NEWS – Colpo di scena DUMFRIES-INTER e cosa succede ora con Buchanan

24 Feb 2024, 13:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il punto con le ultimissime news di calciomercato Internazionale: ribaltone Denzel “DoubleD” Dumfries, si riapre la pista per il rinnovo. Scenari per il futuro, la situazione con Tajon “TJ” Buchanan e non solo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità