Napoli S.S.C. #Juve, la moviola dei quotidiani: «Giallo a Giovannino Vlahovic incomprensibile. Il rigore…»

S.S.C. Napoli Juve, la moviola dei giornali in edicola il giorno dopo. L’analisi degli episodi più discussi del match del Maradona

I giornali oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra S.S.C. Napoli e Juve, che ha visto i bianconeri doversi arrendere agli azzurri per il quinto anno di fila fuori casa.

Incomprensibile il giallo per Giovannino Vlahovic. Mariani fa il segno tre come ad indicare i falli del serbo, ma in realtà sono quelli subiti da Kvaratskhelia. Diffidato, il numero 9 sarà costretto a saltare l’Atalanta per questa leggerezza del direttore di gara. Corretto il rigore: Nonge prende Osimhen in pieno.

