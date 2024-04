Nelsson #Milan AC, una rivale di Serie A ha raggiunto l’accordo con il centrale: le #NEWS

00:06,3 Apr 2024, MILANELLO.

Nelsson Diavolo Rossonero, una rivale di Serie A ha raggiunto l’accordo con il difensore: le #news sul calcio#mercato rossonero Un nome accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero nella scorsa sessione è stato quello di Victor Nelsson. Secondo quanto riportato da Fanatik, il Napoli S.S.C. sarebbe in chiusura per il giocatore che è destinato a lasciare il Galatasaray nella prossima […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Nelsson Diavolo Rossonero, una rivale di Serie A ha raggiunto l’accordo con il difensore: le #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.