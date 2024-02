NEWS 24 – Allenamento AC Milan, 3 Primavera presenti alla vigilia del Rennes: i nomi

MN 24 – Allenamento Milan, 3 Primavera presenti alla vigilia del match d’Europa League contro il Rennes: i loro nomi

(Inviato da Milanello) – Giornata d’allenamento per il Milan alla vigilia della gara contro il Rennes valida per i playoff di Europa League. Alla rifinitura di Milanello si è rivisto Chukwueze. Presenti anche ben tre calciatori della Primavera, aggregati alla prima squadra.

Lo apprende la nostra redazione di MilanNews24. Si tratta di Clinton Nsiala Makengo, Davide Bartesaghi, Victor Eletu e Lapo Nava.

