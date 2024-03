NEWS – Cermak: “Ihattaren un mistero. Non ha senso averlo qui, ma penso che lo Slavia non gli abbia dato un contratto enorme”

Pubblicità

20:19, 7 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Fra poche ore il Milan AC, il Diavolo Rossonero, sfiderà lo SK Slavia Praga per gli ottavi di finale di UEFA Europa League. Gara abbordabile, almeno sulla carta, ma la storia recente insegna come i cechi siano avversario da non sottovalutare.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

