Nepal: in parlamento una legge per legalizzare la produzione di cannabis

44 anni dopo che il Nepal ha bandito la cannabis, è stato fatto un grande sforzo per revocare il divieto del prodotto nel paese dell’Himalaya.

I legislatori nepalesi hanno spinto per legalizzare la cannabis decenni dopo che il paese è diventato un paradiso hippy internazionale per la coltivazione e il consumo di marijuana.

Sher Bahadur Tamang, del partito comunista al potere del Nepal, ha firmato un disegno di legge alcuni giorni fa con la segreteria parlamentare del Nepal con la disposizione per legalizzare la cannabis per la produzione, le vendite, l’uso medico e la ricerca scientifica. Il Nepal Narcotics Control Act del 1976 ha criminalizzato la vendita, la coltivazione e il consumo di cannabis

“Il motivo principale per cui è stato registrato il disegno di legge per legalizzare la coltivazione e la vendita della cannabis è che ha dimostrato di essere una pianta medicinale e può anche contribuire ad aumentare le entrate degli agricoltori nepalesi su vasta scala”, ha affermato Tamang, che era anche ex ministro della legge. Xinhua ha riferito . “Sempre più paesi hanno legalizzato la loro produzione e vendita con i loro vantaggi”.

La legge stabilisce per ora che la cannabis medica o la marijuana sono una “droga narcotica”. Pertanto, tutti i prodotti realizzati con questa pianta sono considerati contrabbando.

Il disegno di legge che è stato firmato prevede che gli agricoltori nepalesi, che hanno la propria terra, dovrebbero ricevere una licenza per coltivare marijuana. Qualsiasi cittadino nepalese, che non possiede terre ma vuole coltivare marijuana a fini commerciali, deve ottenere un permesso speciale dal “consiglio” del governo previsto nel disegno di legge. Secondo il disegno di legge, gli agricoltori saranno in grado di esportare la parte più potente della pianta di cannabis che contiene la componente psicotropa chiamata tetraidrocannabinolo (THC).

Paradiso hippy del Nepal negli anni sessanta e settanta

Il Nepal è stato un paradiso per gli amanti della cannabis negli anni ’60 e ’70 e grazie alla percezione di un clima per la coltivazione favorevole della pianta. Tuttavia, le autorità lo hanno legalizzato nel 1973 sotto la pressione del presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, dell’Organizzazione mondiale della sanità e di alcuni nepalesi.

Ma ora, Birodh Khatiwada, un membro anziano del Partito comunista al potere del Nepal (PCN) e altri 47 legislatori del partito hanno sottolineato il potenziale impulso economico del paese dalle esportazioni per soddisfare la domanda di applicazioni mediche. I politici hanno fatto appello sotto forma di mozione al parlamento per chiedere la legalizzazione. E, oltre al legislatore PNC che il 2 marzo ha registrato un disegno di legge privato, spianando la strada al governo federale per legalizzare la marijuana in Nepal.

Ora dipende dal governo nepalese

Khatiwada ha dichiarato alla Nikkei Asian Review che la decisione finale “spetta al governo”, ma ha visto segni “positivi”, aggiungendo che “il disegno di legge si concentra principalmente sulla marijuana medica piuttosto che sull’uso individuale”.

Le dimensioni potenziali dell’industria della marijuana del Nepal rimangono poco chiare. Sebbene a livello globale, le cifre dovrebbero raggiungere $ 73,6 miliardi nel 2027. I legislatori dei PCN sostengono che il Nepal dovrebbe trarre vantaggio dalla sua coltivazione e vendita in mezzo alla crescente accettazione e utilizzo internazionale.

“L’Organizzazione mondiale della sanità ha anche affermato che la marijuana non è una droga”, ha dichiarato Khatiwada. L’industria sarebbe di grande aiuto per l’agricoltura nepalese, ha affermato, mentre i paesi stranieri trarrebbero beneficio anche dalle aziende locali. “Saranno stabiliti e venduti a società farmaceutiche “.

La legislazione del paese himalayano richiede la depenalizzazione della produzione, vendita e consumo di cannabis, annullando il Narcotics Control Act del 1976.

Significato culturale e religioso

La cannabis ha avuto un significato culturale e religioso in Nepal fin dai tempi antichi. Soprattutto per gli indù, il festival Shivaratri in onore del dio Shiva viene celebrato ogni anno con offerte dalla pianta. È ampiamente usato durante le vacanze e i funzionari della sicurezza si astengono dal fare arresti.

La nuova legislazione richiederebbe ai produttori di cannabis di acquisire una licenza governativa, evitando così una pena detentiva di un anno e una multa di Rs 100.000. Inoltre, il nuovo disegno di legge consentirebbe di coltivare fino a sei piante di cannabis senza una licenza in casa. Il divieto di vendere o distribuire marijuana a minori e donne in gravidanza continuerebbe.

