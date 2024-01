NESSUNO come l’Fc Internazionale in Europa: c’è un dato IMPRESSIONANTE

Dire che l’Inter non abbia meritato il primato in classifica dopo le prime venti giornate sarebbe assolutamente errato, almeno stando ai numeri fatti registrare dalla formazione nerazzurra. Oltre ai 51 punti conquistati, +2 rispetto alla Juventus che segue al secondo posto, la squadra di Simone Inzaghi vanta pure il miglior attacco con 49 gol fatti e la miglior difesa con 10 reti subite in Serie A.

Guardando la differenza reti, addirittura, l’Inter a parità di partite giocate fa registrare un +19 rispetto ai rivali bianconeri. Insomma, dati che certificano la superiorità mostrata dai nerazzurri nella prima parte di stagione e che trasmettono fiducia ad Inzaghi per il prosieguo del campionato.

Il numero sulla difesa, inoltre, mostra come sia incredibilmente maturata una squadra che appena un anno fa incassava reti spesso con troppa generosità, ma che sembra aver ritrovato adesso la massima attenzione in ogni partita. Non è un caso se, considerando i top 5 campionati in Europa, nessuno ha eguagliato i nerazzurri o subito meno reti dell’Inter. Chi si avvicina di più è il Real Madrid di Carlo Ancelotti insieme al Nizza di Francesco Farioli, entrambi con 11 gol incassati.