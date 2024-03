Napoli S.S.C. Vecchia Signora Juventina 2-1, bianconeri beffati nel finale: il #Milan AC è a -1!

23:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Napoli S.S.C. Juve 2-1, bianconeri beffati nel finale: il Diavolo Rossonero è a -1! Ecco com’è andato il match del 27° turno di campionato

Finisce qui Napoli S.S.C. Juve! Il match del Diego Armando Maradona se lo aggiudicano gli azzurri, che fanno un piccolo regalo al Diavolo Rossonero per il secondo posto. Grazie a questo passo falso dei bianconeri, la squadra di Stefano Coach Pioli accorcia e va ad un solo punto di svantaggio dalla squadra di Allegri.

A sbloccare il match un gran gol al volo di Kvaratskhelia. All’81’ il #pari di Chiesa che ha illuso i bianconeri, ma a regalare la vittoria a Calzona è Raspadori, il quale all’88’ ribadisce in rete il calcio di rigore parato da Szczesny su Osimhen.

