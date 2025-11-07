Nebraska e la Nazione Omaha: lo scontro tra sovranità tribale e politiche interne

La recente posizione assunta dal governatore del Nebraska, Jim Pillen, insieme al procuratore generale Mike Hilgers, ha aperto un nuovo fronte politico-giuridico tra lo Stato e la Omaha Tribe of Nebraska. Al centro del confronto c’è l’intenzione della tribù di implementare un programma di cannabis medica e, in prospettiva, un mercato per l’uso adulto, decisione approvata all’unanimità dal Consiglio Tribale. La questione ha però assunto dimensioni più ampie dopo che la tribù ha denunciato la volontà dello Stato di bloccare o rivedere un accordo fiscale sul tabacco come forma di pressione politica.

Il governatore Pillen ha dichiarato di non avere “interesse a negoziare” un nuovo compact fiscale, sostenendo che permettere alla tribù di avanzare verso la legalizzazione della cannabis ad uso ricreativo potrebbe incoraggiare i cittadini del Nebraska a recarsi nei territori tribali per acquistare prodotti al di fuori del sistema normativo statale. Il rischio, secondo l’esecutivo, sarebbe quello di creare un canale alternativo in un contesto in cui lo Stato mantiene ancora normative restrittive sulla cannabis.

L’accordo fiscale sul tabacco, oggetto della disputa, garantirebbe alla tribù una parte significativa delle entrate generate dalla vendita di prodotti del tabacco all’interno dei territori tribali, in cambio dell’assunzione diretta di responsabilità regolatorie. Collegare questo accordo alle politiche sulla cannabis rappresenta però, secondo l’Omaha Tribe, un tentativo di interferenza indebita nell’autonomia decisionale della Nazione.

Il procuratore generale Hilgers ha inoltre definito illegittimo il programma di cannabis medica della tribù, nonostante la sua approvazione formale e conforme ai procedimenti del governo tribale. La questione solleva un punto fondamentale: le tribù riconosciute a livello federale sono considerate nazioni sovrane, libere di esercitare autorità normativa interna, salvo specifiche limitazioni dettate dal Congresso. Esistono già esempi consolidati negli Stati Uniti di mercati tribali della cannabis, sia con accordi di cooperazione con gli Stati (come in Washington e Michigan), sia in autonomia (come nel South Dakota).

La risposta della Omaha Tribe, affidata all’Attorney General tribale John Cartier, è stata netta. Cartier ha dichiarato che lo Stato non ha basi legali per impedire alla tribù di attuare le proprie politiche sulla cannabis, definendo la pressione esercitata dal governo del Nebraska come un utilizzo scorretto di leve amministrative per finalità politiche. Ha inoltre affermato che decisioni di questo tipo devono basarsi su principi legali, non su orientamenti personali o battaglie ideologiche.

Questa controversia rappresenta un capitolo significativo nel più ampio dibattito nazionale: con l’espansione delle riforme sulla cannabis in molti Stati, le nazioni tribali stanno sempre più definendo un proprio percorso normativo indipendente. Per molte tribù, la cannabis non è solo una questione di salute pubblica, ma anche un’opportunità di sviluppo economico in territori spesso caratterizzati da scarsità di risorse e investimenti.

Il nodo, dunque, non riguarda soltanto la cannabis, ma il rapporto tra sovranità tribale e autorità statale. La domanda centrale è se e fino a che punto uno Stato possa condizionare decisioni interne di una nazione tribale attraverso accordi economici e fiscali.

Al momento, le posizioni appaiono rigide e distanti. La situazione potrebbe richiedere, in un futuro non troppo lontano, un chiarimento a livello federale, sia tramite interventi normativi, sia mediante pronunce giudiziarie.

Quel che è certo è che il futuro delle politiche sulla cannabis negli Stati Uniti non si giocherà solo nei parlamenti statali o federali, ma anche nei rapporti — complessi e spesso delicati — tra governi tribali e amministrazioni statali.

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board