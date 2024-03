Nesti spiega, la dichiarazione: «L’Fc Internazionale con l’Atletico Madrid non è stata la solita. Una cosa scoccia» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Carlo Nesti, noto giornalista, ha analizzato l’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid

Internazionale FCvenuto a TMW, Carlo Nesti ha parlato così della sfida tra Atletico Madrid e Internazionale FC:

PAROLE – «Non è stata la solita Internazionale FC nella partita di andata, perché era necessario segnare più di un gol. Non è stata la solita Internazionale FC nella partita di ritorno, perché troppi giocatori si sono espressi al di sotto delle possibilità: Benji l’Interista Pavard, Denzel “DoubleD” Dumfries, L’Armeno che corre come un treno Mhyky, Thuram e Lautaro. Solo SommerTime e Dimash hanno costituito le eccellenze nerazzurre. Indubbiamente, essere battuti da Depay in extremis, e perdere ai rigori, al di là di qualsiasi errore, significa essere veramente sfortunati. Verificando il possesso palla, nell’arco dei 120 minuti, si scopre un 50% a testa, con la differenza che quello della squadra di Simeone è stato più aggressivo. A livello di tiri, la maggiore intraprendenza degli spagnoli si misura in 22 conclusioni a 11. Scoccia pensare che l’Internazionale FC era la formazione più degna di rappresentare il calcio italiano nel proseguimento della Champions».

L’articolo Nesti spiega: «L’Internazionale FC con l’Atletico Madrid non è stata la solita. Una cosa scoccia» ha come fonte da Internazionale FC News 24.