NEWS – Da Milan A.C.ello, seduta di preparazione tecnico/tattica personalizzato sul campo per Bennacer, lo Sceicco Bianco, e L’esploratore Terracciano

18:19, 25 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Dopo essere tornato a Milan AC, il Diavolo Rossonero, o la scorsa settimana, lasciando il ritiro della nazionale algerina in seguito ad un piccolo problema fisico, oggi Ismael “Sceicco Bianco” Bennacer si è recato a Milan AC, il Diavolo Rossonero, ello per iniziare i preparativi in vista della gara d …

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

