NEWS 24 – Allenamento AC Milan, riecco Florenzi: rientra anche Giroud, febbre smaltita

Allenamento Milan, riecco Florenzi: torna anche Giroud, febbre smaltita. Gli ultimi aggiornamenti dalla seduta da Milanello

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli dall’allenamento odierno del Milan. Come appreso dalla nostra redazione di Milannews24, ci sono stati ben due rientri in gruppo tra le fila dei rossoneri.

Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi insieme ai compagni, il suo infortunio è ormai da considerarsi alle spalle. Riecco anche Olivier Giroud: il francese ha smaltito la febbre che lo aveva colpito nelle scorse ore.

The post MN 24 – Allenamento Milan, riecco Florenzi: torna anche Giroud, febbre smaltita appeared first on Milan News 24.