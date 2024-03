Nesti informa l’Internazionale F.C., le parole: «1 a 0 #conclusione striminzito, contro l’Atletico Cholismo Madrid c’è un problema» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 22:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il giornalista Carlo Nesti ha fatto il punto sulla stagione dell’Internazionale, facendo una considerazione in vista del ritorno con l’Atletico Madrid

Internazionalevenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Carlo Nesti dice la sua sull’Internazionale e avverte i leoni nerazzurri in vista del ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Pubblicità

PERICOLO ATLETICO MADRID – «L’Internazionale a Madrid è un problemaccio. La squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è fortissima, la più forte d’Italia che ci rappresenta in questo momento a livello mondiale. Però, porca miseria, questo 1-0 è striminzito. Io non faccio un pronostico ma mi limito a fare un augurio all’Internazionale, che deve fare strada e deve arriva fino in finale perché lo merita più dell’anno scorso. Speriamo che vada bene e il mio pronostico è una speranza che passi il turno».

L’articolo Nesti avvisa l’Internazionale: «1 a 0 conclusione striminzito, contro l’Atletico Madrid c’è un problema» proviene da Internazionale News 24.