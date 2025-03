NEL MIRINO DELLA LEGGE: ordinalo ORA!

Quali sono le reali conseguenze della nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada per quanto riguarda la cannabis? Quali effetti ha sui consumatori e sulle loro vite? Quanto è aderente alle evidenze scientifiche? Ma, soprattutto, le modifiche introdotte sono realmente utili per garantire la sicurezza stradale?

Questo trattato si propone di esaminare una distorsione legislativa che colpisce migliaia di persone; in relazione al consumo di cannabis, infatti, la recente revisione dell’art. 187 ha eliminato la valutazione dell’effettiva alterazione per concentrarsi esclusivamente sulla rilevazione nell’organismo di tracce di THC, principio attivo della pianta, considerandola come prova sufficiente per l’applicazione di pesanti sanzioni. Questa errata convinzione si fonda su presupposti distorti, in quanto le evidenze scientifiche non supportano tale correlazione diretta; ne deriva una normativa che punisce severamente in base ad una teorica presunzione di colpevolezza, ribaltando uno dei principi giuridici cardine della nostra Costituzione.

Approfondendo le implicazioni politiche, giuridiche, scientifiche e filosofiche, ci si avventura in un percorso che esplora paradossi e criticità costituzionali che evidenziano come le misure adottate, sproporzionate e frutto di pregiudizi politici, siano calibrate in modo mirato contro i consumatori di cannabis, vittime di una repressione giuridica e sociale ingiustificata, le cui gravi conseguenze stravolgono la vita delle persone sul piano affettivo, personale, familiare e lavorativo.

Si illustrano le procedure dei controlli stradali ed i limiti dei test salivari, mostrando le complessità legate alla persistenza del THC nell’organismo, ai tempi di rilevazione ed ai falsi positivi; viene inoltre esposto l’intero processo amministrativo e penale, inclusi l’iter per riottenere la patente e le possibilità di ricorso.

Il libro esplora anche il dibattito parlamentare, con un’attenta analisi del quadro politico attuale; un capitolo rilevante è dedicato alla delicata situazione della cannabis ad uso terapeutico, mentre un’ulteriore sezione esamina la tematica della cannabis a basso contenuto di THC. Vengono successivamente indagati i dati ISTAT sugli incidenti stradali, equiparandoli alle sanzioni comminate, e si approfondiscono gli studi certificati che analizzano il reale impatto della cannabis sulle abilità alla guida.

Infine, le proposte per un cambiamento concreto: cinque direttrici di intervento tra cui l’innovativa introduzione di nuove linee guida per i controlli stradali, incardinate nel nuovo Protocollo TSCS, concepito per rendere i test più affidabili con una valutazione delle reali abilità del conducente, depositato in Parlamento all’interno del Manifesto Collettivo.

Non solo un atto politico di denuncia sociale, dunque, ma un invito alla riflessione su quali siano i principi che dovrebbero guidare la creazione di normative giuste ed equilibrate, evitando che diventino strumenti di repressione mirata anziché di protezione collettiva.

📖 Disponibile su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0F1GJ4ZVH/

A impreziosire il testo, le prefazioni di figure di spicco dell’attivismo: Michele Sodano, Deputato nella XVIII Legislatura e primo firmatario del Manifesto Collettivo alla Camera; Matteo Mantero, Senatore nella XVIII Legislatura e primo firmatario del testo al Senato; Valentina Varisco, voce autorevole dell’attivismo cannabico; Mattia Cusani, Presidente dell’Ass. Canapa Sativa Italia; Andrea Marangi, fondatore della Community Antiproibizionista FattiSegreti; e Lisa Gandini, Vicepresidente dell’Ass. FreeWeed, punto di riferimento per un attivismo rivolto al contrasto delle discriminazioni e delle disuguaglianze sociali. Un’opera imprescindibile per chiunque voglia approfondire il tema, al di là delle semplificazioni mediatiche, con l’obiettivo di stimolare una riflessione critica e proporre soluzioni concrete per il futuro.

