

Juan Cuadrado corre verso il recupero dall’infortunio: il colombiano vuole esserci per Juve Inter.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 19 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, fatta l’offerta a Djalò! I dettagli

L’Inter si è mossa per ingaggiare il difensore del Lille Djalò, già seguito da tempo da Ausilio e molto apprezzato in casa nerazzurra

Barella: «Jorginho va solo ringraziato per quello che ha fatto»

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match tra Ucraina e Italia

Zanetti e il ricordo toccante sulla madre: «Era la finale di Coppa Italia»

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha raccontato del suo arrivo tra le fila nerazzurre, ripercorrendo tappe significative

Juventus-Inter Women 5-0 : troppa Juve per le ragazze di Guarino

Appuntamento della 8^ giornata di Serie A femminile, col match tra Juventus Women Inter Women : ecco la live della partita

Inter, Thuram: «Sono in fiducia. Ecco cosa mi dice Deschamps»

Le dichiarazioni dell’attaccante della Francia Thuram vista l’ultima partita vinta ben 14-0. Ecco le parole del giocatore dell’Inter

Barella: «Spero di fare molte presenze con la Nazionale»

Le parole del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Barella commentando le 50 presenze conquistate con la maglia azzurra

Infortunio Bastoni: terapie, nuovi esami e tempi di recupero

Rischia di non farcela Alessandro Bastoni per Juve Inter: le ultime sul suo infortunio.

Infortunio Cuadrado: i colombiano spera nel recupero per Juve Inter

Le ultime sulle condizioni di Juan Cuadrado: il colombiano corre verso il recupero per Juve Inter.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 18 NOVEMBRE

Emergenza difesa in casa Inter

I nerazzurri a ranghi ridotti in difesa: due Primavera convocati con la Juventus?

Calciomercato Inter, 4 nomi a parametro zero per i nerazzurri: i dettagli

L’Inter pensa a 4 obiettivi da prendere a parametro zero: questi tutti i nomi.

Darmian verso il rinnovo: l’Inter ha già deciso

L’Inter vuole premiare Darmian con il rinnovo: il difensore si è messo in mostra anche in Nazionale.

Dimarco tra Nazionale e gol in Inter-Frosinone: le sue parole

Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Ucraina Italia, tornando anche sul suo gol in Inter-Frosinone: le sue parole.

Stadio Inter a Rozzano, parla l’assessore Tancredi di Milano

L’assessore Tancredi interviene sul tema del nuovo stadio dell’Inter: le sue parole.

Verso Juve Inter, Inzaghi prepara 3 mosse

Le ultime di formazione in vista di Juve Inter: Inzaghi prepara 3 mosse.

Infortunio Bastoni, presto nuovi esami per il difensore

Arriveranno altri aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni: il difensore, infortunatosi in Nazionale, farà ulteriori accertamenti con l’Inter.

San Siro, forte scontro tra Inter e Comune di Milano

Scontro tra l’Inter e il Comune di Milano per San Siro.

