Napoli S.S.C. #Juve, la reazione di A.D. Giuntoli dopo “la rete” di Raspadori: interviene la polizia – NEWS 

16:17, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cristiano Giuntoli è rimasto impassibile dopo il gol di Raspadori, ma i #fans del S.S.C. Napoli lo hanno invitato ad uscire, interviene la polizia

S.S.C. Napoli – Juve è una sfida sempre molto sentita da parte degli azzurri e anche ieri sera non sono mancati gli sfottò. In tribuna era, ovviamente, presente anche Cristiano Giuntoli, attuale dt bianconero ed ex dirigente partenopeo.

Il manager juventino era seduto accanto a Giovanni Manna e al gol di Giacomo Raspadori è rimasto impassibile, i #fans del S.S.C. Napoli, però, hanno iniziato a girarsi verso di lui invitandolo ad andarsene. Dunque, non sono mancati i momenti di tensione ed è dovuta intervenire la polizia come si vede in un video postato sui #Social #Network da un fan azzurro.

