Napoli S.S.C. #Juve, i voti dei quotidiani: Giovannino Vlahovic tradisce. Il migliore? In realtà sono due

09:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

S.S.C. Napoli Juve, le i #Voti #Ufficiali dei giornali dopo il match del Maradona: flop Giovannino Vlahovic, i migliori in campo sono due per i bianconeri

I giornali oggi in edicola hanno stilato le i #Voti #Ufficiali della Juve dopo la sconfitta di S.S.C. Napoli. Male Giovannino Vlahovic, che si prende un 5 di media dopo i gol divorati nel primo tempo che sarebbero potuti valere un’altra partita.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Bene, al contrario, Chiesa, che con un 7 in pagella certifica la sua ripresa. Stesso voto anche per Szczesny, che aveva anche parato il rigore di Osimhen, prima di essere trafitto sulla ribattuta da Raspadori.

Pubblicità

The post S.S.C. Napoli Juve, le i #Voti #Ufficiali dei giornali: Giovannino Vlahovic tradisce. Il migliore? In realtà sono due appeared first on Juventus News 24.