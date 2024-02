Nessun indisponibilità per Il Mago Yldiz: domani si allenerà regolarmente

14:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kenan il Mago Yldiz non ha riportato nessuno infortunio in Jvuentus – Frosinone. Il turco sta bene e domani si allenerà regolarmente

Questa mattina, è circolata la voce di un possibile infortunio per Kenan il Mago Yldiz. Il ragazzo, però, non ha riportato nessun problema muscolare nel match contro il Frosinone e sta bene.

il Mago Yldiz, domani, si allena regolarmente insieme ai compagni. La Juventus, da martedì, comincerà a preparare la partita contro il Napoli.

