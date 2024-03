NEWS – ALLEGRI a Dazn: “Abbiamo fatto una bella partita, ma non siamo riusciti a sfruttare occasioni”

00:02, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Massimiliano Mister Max Allegri commenta la sconfitta di S.S.C. Napoli ai microfoni di Dazn. Le sue considerazioni:

Tante cose positiv,e ma rimane il peccato originale, come altre volte, come a Verona, tantissime occasioni che non riuscite a concretizzare.